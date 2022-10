Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Vueling, aerolínea que forma parte de IAG (International Airlines Group), ha firmado un acuerdo histórico con Cirium, la empresa de análisis de la aviación, para mejorar la eficiencia operativa de la aerolínea a través de Cirium Sky, su almacén de datos gestionados y solución analítica.

Con este acuerdo plurianual, Vueling tendrá acceso al nuevo almacén de datos de aviación y a la capacidad de análisis de Cirium.

Gracias a esta asociación, la aerolínea podrá obtener una visión única de más de 25 factores operativos y, en última instancia, ofrecer la mejor experiencia al viajero.

Cirium Sky servirá para planificar los vuelos de forma más eficaz, especialmente en caso de imprevistos, con el fin de minimizar los retrasos para sus clientes.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, explicó: "Nuestro almacén de datos de aviación, Cirium Sky, es fundamental para apoyar las iniciativas de transformación digital de Vueling y permitirá a la aerolínea mejorar las operaciones de vuelo, reducir las demoras en los viajes y sentar las bases para la excelencia operativa".

Para Cirium, Vueling es el líder ágil e innovador de IAG como consecuencia de la puesta en marcha de varias iniciativas, entre las que se encuentra Vueling Transform, para liberar todo su potencial a través de la digitalización y el liderazgo en el sector del bajo costo.

Oliver Iffert, director de operaciones de Vueling, señaló: "Saliendo de la pandemia, Vueling resurge aún más eficiente y competitiva, ya que damos prioridad a los conocimientos procesables respaldados por una gran cantidad de datos y contexto".

"Los datos son fundamentales si queremos evaluar nuestras operaciones e identificar la manera de ofrecer una experiencia a los pasajeros digna de mención".

"Con Cirium Sky, Vueling puede planificar los vuelos de forma más eficaz y analizar las demoras de los vuelos basándose en datos precisos. De este modo, impulsaremos una reducción de las demoras y reduciremos al mínimo los trastornos".

La migración a Cirium Sky hace que Vueling pase de utilizar múltiples proveedores de datos y datos mantenidos en sistemas aislados a una única fuente de datos y análisis de la aviación.

Esta asociación estratégica de datos y análisis garantiza a la aerolínea el acceso al mayor almacén de datos del sector, que ofrece una visión de 360 grados de los vuelos, así como análisis prescriptivos y predictivos para anticiparse a futuros desafíos operativos.

Bowen añadió: "Mejorar las operaciones no solo es clave para la experiencia del viajero, también lo es para afrontar los problemas de liquidez y recuperación de la capacidad a los que se enfrentan las aerolíneas tras la COVID-19".

"Al democratizar los datos y propiciar una toma de decisiones más inteligente y rápida, las aerolíneas podrán obtener ahorros muy importantes. Estamos encantados de asociarnos con Vueling e impulsar el valor de su negocio".

Cirium Sky está diseñado para que las aerolíneas, los aeropuertos, las instituciones financieras, los fabricantes de aviones y los distribuidores de viajes puedan aprovechar todo el valor de los datos de la aviación.

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Acerca de Vueling

Vueling, compañía que forma parte de IAG, es clave en la conectividad de España, el mayor mercado de vuelos nacionales de Europa. Para este invierno 2022, la compañía cuenta con una red de más de 240 rutas de corta y media distancia en Europa, Norte de África y Oriente Medio, que opera con una flota de modelos Airbus A319, A320, A320neo y A321. En 2021, Vueling obtuvo el premio World Airline Awards como "Mejor aerolínea de bajo costo de Europa".

Como parte de IAG, Vueling comparte la visión de liderar el ámbito de la sostenibilidad dentro de la industria aérea mundial. Por ello, la compañía desarrolla todas sus acciones en el marco del programa "Flightpath Net Zero", a través del cual queda establecido el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en 2050.

