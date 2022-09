Comunicado de prensa de Business Wire: ComTech Gold

ComTech FZCO recibe la certificación de cumplimiento Shariah por su token ComTech Gold (CGO), el primero de la industria en recibir una certificación Shariah de producto de tokenización de oro en la región. La certificación Shariah(Fatwa) fue emitido por Amanie Advisors Ltd, una entidad que se especializa en el campo de inversiones con cumplimiento Shariah y soluciones financieras islámicas.

ComTech FZCO, una empresa con sede en Dubái que está redefiniendo la infraestructura de tokenización para activos del mundo real, comenzó con la digitalización de oro con la tecnología de XDC Network. ComTech Gold (CGO) cotiza en plataformas globales como LBank y Bitrue. Los inversores pueden comprar CGO abriendo una cuenta en estas plataformas. Los inversores pueden mantener sus tokens dentro de las billeteras de la plataforma, en cualquiera de las billeteras aceptadas internacionalmente como D'cent o Guarda, o bien a través de custodios digitales regulados como Propine, una entidad regulada por MAS.

Con el apoyo y la orientación de Amanie Advisors Ltd, la certificación Shariah se otorgó a ComTech Gold después de confirmar que la estructura, el mecanismo y la documentación legal clave del token ComTech Gold cumplía todos los requisitos necesarios de acuerdo con las reglas y los estándares de Shariah definidos por la Organización de Contabilidad y Auditoría de las Instituciones Financieras Islámicas (AAOIFI).

Navin D'souza, director ejecutivo de ComTech Gold, señaló: "Estamos orgullosos de ser la primera empresa de blockchain respaldada en oro que recibe la certificación Shariah. Esto les dará a nuestros inversores mayor tranquilidad para invertir en un token 100 % respaldado en oro físico, donde cada token posee el respaldo de 1 gramo de oro con un 999,9 de pureza almacenado de forma segura en cajas fuertes de TransGuard. Los instrumentos financieros como CGO se están popularizando cada vez más en todo el mundo, algo que refleja en gran medida el potencial en permanente crecimiento de los productos financieros islámicos entre los inversores. Al obtener esta certificación, ComTech Gold se coloca en una posición ideal para prestar servicios a inversores islámicos que buscan activos que cumplan con Shariah para sus inversiones.

"El token ComTech Gold, diseñado sobre XDC Network utiliza el poder del blockchain para permitir que los inversores accedan a oro en forma digitalizada, donde cada uno de estos tokens representa un gramo puro de oro completamente respaldado, canjeable y regulado. XDC Network, que es compatible con EVM, permite realizar transacciones con costos de combustible cercanos a cero. Además, la alta velocidad de transacción y el bajo consumo de energía es una ventaja adicional que atrae a muchos inversores y socios estratégicos que desean formar parte de ComTech-FZCO", explicó el señor Navin.

Maya Marissa Malek, directora ejecutiva de la oficina global de Amanie Advisors, agregó: "Vemos con agrado el lanzamiento al mercado de este nuevo producto respaldado por oro y con cumplimiento de Shariah que ofrece ComTech. Ofrece una variedad muy necesaria para que los inversores islámicos accedan a activos en metales preciosos, un recurso que no ha sido lo suficientemente explotado en el pasado debido a una falta de directivas de Shariah bien definidas. Con el estándar de Shariah de AAOIFI de oro, ahora observamos un aumento tanto en la oferta como en la demanda de esta clase de activo".

Amanie Advisors obtuvo recientemente el Premio de Economía Islámica en la categoría Infraestructura del Conocimiento de la Economía Islámica en la prestigiosa Cumbre Global de Economía islámica, llevada a cabo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El premio fue entregado por su alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.

