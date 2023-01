Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

La nueva Previsión de Flotas de Cirium apunta a una demanda de aproximadamente 44 500 nuevos aviones en todo el mundo durante las próximas dos décadas, por un valor de 2,9 billones de dólares.

La previsión publicada por Ascend by Cirium, la división de consultoría de la empresa de análisis de la aviación Cirium, ofrece una perspectiva independiente del mercado mundial de aviones de pasajeros y de carga para los próximos 20 años.

Este informe viene a reafirmar una alentadora proyección a largo plazo para el sector de la aviación y su recuperación de la pandemia de COVID-19, al pronosticar que las entregas de aviones a 20 años a escala mundial serán un 1 % inferiores a las previstas hace un año.

Todo ello a pesar de la invasión rusa de Ucrania, las restricciones para viajar en China y el aumento de los precios de la energía, que se perfilan como factores determinantes en 2022.

La recuperación del sector de la aviación tras la crisis por la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, ha evolucionado de forma significativa, aunque desigual según las regiones. Según las previsiones, la actividad aeronáutica mundial alcanzará en octubre los niveles de 2019.

Rob Morris, director global de Consultoría de Ascend by Cirium, comentó: "La nueva Previsión de Flotas de Cirium muestra una perspectiva positiva a largo plazo para la aviación. El sector está experimentando cambios estructurales, pero sigue encaminado a volver a las sendas de crecimiento tradicionales de aquí a 2025".

"La flota mundial de aviones de pasajeros deberá aumentar en unos 22 000 aparatos para atender el tráfico previsto, que, según nuestros cálculos, crecerá un 3,6 % anual hasta alcanzar los 47 700 aviones a finales de 2041".

"Se necesitarán estos nuevos aviones para satisfacer la demanda de transporte aéreo, pero también para sustituir a los menos eficientes de la generación anterior".

Asia representará más del 40 % de las nuevas entregas

La región de Asia Pacífico sigue siendo la de mayor crecimiento en cuanto a nuevas entregas, impulsada por China. Según las previsiones, este país registrará la mayor tasa de crecimiento anual del tráfico de pasajeros, con más del 6 %, y representará el 19 % de las entregas en 2041, por delante de todos los demás países de Asia Pacífico, con una cuota conjunta del 22 %.

Se prevé que las aerolíneas norteamericanas y europeas representen el 21 % y el 17 % de las entregas, respectivamente. Las líneas aéreas de Oriente Medio absorberán el 7 % de las entregas, con un 14 % en términos de valor debido al elevado número de entregas de aviones de doble pasillo de mayor valor.

En esta previsión, se supone que la capacidad y el tráfico rusos disminuirán a corto plazo. Si a esto se añade el cese total de la actividad de la aviación civil ucraniana, se prevé que el tráfico entre Rusia y la CEI se estabilice en 2024 en el 70 % de los niveles de 2019.

La demanda de aviones de un solo pasillo impulsará el crecimiento de la flota

A finales de noviembre de 2022, la flota de aeronaves de pasillo único se situaba a un 2 % de los niveles de 2019, pero el número de aviones de pasillo doble seguía disminuyendo un 20 %. La flota de aviones de un solo pasillo crecerá más rápidamente, un 3,7 % anual, frente al 3,2 % de los aviones de doble pasillo, ya que la recuperación del tráfico de larga distancia sigue retrasada. La flota de aviones regionales aumentará de forma más modesta, un 1,1 % anual, con un crecimiento más rápido de la flota de turbohélices dentro del sector regional.

El crecimiento previsto del tráfico a largo plazo requerirá que la flota mundial de pasajeros aumente en unos 22 000 aviones, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,1 %, con lo que el inventario ascenderá a unos 47 700 aviones a finales de 2041.

No se prevé que la flota de aviones de pasajeros en servicio vuelva a los niveles de 2019 hasta mediados de 2023, lo que significa perder hasta cuatro años de crecimiento "normal" de la flota.

Airbus y Boeing seguirán siendo los dos mayores fabricantes de aviones comerciales, y entre ambos sumarán el 80 % de las entregas y el 88 % en valor hasta 2041. Sin embargo, existe una demanda de 360 000 millones de dólares para otros OEM o nuevos programas.

Aumentarán las presiones para sustituir las versiones más antiguas y menos eficientes

Se prevé que cerca del 88 % de la flota actual de pasajeros se retirará del servicio durante los próximos 20 años. Los aviones de carga tienen una vida económica útil más larga, por lo que aproximadamente el 70 % de la flota actual se retirará de aquí a 2041.

En total, desde finales de 2021 se retirarán unos 19 000 aviones de la flota de pasajeros, a los que se sumarán otros 2500 aviones que abandonarán la flota de pasajeros por conversión a carga.

A medida que aumenta la presión para cambiar a aviones menos contaminantes, la sustitución de los aparatos menos eficientes de la generación anterior será un elemento cada vez más importante de la planificación de la flota. La crisis de la COVID-19 ha provocado la retirada progresiva de los aviones relativamente recientes, mientras que los más antiguos pueden permanecer almacenados hasta su desguace.

El auge de los aviones de carga continúa, pero puede que no se mantenga

Se prevé que la capacidad de carga (toneladas-kilómetro disponibles o ATK) crezca anualmente un 3,0 % y el tráfico (FTK) un 3,7 %, con respecto a 2019. Según las previsiones, en los próximos 20 años se suministrarán unos 3560 aviones de carga, de los cuales 1060 serán de nueva construcción (30 %), por valor de 130 000 millones de dólares, y 2480 serán conversiones de aviones de pasajeros (70 %).

El volumen y el perfil son similares a los previstos en la anterior previsión, lo que refleja el auge continuado a corto plazo de las conversiones, desencadenado por la dinámica del mercado de carga aérea de la pandemia de COVID-19, que incluye un descenso a corto plazo de la capacidad de transporte de pasajeros, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de la disponibilidad de materias primas. Aunque es posible que el auge actual de las conversiones no persista, está permitiendo la sustitución de aviones más antiguos y menos eficientes.

