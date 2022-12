Comunicado de prensa de Business Wire: Cognite

Cognite, líder mundial en software industrial, anunció hoy un nuevo estudio encargado por Forrester Consulting que examina el potencial ROI y los beneficios empresariales que las organizaciones industriales con gran volumen de activos pueden esperar de la implementación de su plataforma líder Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®.

Los principales resultados del estudio sobre el ROI incluyen 21.6 millones de dólares de valor neto añadido con un ROI del 400 %, derivados de las importantes mejoras en los flujos de trabajo de producción, la optimización del uso de los equipos, la reducción del tiempo de parada y la mejora de la planificación del mantenimiento.

Derivado de la investigación en primera persona y de las entrevistas realizadas a la base de clientes de Cognite en los sectores del petróleo y el gas, la fabricación y la energía y la tecnología limpia, el estudio proporciona pruebas sólidas de que resolver el problema de los datos industriales es fundamental para obtener valor de los esfuerzos de digitalización industrial.

"El estudio de Forrester Consulting valida para nosotros el valor significativo que Cognite Data Fusion crea para los clientes en las industrias con gran volumen de activos", afirmó Girish Rishi, CEO de Cognite. "Según los resultados, los clientes de Cognite Data Fusion experimentaron un crecimiento significativo de los ingresos y un ahorro de costes, lo que demuestra el retorno de la inversión a escala".

Los aspectos más destacados del valor que ofrece Cognite Data Fusion incluyen:

-- 9 millones de dólares obtenidos al optimizar la maquinaria pesada y los procesos industriales

-- 5.1 millones de dólares ahorrados al optimizar el uso de la energía y reducir los costes operativos

-- 4.8 millones de dólares de valor añadido al reducir el tiempo de parada

-- 4.3 millones de dólares de reducción de costes al optimizar el mantenimiento planificado

Además, el estudio halló una serie de beneficios no cuantificados de Cognite Data Fusion, como la reducción de los riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y la mejora de los informes medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El valor de Cognite Data Fusion proviene de su capacidad para ayudar a las organizaciones a superar varios retos críticos relacionados con la gestión de datos industriales:

-- Mejora del acceso a los datos a través de múltiples repositorios

-- Mejora del proceso y la tecnología para la contextualización de los datos

-- Creación optimizada de cuadros de mando y análisis

Lea el estudio completo y obtenga más información sobre cómo Cognite Data Fusion resuelve el problema de los datos industriales al proporcionar un acceso sencillo a datos industriales complejos aquí: https://content.cognite.com/forrester-total-economic-impact.

Además, Cognite invita a la comunidad industrial a obtener más información sobre la última versión de las funciones de Cognite Data Fusion en nuestro registro 2023 Product Tour.

El Total Economic Impact (TEI) es una metodología desarrollada por Forrester Consulting que mejora los procesos de toma de decisiones tecnológicas de las empresas y ayuda a los proveedores a comunicar la propuesta de valor de sus productos y servicios a los clientes. La metodología TEI ayuda a las empresas a demostrar, justificar y materializar el valor tangible de las iniciativas de TI tanto a la alta dirección como a otras partes interesadas clave del negocio. Forrester adoptó un enfoque de varios pasos para evaluar el impacto que Cognite Data Fusion puede tener en una organización, a partir de realizar entrevistas a seis clientes representativos con experiencia en el uso de Cognite Data Fusion. Para los fines de este estudio, Forrester agregó las experiencias de los entrevistados y combinó los resultados en una única organización compuesta por 30 grandes instalaciones industriales, 25.000 empleados y unos ingresos de 2.000 millones de dólares al año.

Acerca de Cognite

Cognite es una empresa global de SaaS industrial que se estableció con una visión clara: empoderar rápidamente a las empresas industriales con datos contextualizados, confiables y accesibles para ayudar a impulsar la transformación digital a gran escala de las industrias de activos intensivos en todo el mundo. Nuestra plataforma principal de Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma rápida y segura para desarrollar, operativizar y escalar soluciones y aplicaciones de AI industrial para ofrecer tanto rentabilidad como sostenibilidad. Visítenos en www.cognite.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005619/es/

Contacto

Michelle Holford Directora de relaciones públicas globales, Cognite Michelle.Holford@Cognite.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.