Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Cirium, la empresa de análisis de aviación, y la empresa de análisis de datos turísticos, 3Victors anunciaron hoy una asociación de revendedores que le permitirá a Cirium reunir los horarios de los vuelos y los datos del tráfico de pasajeros con los datos de búsqueda en línea para interpretar, comprender y prever la demanda de los pasajeros para aeropuertos y DMO.

"Cirium y 3Victors comparten la misión de revolucionar la forma en la que la industria turística prevé la demanda futura", dijo Kim Gesch, vicepresidente de planificación de aerolíneas de Cirium. "Las aerolíneas y los aeropuertos de todo el mundo utilizan desde hace tiempo la suite de productos Diio by Cirium para el análisis de la red y el tráfico. Invertimos en los productos y mejoramos la calidad de nuestros datos de horarios, tráfico y tarifas para garantizar nuestra posición de liderazgo en el mercado".

Chris Zando, director general de 3Victors, dijo: "Tanto 3Victors como Cirium se centran en la ciencia de datos de alta calidad para aportar información en tiempo real a la toma de decisiones comerciales para la industria. La combinación de nuestras capacidades proporciona la previsión más dinámica del mercado y en el momento en el que más se necesita".

Los modelos de demanda de viajes tradicionalmente se construyeron comparando las reservas actuales de vuelos con las tendencias históricas. Los precios de los pasajes se subían y bajaban en función de los indicadores de estos modelos para garantizar que un vuelo se reservara a niveles de tarifa óptimos. Después de la pandemia, los cambios en el comportamiento de las reservas de los viajeros hacen que los patrones de reserva pasados ya no sean fiables como guía de la demanda futura.

Cirium y 3Victors unirán sus fuerzas para ofrecer la solución más completa para analizar el tráfico futuro, controlar las tendencias a lo largo del tiempo y detectar las oportunidades emergentes. La oferta incluirá los datos de horarios de vuelo, tráfico y tarifas de Diio by Cirium junto con los datos de búsqueda de 3Victors DemandView, proporcionando la previsión más precisa posible.

Esto es especialmente importante para los aeropuertos que buscan una mejor información para retener y obtener servicios aéreos o para los DMO que desean optimizar sus campañas de marketing y las tasas de conversión de los viajeros.

Los datos de búsqueda de 3Victors se capturan a partir de más de medio millón de puntos de contacto globales, incluyendo cuando un posible viajero visita una agencia de viajes tradicional o en línea, una metabúsqueda o un motor de búsqueda de viajes; o búsqueda de vuelos. Se aplica la ciencia de datos más avanzada para interpretar el comportamiento del viajero, lo que proporciona una clara señal de demanda para las reservas de vuelos.

Un ejemplo que utiliza los datos de 3Victors muestra que en una fecha reciente se produjeron grandes picos en la demanda nacional con origen en el Reino Unido y Estados Unidos, junto con un resultado que muestra una variación interanual. Si sólo se utilizaran las tendencias históricas para prever la demanda de viajes, no se habrían previsto los picos de viajes que se están produciendo en 2022 hasta la fecha.

Dijo Gesch de Cirium: "La combinación de las capacidades de Cirium con la información sobre la demanda de viajes contemporánea de 3Victors significa que podemos ofrecer a los clientes de todo el mundo la solución más avanzada para determinar con precisión la intención del viajero, controlar las tendencias de los pasajeros e identificar las correlaciones entre lo que los viajeros buscan y lo que realmente reservan".

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para obtener más información siga las autorizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter o visite www.cirium.com

Acerca de 3Victors

3Victors ha creado la primera plataforma de análisis de datos de viajes como servicio en la nube. La visión de 360° del panorama de los viajes, propiedad de 3V, es el nexo entre el volumen, la variedad y la velocidad de los datos. 3V ofrece una cobertura de datos líder en el mercado, así como análisis e información en tiempo real, lo que permite a las empresas disponer de información práctica.

Para obtener más información siga a 3Victors en LinkedIn o visite https://www.3victors.com

