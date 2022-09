Comunicado de prensa de Business Wire: Citigroup Inc.

El Grupo de Family Office de Citi Private Bank ha publicado hoy los resultados de su 2022 Family Office Survey, que recoge la forma de pensar y los comportamientos de algunas de las family offices más diversas y de los inversores con valor neto ultra alto a nivel mundial. En un momento en el que los retos financieros y geopolíticos son cada vez más amplios, el informe destaca las áreas de oportunidades para el crecimiento potencial en el próximo año.

De la encuesta se desprenden siete temas predominantes 1) las preocupaciones van más allá de los activos financieros, 2) los valores de las carteras disminuyeron en general en lo que va del año, 3) las perspectivas son positivas a pesar de la incertidumbre económica y geopolítica, 4) la inversión directa sigue siendo una prioridad, 5) continúa la profesionalización de la función de inversión en las family offices, 6) la preparación para gestionar la unidad y la continuidad de la familia será clave para el éxito a largo plazo, y 7) las asignaciones a inversiones sostenibles y ESG tienen espacio para crecer.

"Cada uno de nuestros clientes de family office tiene una necesidad y una perspectiva únicas que ayudan a informar sobre cómo podemos apoyar el progreso hacia sus objetivos financieros para las futuras generaciones", dice Ida Liu, directora Global de Citi Private Bank. "Existe una creciente conciencia de la doble necesidad de preparar el patrimonio para las familias y las familias para el patrimonio. Y como socio de confianza, Citi Private Bank puede ayudarlos a hacerlo".

Mientras que las tres principales preocupaciones económicas actuales incluyen la inflación, el temor a una recesión y la incertidumbre geopolítica, los ejecutivos de las family offices expresaron un gran interés en prepararse para el futuro. Esto incluye la preservación del valor de los activos de la familia y la preparación de la siguiente generación para la transición a las funciones de liderazgo como propietarios del patrimonio responsables. De hecho, las sucesiones de liderazgo a nivel familiar, de family office o de fideicomisario se encuentran entre las transiciones clave que la mayoría de los encuestados espera afrontar en los próximos cinco años.

"Estamos encantados de compartir los datos más destacados de la encuesta de este año, que reflejan la urgente necesidad de que las family offices planifiquen hoy un futuro exitoso", afirma Hannes Hofmann, nuevo Director Global del Grupo de Family Office de Citi Private Bank.. "Estoy entusiasmado con la oportunidad de trabajar con algunas de las family offices más diversas y sofisticadas del mundo".

A pesar de las preocupaciones, y tal vez como reflejo de su sentimiento de que el mercado puede haber tocado fondo, existe un alto grado de optimismo en cuanto a los rendimientos de las carteras en los próximos doce meses, ya que el 80% de las oficinas familiares esperan ganancias en sus carteras y el 62% espera un aumento del 5% o más en el valor de las mismas. En cuanto a la asignación de activos, la renta variable pública representa la parte mayor, con un 23%, pero el atractivo de los bienes inmuebles y la renta variable privada se mantiene, representando el 35% de las asignaciones de activos combinadas (20% y 15% respectivamente).

El 2022 Family Office Survey también reveló que la inversión directa sigue siendo un enfoque principal para las oficinas familiares, ya que aproximadamente un tercio de ellas asigna entre el 10% y el 20% de su cartera, mientras que otro tercio asigna más del 30%. Las inversiones directas se reparten casi por igual entre el sector inmobiliario (37%) y los negocios operativos (33%).

"Nos entusiasma haber duplicado el número de preguntas este año para obtener una visión más valiosa de los amplios retos a los que se enfrentan las oficinas familiares y comprender mejor hacia dónde quieren ir," dice Alexandre Monnier, director Global de Family Office Services & Network."En esta encuesta hemos tratado de captar dónde, pero también cómo invierten las family offices, por ejemplo, si se apoyan en un comité de inversión o en un consejo. Esta información ayuda a informar mejor a nuestros clientes sobre los pasos que están dando sus homólogos para atender sus necesidades y cumplir sus objetivos".

Los resultados de este año también mostran que la oportunidad de traducir la curiosidad por las inversiones sostenibles o ESG en acción sigue siendo significativa, ya que el 60% de las oficinas familiares aún no han considerado alinear parte de su cartera con estos temas o no están seguros de cómo se alinean. Las oportunidades de coinversión o inversión directa, los mercados privados en general y las estrategias y asociaciones innovadoras demuestran el mayor potencial para las inversiones relacionadas con ESG.

La encuesta de este año se inició durante el séptimo programa anual de liderazgo de Family Office de Citi, celebrado en persona en junio de 2022 por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19. La encuesta se difundió posteriormente entre los clientes globales de family office de Citi Private Bank para que hicieran sus aportes. La encuesta de este año se inició durante el séptimo programa anual de liderazgo de Family Office de Citi, celebrado en persona en junio de 2022 por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19. La encuesta se difundió posteriormente entre los clientes globales de family office de Citi Private Bank para que hicieran sus aportes. Esta incluía más de 30 preguntas destinadas a calibrar el sentimiento de inversión y las acciones de cartera de los clientes a raíz de los vientos macroeconómicos adversos y la volatilidad del mercado a principios de 2022. Se obtuvieron respuestas de casi 200 participantes, de los cuales 126 completaron el proceso y fueron considerados para este informe.

