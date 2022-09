Comunicado de prensa de Business Wire: Citi Private Bank

En el día de hoy, Citi Private Bank publicó El futuro de las empresas familiares: turbulencias y transformaciones en la década de 2020, un informe que es el resultado de un estudio de un año de duración, realizado en colaboración con la división de investigación y educación de Cambridge Family Enterprise Group (CFEG). Dos tercios de las familias consultadas para el informe afirman estar entre moderadamente y extremadamente preocupadas por las turbulencias que se avecinan, incluida la forma en que esto afectará a la próxima generación de líderes. Este informe examina estas importantes preocupaciones y las últimas tendencias de pensamiento, estrategias y enfoques hacia el futuro.

Está claro que la mayoría de las empresas y las industries se verán alteradas o, al menos, seriamente afectadas por las turbulencias de la década de 2020. En el mundo complejo e hiperconectado actual, el ritmo del cambio se ha acelerado, las alteraciones son cada vez más frecuentes y una crisis en cualquier lugar del mundo puede provocar un efecto mariposa con ramificaciones globales. Las empresas y las oficinas familiares se verán afectadas, y quienes no estén preparados para enfrentar nuevas amenazas y oportunidades quedarán en el camino. Las organizaciones lideradas por familias, además de las familias dueñas de esas organizaciones, requieren un conjunto de estrategias distintivo para garantizar su fortaleza y resiliencia continua.

"En Citi Private Bank, hemos asumido el compromiso de ayudar a las familias de todo el mundo para que su éxito trascienda a las futuras generaciones. Este estudio identifica un modelo único, especialmente diseñado para que las familias emprendedoras prosperen en medio de las constantes subas y bajas del mundo actual", afirmaIda Liu, directora global de Citi Private Bank. "Desde entablar conversaciones difíciles sobre la transferencia de liderazgo hasta invertir en nuevas tecnologías, este informe puede usarse para generar importantes conversaciones multigeneracionales dentro de familias sobre la forma de adaptarse proactivamente a los desafíos y las oportunidades que se avecinan".

El estudio El futuro de la empresa familiar, con investigación basada en entrevistas, muestra que las familias empresarias pronostican épocas turbulentas y reconocen el imperativo del cambio, pese a tener menos certezas sobre su capacidad para cambiar en las formas que hacen falta para alcanzar el éxito. Aunque suelen ser optimistas sobre su éxito futuro, expresan más confianza en su capacidad para alcanzar un buen rendimiento hacia fines de la década de 2020 (en 10 años) que en la próxima generación (en 25 años).

El objetivo del informe es ayudar a que las familias diseñen estrategias efectivas a corto y largo plazo para superar los desafíos que se avecinan explicando de qué manera las empresas familiares pueden cambiar el curso e implementar estrategias para permanecer por buen camino. Describe la forma en que cambió el panorama global a nivel macro, las dimensiones clave de la nueva fórmula del éxito de la empresa familiar y presenta cinco estrategias para implementarla:

-- Reorientar y reformular a los propietarios: garantizar que los propietarios cuenten con las herramientas adecuadas para el mundo hiperconectado y cambiante de hoy es cada vez más importante para el éxito de una empresa familiar.

-- Estar listo para los cambios: la capacidad de adaptarse a los cambios para enfrentar amenazas y aprovechar oportunidades es la característica que mejor define a las familias exitosas.

-- Acelerar la transformación digital: capacidades digitales sólidas suelen traducirse en un rendimiento financiero saludable, y las empresas familiares deben incorporarse a esta tendencia.

-- El impacto social debe ser una prioridad: un enfoque holístico al impacto social, sea a través de actividades comunitarias, beneficencia o inversiones sostenibles, será clave para las familias en las próximas décadas.

-- Participación para revitalizar a la familia: el éxito requiere un compromiso para desarrollar gobernanza familiar y una cultura familiar que incluya a todas las generaciones y los tipos de talento.

"En un mundo actual en permanente cambio, el mismo concepto que las familias tienen sobre la administración debe cambiar", afirma el doctor John Davis, profesor del MIT y director de CFEG, quien dirigió el estudio. "En lugar de hacer foco simplemente en preservar y pasar el negocio familiar tradicional de una generación a otra, hoy una buena administración debe pensarse como la generación de distintos tipos de valor en función de la ética familiar. Esto puede incluir la preservación del negocio familiar tradicional o no. Cada generación puede, y a menudo debe hacerlo, generar valor con diferentes activos y actividades, algo que para las familias de hoy requiere implementar una estrategia ágil en los activos propios".

