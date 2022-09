Comunicado de prensa de Business Wire: Cleareye.ai

Cleareye.ai anuncia un nuevo acuerdo estratégico global con el grupo Trade and Working Capital de J.P. Morgan. Esta alianza aprovecha una solución digital líder en el sector, ClearTrade, para resolver las dificultades a las que se enfrentan las operaciones de financiación del comercio tanto hoy como en el futuro. A través de importantes avances tecnológicos, la plataforma ClearTrade agiliza el oneroso proceso de diligencia debida asociado a las transacciones de financiación del comercio, también llamado "Trade Finance", y a la multitud de documentos físicos que todavía existen en el sector.

La financiación del comercio es un sector en plena transformación digital. La solución ClearTrade ofrece un cambio revolucionario para que los bancos puedan seguir operando en un entorno en constante evolución y con una base de costos cada vez mayor.

El año pasado, ClearTrade se integró en el sistema de procesamiento de operaciones de J.P. Morgan y ya está en funcionamiento para las transacciones de la región APAC, con un despliegue global previsto para los próximos trimestres. Como consecuencia de esta iniciativa, J.P. Morgan podrá sacar más partido a la digitalización de documentos mediante potentes soluciones de procesamiento de imágenes con capacidad para extraer, validar y clasificar con precisión datos no estructurados. Con este nivel de digitalización se logra:

-- La interpretación inteligente de datos y documentación para automatizar el examen de los documentos en el caso de créditos documentarios.

-- Un motor de reglas contextual y configurable para complementar las normas de las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios y de las Prácticas Bancarias Internacionales.

-- La identificación de banderas rojas de blanqueo de capitales y sanciones basadas en el comercio.

-- Una perfecta integración en cualquier plataforma de "back-office" de financiación comercial existente.

En Cleareye estamos convencidos de que la solución ClearTrade tiene la capacidad de aumentar la productividad de las operaciones de financiación del comercio hasta en un 70 %. Gracias al examen automatizado de miles de presentaciones comerciales, incluidos los tipos de documentos habituales y no habituales del sector, la solución ha demostrado un aumento de hasta 9 veces en la velocidad comercial, una reducción significativa de los errores de comprobación de documentos, unos estándares de precisión superiores al 85 % y una reducción de hasta el 80 % en el tiempo de procesamiento de extremo a extremo.

Stuart Roberts, responsable global de Trade & Working Capital de J.P. Morgan, afirma: "La digitalización de la documentación para la financiación del comercio tiene la capacidad de proporcionar beneficios reales a J.P. Morgan y a nuestros clientes. Los bancos han lidiado para resolver el rompecabezas del papel y la introducción manual de datos en este negocio durante muchos años y nuestra alianza con Cleareye está consiguiendo pasos significativos hacia la solución del problema. La plataforma ClearTrade también nos ayuda a acelerar el negocio de nuestros clientes y a prepararlo para el futuro, al tiempo que se reinvierte el ahorro en la mejora de los controles y la gestión del riesgo".

Mariya George, directora ejecutiva y cofundadora de Cleareye, afirma: "J.P. Morgan mantiene la referencia en materia de innovación digital y garantiza el cumplimiento de las necesidades normativas, por lo que estamos muy ilusionados con la implantación y puesta en marcha de ClearTrade. Esto también refuerza la alianza estratégica entre nuestras empresas y la visión de digitalizar las operaciones comerciales para los bancos de todo el mundo".

Acerca de Cleareye.aiCleareye.ai es una plataforma avanzada de inteligencia artificial y aprendizaje automático con la que los bancos pueden lanzar productos en un tiempo récord. Con sede en California y oficinas en Nueva York, Baréin e India, la empresa tiene como objetivo simplificar la banca. La plataforma aprovecha los avances tecnológicos con una capa de procesamiento de documentos totalmente automatizada, una gestión unificada del ciclo de vida del aprendizaje automático, una gestión de datos, un gobierno de modelos y un motor de reglas dinámicas que aprovecha el procesamiento de lenguaje natural. Todo ello transformará a los bancos en organizaciones hiperágiles, con las que el cliente querrá realizar operaciones bancarias. Por otra parte, ofrecerá un servicio de atención al cliente excepcional, impulsará las ganancias a corto plazo y el crecimiento a largo plazo, además de generar información para mantener el impulso a escala digital. Cleareye.ai fue fundada por líderes en tecnología global, con décadas de experiencia empresarial y en sistemas digitales en la banca. Para más información, visite www.cleareye.ai

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

