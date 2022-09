Comunicado de prensa de Business Wire: Cummins Inc.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) expone su plataforma de tecnologías de cero emisiones esta semana en la feria IAA Transportation, la mayor feria de movilidad del mundo, en Hannover, Alemania. Por primera vez, una serie de nuevas tecnologías de Cummins y las tecnologías ePowertrain de Meritor, recientemente adquiridas, se presentan públicamente de forma conjunta. Con más de un siglo de experiencia como líder mundial en el sector de la energía, Cummins consolida su compromiso de ofrecer una tecnología integral de cero emisiones a escala mundial.

"En Cummins acumulamos una gran experiencia en aplicaciones y ocupamos una posición privilegiada para ofrecer soluciones que realmente se adaptan a las necesidades de las aplicaciones comerciales", declaró Amy Davis, vicepresidenta y presidenta de New Power en Cummins. "Hacer realidad un futuro sin emisiones requerirá una serie de tecnologías. Mediante nuestra amplia cartera de cero emisiones cumpliremos con las variadas demandas de los clientes en las industrias con mayores dificultades al respecto y haremos posible la transición energética".

Uno de los productos clave de cero emisiones que Cummins dio a conocer en la feria IAA es su motor de pila de combustible de hidrógeno de cuarta generación. Diseñado para cumplir con los requisitos de ciclo de trabajo, rendimiento y espacio para camiones y autobuses medianos y pesados, la tecnología de pila de combustible está disponible en módulos individuales de 135 kW y dobles de 270 kW.

Scania en Europa y Daimler Trucks North America han anunciado sendas colaboraciones con Cummins para desarrollar e integrar estos motores de pila de combustible de nueva generación en vehículos para demostración. Estos sistemas utilizan la tecnología de presión variable de cuarta generación para proporcionar una mayor densidad de potencia, nodos de potencia y temperaturas de funcionamiento que facilitan la integración del sistema en los vehículos. Además, presentan una gran eficiencia en el ciclo de funcionamiento y mayor durabilidad, lo que permite reducir el costo total de propiedad.

"Sabemos que nuestros clientes tienen necesidades diversas y ciclos de trabajo complicados que atender, por lo que nos centramos en la innovación y la mejora continuas", explicó Amy Adams, vicepresidenta de Tecnologías de Pilas de Combustible e Hidrógeno de Cummins. "Estamos desarrollando una tecnología de pila de combustible de hidrógeno que tiene la capacidad y la flexibilidad necesarias para satisfacer o superar las necesidades de energía de los vehículos comerciales de carretera, lo que demuestra que el hidrógeno es una solución viable para descarbonizar la economía".

Los asistentes a la feria IAA también podrán ver por primera vez una cadena cinemática equipada con un pack de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) de Cummins, el ePowertrain 17xe de Meritor y el sistema de control de potencia y accesorios (PCAS) de Meritor. Cummins ha añadido recientemente las soluciones ePowertain y PCAS a su cartera a través de la adquisición de Meritor. El ePowertrain aprovecha las tecnologías líderes del mercado en el eje, el motor y el inversor, lo que ofrece ventajas en términos de rendimiento, eficiencia y espacio de alojamiento a un costo competitivo. Además, el PCAS proporciona energía donde se necesita y el control de los subsistemas necesarios, al tiempo que permite reducir el tamaño total y simplifica la integración.

Cummins incorpora una batería LFP a su línea de productos de baterías de iones de litio para ampliar el apoyo a las aplicaciones de vehículos comerciales electrificados. La solución LFP ofrece a los clientes acceso a baterías que se cargan con mayor rapidez y tienen una vida útil más larga, y está orientada a los mercados de camiones medianos y autobuses escolares. Al utilizar una estrategia multiquímica, Cummins tiene la posibilidad de ampliar su capacidad de fabricación y diversificar su cadena de suministro, para ofrecer a los clientes soluciones de electrificación más rentables.

"Ofrecemos a los clientes opciones que les permitan adaptarse más rápidamente a un futuro de cero emisiones", señaló Brian Wilson, director general de Componentes Electrificados de Cummins. "Con la reciente adquisición de Meritor y nuestro nuevo enfoque multiquímico, podremos adaptar las soluciones y ofrecer absolutamente todo lo que necesiten los clientes para sus sistemas de propulsión".

La cartera de Cummins incluye cuatro baterías, cada una destinada a un ciclo de trabajo y un caso de uso diferente, pero que se complementan entre sí. Además de la opción LFP, se incluyen tres baterías de níquel, manganeso, cobalto (NMC): la BP95E, la BP74E y la BP30E. La BP95E es la solución de nueva generación de Cummins que da prioridad a una mayor densidad de energía en las aplicaciones para clientes que necesitan soluciones más exigentes en cuanto al peso o que buscan mayor autonomía. La BP30E es ideal para satisfacer las aplicaciones de espacio limitado y las exigencias de robustez, y la BP74E es la base de la innovación y el progreso del sector de los vehículos eléctricos a batería de Cummins.

Descargar fotos de los productos de Cummins.

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y prestan servicio una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la empresa abarcan sistemas de propulsión diésel, de gas natural, eléctricos e híbridos, así como componentes relacionados con los sistemas de propulsión, como filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de tratamiento del aire, transmisiones automáticas, sistemas de generación de energía eléctrica, baterías, sistemas de energía electrificada, generación de hidrógeno y productos de pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, Cummins emplea aproximadamente a 59 900 personas comprometidas con impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades de responsabilidad corporativa global fundamental para comunidades saludables: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins atiende a sus clientes en línea, a través de una red de distribuidores propios e independientes y a través de miles de concesionarios en todo el mundo. En 2021, la empresa generó unos 2100 millones de dólares con unas ventas de 24 000 millones de dólares. Descubra cómo Cummins impulsa un mundo siempre en marcha accediendo a los comunicados de prensa y a más información en https://www.cummins.com/always-on.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220921005984/es/

Contacto

Jon Mills Director - Comunicación externa +1 (317) 658-4540 jon.mills@cummins.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.