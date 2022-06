Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones inteligentes de IoT orientadas a video líder a nivel mundial, lanzó oficialmente la serie de cámaras inteligentes de iluminadores dobles a todo color. Esta nueva serie a todo color integra dos iluminaciones, luz cálida y luz infrarroja, con tres modos de luz complementarios para ofrecer imágenes claras y vívidas a todo color, además de evitar el uso continuo de luz cálida a fin de ofrecer una solución flexible para distintos escenarios de monitoreo en condiciones nocturnas y de escasa luz.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005420/es/

Smart Dual Illuminators: Flexible switching between Full-color and IR modes (Photo: Business Wire)

"Los delitos suelen cometerse de noche, por lo que un sistema de vigilancia debe tener la capacidad de capturar imágenes a color de los eventos para poder utilizarlos como prueba en las investigaciones. Para hacerlo, hace falta luz cálida, pero su uso constante puede alterar al resto de los residentes. Por ese motivo fue que desarrollamos la cámara inteligente de iluminadores dobles a todo color, con la cual los usuarios pueden contar con lo mejor de ambas tecnologías", explicó Eaden Xie, director de producto de cámaras IP de Dahua Technology.

Gracias a la adopción de un algoritmo de aprendizaje profundo para detectar con precisión los objetivos, la cámaras inteligentes de iluminadores dobles a todo color de Dahua puede alternar de manera inteligente entre el modo IR cuando no hay un objetivo en la escena y el modo a todo color cuando se detecta un objetivo. Permite que los usuarios graben eventos a todo color sin contribuir a la contaminación visual. Además, el modo de iluminación de los iluminadores dobles inteligentes puede ajustarse en la aplicación DMSS con un solo clic, para que los usuarios puedan administrar de manera remota el dispositivo, ver la escena monitoreada y recibir notificaciones de alarma oportunas en cualquier momento y lugar.

Gracias a sus algoritmos de aprendizaje profundo, la cámara inteligente de iluminadores dobles a todo color también es compatible con aplicaciones de IA como SMD Plus, Perimeter Protection y Quick Search, para que los usuarios puedan concentrarse más fácilmente en amenazas reales. Además, su tecnología Smart Codec ofrece una tasa de bits más baja y ayuda a reducir los costos de almacenamiento.

Esta serie es ideal para aplicaciones donde los videos a todo color son necesarios pero no requieren un uso constante de la luz cálida, como áreas residenciales, casas de campo, tiendas minoristas, escuelas, hospitales, parques, etc. También es apto para escenarios en interiores (por ejemplo, corredores y pasillos) donde la luz es insuficiente, y otros escenarios que requieren luz cálida, como estacionamientos y calles.

En el futuro, las cámaras IP de iluminadores dobles inteligentes de Dahua estarán equipadas con iluminación programada. Esta función permite configurar diferentes modos de iluminación en distintas franjas horarias para personalizar el plan de protección particular de usuario.

*La fecha de lanzamiento del producto puede variar en cada país.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005420/es/

Contacto

Zoe Xu (xu_shuyi@dahuatech.com)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.