Comunicado de prensa de Business Wire: Citi Global Wealth Investments

Citi Global Wealth Investments (CGWI) publicó hoy su informe Wealth Outlook 2023 (Perspectivas), titulado Hoja de ruta hacia la recuperación: Carteras para anticiparse a las oportunidades. Publicado dos veces al año, el informe sobre perspectivas describe en profundidad un panorama de la economía mundial y los mercados financieros para el año que viene y el futuro. El título de la última edición refleja la trayectoria del inversor que prevé CGWI y los pasos que los inversores deberían considerar para diversificar sus carteras.

En 2023, CGWI considera que el crecimiento económico mundial anual será el más débil de los últimos cuarenta años, al margen de la crisis financiera mundial y las cuarentenas por el COVID. Es probable que el año que viene ocurra lo siguiente:

-- Una recesión poco profunda en EE.UU. y peor en otros lugares como la Eurozona.

-- Una recuperación del crecimiento chino, por el contrario, a medida que se relajen las restricciones pandémicas

-- La inflación en EE.UU. seguirá disminuyendo y terminará 2023 en torno al 3,5%.

-- La Reserva Federal de EE.UU. empezará a recortar las tasas de interés en el segundo semestre del año

-- Una caída del 10% de los beneficios mundiales por acción

Al igual que la agitación de los mercados mundiales en 2022 reflejó estas condiciones previstas para el año siguiente, es probable que los inversores empiecen a centrarse en la recuperación de 2024 durante 2023. Con el actual mercado bajista de renta variable probablemente incompleto, CGWI pone un pie en el año que viene con una posición defensiva, la cual espera pivotar a medida que avance el año.

"Históricamente, el mercado bursátil estadounidense nunca ha tocado fondo antes de que comenzara la recesión asociada, por eso, consideramos que el alza reciente de la renta variable es un rebote en un mercado bajista", afirmó David Bailin, director de inversiones y responsable de Citi Global Wealth Investments. "En un año como 2022, tal vez parezca tentador quedarse demasiado líquido, pero la clara lección de la historia es que esto casi siempre lleva a perder oportunidades cuando los mercados comienzan a recuperarse. Para 2023, reiteramos la sabiduría fundamental de mantener las carteras totalmente invertidas, anticipándose a las oportunidades previstas".

CGWI considera que podría haber una secuencia probable de oportunidades:

-- Renta fija estadounidense a corto plazo con grado de inversión en un entorno actual de tasas de interés más altas

-- Acciones defensivas, como las que pagan dividendos resistentes, ya que el mercado bajista por ahora continúa

-- Las acciones de crecimiento no cíclicas tocarán fondo antes que las cíclicas, una vez que la Reserva Federal comience a recortar las tasas

-- Un punto de entrada posterior en valores de renta variable más cíclicos

-- "Valor profundo" en determinadas activos y divisas no estadounidenses una vez que el dólar toque techo

-- Ciertas estrategias alternativas para posicionarse ante oportunidades de crisis y de otro tipo, tras la recesión

"Las caídas abruptas registradas en muchas clases de activos en 2022 han hecho que las valoraciones a largo plazo sean más atractivas", aseguró Steven Wieting, director de Estrategia de inversiones y economista en jefe de Citi Global Wealth Investments. "Por primera vez en varios años, por ejemplo, vemos que hay auténtico valor de cartera en la renta fija. Los bonos del Tesoro de EE.UU. de corta duración presentan una alternativa atractiva a la tenencia de efectivo".

CGWI también actualizó sus fundamentos sobre las "tendencias imparables", los potentes fenómenos plurianuales que siguen remodelando los negocios y la vida cotidiana, así como las carteras. Entre ellas figuran la digitalización, el envejecimiento de la población, la rivalidad entre EE.UU. y China y la transición hacia fuentes de energía limpias y seguras. El CGWI destaca diversas formas de buscar exposición a estas fuerzas transformadoras en las carteras.

Para leer el informe completo, versiones resumidas, vídeos cortos y otros materiales, haga clic aquí.

Acerca de Citi:

Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, líder global en gestión de patrimonios y un banco personal de gran prestigio en su mercado nacional de Estados Unidos. Citi opera en casi 160 países y jurisdicciones, ofreciéndoles a las empresas, gobiernos, inversores, instituciones y particulares una amplia gama de productos y servicios financieros. Para más información, visite www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

Acerca de Citi Global Wealth:

Citi Global Wealth es una plataforma integrada de gestión de patrimonios que ofrece una solución patrimonial total a los clientes a lo largo de todo el proceso patrimonial. Citi Global Wealth presta sus servicios a particulares con patrimonios muy elevados y a gestoras de patrimonios familiares a través de Citi Private Bank, opera en los segmentos de clientes acaudalados y con patrimonios elevados a través de Citigold® y Citigold Private Client, capta la gestión de patrimonios en el lugar de trabajo a través de Global Wealth at Work y presta servicios bancarios y de préstamos de primera calidad a clientes de RIA a través de Citi Alliance. Citi Global Wealth les ofrece a sus clientes una plataforma líder de estrategias de inversión, que ofrece inversiones tradicionales y alternativas, estrategias de cuentas gestionadas, la mejor investigación de su clase y orientación en materia de inversiones para todos los clientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005889/es/

Contacto

Prensa: América del Norte: Jamie Letica +1 646-303-4280 jamie.letica@citi.com EMOA: Kimberley Mosley +44 20-7508-3082 kimberley.mosley@citi.com APAC: Harsha Jethnani +852-2868-7738 harsha.jethnani@citi.com América Latina: Denise Rockenbach +1 305-420-4304 denise.rockenbach@citi.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.