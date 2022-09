Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Las principales compañías aéreas de Estados Unidos han copado los cuatro primeros puestos de la Clasificación mundial de pasajeros de aerolíneas de 2021, publicada por la empresa de análisis de la aviación Cirium.

American Airlines vuelve a quedarse a la cabeza de la lista en 2021, seguida por Delta Air Lines, United Airlines y Southwest Airlines, lo que demuestra la solidez de la recuperación que sigue dándose en el mercado doméstico estadounidense.

En general, las líneas aéreas de América del Norte mostraron un crecimiento del 75 % desde el punto más bajo de 2020, aunque todavía acabaron el año pasado con un descenso del 40 % en comparación con los niveles de tráfico de 2019, medido en ingresos por pasajeros por kilómetro (RPKs) o ingresos por pasajeros por milla (RPMs).

La clasificación, elaborada a partir de los más de 600 operadores registrados en la base de datos de aerolíneas de Cirium, muestra que el tráfico mundial finalizó 2021 con un descenso del 57 % en comparación con el pico anterior a la pandemia. En términos de número de pasajeros, el total se situó en 2300 millones en el año, lo que representa aproximadamente la mitad del volumen del pico de 2019.

Las aerolíneas de bajo costo siguieron subiendo en la clasificación en todas las regiones. Ryanair se consolidó como la mayor compañía aérea de Europa, con el quinto puesto, justo por debajo de Southwest, y fue la única aerolínea europea que entró en los 10 primeros lugares.

Las grandes compañías aéreas de la red europea han tenido menos éxito en los dos últimos años, ya que la demanda de viajes de larga distancia y de alta calidad sigue siendo baja. Aunque Air France se ha mantenido en el puesto 13, Lufthansa ha descendido en la clasificación y British Airways se queda fuera de los 20 primeros puestos. Virgin Atlantic también ha perdido más de 50 puestos al sufrir también la lenta recuperación del tráfico de larga distancia y prémium.

Las tres grandes compañías aéreas de China continental (China Southern, China Eastern y Air China) conservaron su lugar en la parte alta de la clasificación, aunque esto podría cambiar tras una nueva ola de cierres por COVID-19 en las ciudades chinas en lo que va de año.

En toda la región de Asia Pacífico, en marcado contraste con la recuperación en todas las demás regiones del mundo, las aerolíneas experimentaron un nuevo descenso del tráfico el año pasado. Cathay Pacific sufrió una caída espectacular, hasta el punto de quedar completamente fuera de la clasificación de las 100 principales aerolíneas, a raíz de la agresiva estrategia de cero COVID de Hong-Kong. Pero no fue la única. Las aerolíneas de toda la región en Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Tailandia también siguieron disminuyendo.

En Japón, All Nippon Airways y Japan Airlines habían perdido casi el 85 % de su tráfico en 2020 y seguían retrocediendo en torno al 75 % a finales de 2021. Como consecuencia, ambas cayeron bruscamente en la clasificación.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, comentó: "Antes de la pandemia, las aerolíneas de Asia Pacífico tenían la mayor cuota de tráfico global de pasajeros, con más de un tercio del total mundial. En 2021, esa región fue superada por América del Norte, gracias a la fuerte recuperación de los vuelos nacionales en EE.UU.".

Dos compañías del Golfo, Emirates y Qatar Airways, mantuvieron su posición entre las 10 primeras aerolíneas, aunque con una diferencia menor. Emirates ha perdido cuatro puestos y se sitúa justo por delante de una Qatar Airways cada vez más fuerte, que se ha esforzado por mantener la mayor parte posible de su red.

Turkish Airlines, con la ayuda de un amplio mercado nacional sin restricciones de viajes transfronterizos, subió cuatro puestos en la última clasificación, hasta el 10.o, en comparación con 2019.

La clasificación de Cirium revela claramente los problemas a los que se enfrentan las compañías aéreas de primera línea, especialmente las que se basan en una fuerte combinación de viajes de negocios y vuelos de larga distancia. En 2021, su cuota de tráfico mundial de pasajeros había descendido unos cinco puntos porcentuales, hasta el 64 %. Este descenso ha sido absorbido en gran medida por las compañías de bajo costo, que han aumentado su cuota hasta el 26 %.

La Clasificación mundial de pasajeros de aerolíneas 2021 de Cirium es un análisis de primera calidad disponible en Cirium Dashboard. El informe presenta:

-- Las 200 primeras aerolíneas por tráfico de pasajeros

-- Los 50 principales grupos del sector aéreo por tráfico de pasajeros

-- Las 50 principales compañías aéreas por volumen de pasajeros

-- El tráfico de pasajeros por región y por tipo de aerolínea en 2019-2021

-- La proporción de tráfico de pasajeros por región y tipo de aerolínea

-- La proporción del volumen de pasajeros por tipo de aerolínea

