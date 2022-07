Comunicado de prensa de Business Wire: Cegid

Cegid, en España Cegid Meta4, proveedor líder global de soluciones de gestión empresarial en la nube para Finanzas (ERP, Tesorería, Impuestos), Recursos Humanos (Nómina y gestión del Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas Empresas, ha anunciado hoy el acuerdo definitivo para unirse con Grupo Primavera, una plataforma de software de gestión empresarial en la nube líder en la región ibérica. La operación, que se realizará con un intercambio de acciones, crea un sólido proveedor de software de gestión empresarial en Iberia y acelera la expansión internacional de Cegid, valorando la empresa conjunta en aproximadamente 6.800 millones de euros.

La combinación de Cegid y Grupo Primavera refuerza la posición de Cegid como un fuerte proveedor de soluciones de gestión empresarial en la nube. Partiendo de la oferta de Cegid en Iberia para el sector de Retail y Fiscal, que se vio ampliada significativamente con soluciones líderes de Recursos Humanos con la adquisición de Meta4 en 2019 y la más reciente adquisición de VisualTime, la incorporación de Grupo Primavera consolida de manera firme el liderazgo de Cegid en Iberia y ofrece interesantes oportunidades de expansión para Grupo Primavera a través de la presencia de Cegid en América Latina.

Tras el cierre, Silver Lake, líder mundial en inversión tecnológica, continuará siendo el accionista mayoritario de la empresa resultante. Oakley Capital, creadora del Grupo Primavera a través de una serie de doce adquisiciones y su accionista mayoritario, se unirá a KKR y AltaOne como accionistas minoritarios de Cegid. Juntos, estos accionistas se asociarán con el CEO de Cegid, Pascal Houillon, el CEO de Grupo Primavera, Santiago Solanas, y el resto del equipo directivo en la próxima fase de crecimiento de Cegid.

Grupo Primavera comenzó su andadura en 2019 cuando Oakley adquirió Ekon como plataforma independiente y posteriormente se asoció con un equipo directivo de máximo nivel, liderado por Santiago Solanas, para ejecutar una ambiciosa estrategia de adquisiciones e integraciones, incluida la fundamental compra de Primavera BSS en 2021. A través de estas adquisiciones y de una significativa inversión en innovación de producto y capital humano, Grupo Primavera logró alcanzar su objetivo de convertirse en la mayor plataforma ibérica de software de gestión basada en la nube en tan solo tres años, mucho antes de lo previsto en su plan de negocio, y ahora amplía aún más su oferta a través de la unión con Cegid.

Grupo Primavera cuenta actualmente con 800 empleados repartidos en 5 países, presta servicio a 165.000 clientes de pago y obtuvo unos ingresos de 76 millones de euros en 2021. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones de software basadas en la nube que abarcan la gestión de facturación, contabilidad y software de planificación de recursos empresariales (ERP). Esta oferta cubre todo el espectro de clientes desde autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas en España, Portugal y África, con una fuerte presencia en el sector de despachos profesionales. Juntos, Grupo Primavera y Cegid obtendrán unos ingresos pro forma en la región de Iberia de más de 150 millones de euros este año.

Pascal Houillon, CEO de Cegid comentó"Unir fuerzas con Grupo Primavera es una inmensa oportunidad para ambas empresas y nuestros respectivos clientes", dijoPascal Houillon, CEO de Cegid. "Al igual que Cegid, Grupo Primavera ofrece soluciones en la nube útiles e innovadoras a partners y clientes, y ha logrado un impresionante crecimiento, específicamente en España, Portugal y África. Compartimos una visión inspiradora del futuro impulsada por la innovación continua de productos y tecnología, y Cegid está completamentecomprometida en invertiren el crecimiento continuo de la compañía resultante. Estamos deseando trabajar estrechamente con Santiago y el talentoso equipo de Grupo Primavera para aportar valor a una base de clientes más global."

Santiago Solanas, CEO de Grupo Primavera dijo: "Estamos fuertemente alineados con la visión y la ambición de Cegid, llevamos mucho tiempo admirando a la compañía. Al igual que Cegid, tenemos una cultura emprendedora y apasionada, centrada en la excelencia de los productos, el compromiso con los clientes y una visión inclusiva del crecimiento. Se trata de una poderosa unión que nos permitirá combinar recursos y experiencia, aportando a los clientes nuevos productos e innovación continua, y mejorando nuestra contrastada trayectoria de expansión e integración de nuevo talento y nuevos enfoques a las necesidades del mercado. Tanto Cegid como Grupo Primavera compartimos la misión de hacer crecer nuestro ecosistema, por lo que esta unión aportará un valor renovado a nuestros clientes, partners, colegas y a nuestra comunidad."

Christian Lucas, Co-Director de Silver Lake EMEA y Vicepresidente del Consejo de Administración de Cegid, dijo: "A través de nuestra inversión y el desarrollo estratégico ejecutado desde 2016, Cegid se ha convertido en un actor paneuropeo y global con una fuerte posición en múltiples geografías, incluyendo Francia, España y Portugal, con una importante presencia en otros 12 países y vendiendo en más de 130 países. Estamos entusiasmados con las perspectivas de crecimiento del nuevo grupo y con la creación del líder del mercado ibérico en el segmento del software empresarial, reforzando la posición actual de Cegid a una escala global más amplia. El mercado de soluciones para la digitalización en el mid-market europeo, específicamente a través del mercado de software de gestión financiera, es muy grande y crece de forma significativa, y la compañía resultante estará en una posición única para capitalizar esta oportunidad a medida que continúe su expansión."

El Fundador y Socio Director de Oakley Capital, Peter Dubens, afirmó: "En asociación con Oakley, Grupo Primavera ha crecido hasta convertirse en un actor principal en el mercado ibérico de software empresarial. Ahora, bajo la dirección de ambos equipos de gestión altamente experimentados y de accionistas comprometidos, Cegid y Grupo Primavera están preparados para acelerar una estrategia de crecimiento global centrada en la expansión a nuevos mercados y en las oportunidades de venta cruzada. Estamos deseando formar parte de este nuevo capítulo para ambas compañías y del importante potencial que tenemos por delante."

Tras el cierre de la operación, el Sr. Solanas y todo su equipo directivo se incorporarán a Cegid y el Sr. Solanas reportará directamente al Sr. Houillon.

Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2022 y, como es habitual, sigue estando sujeta a los procesos de información y consulta de los correspondientes órganos de representación de los trabajadores, de conformidad con la legislación aplicable.

Acerca de Grupo Primavera

Grupo Primavera es una plataforma independiente de sofware empresarial en el mercado ibérico que ofrece una amplia gama de soluciones de software basadas en la nube para facturación, contabilidad, nóminas y software de planificación de recursos empresariales (ERP). Esta oferta cubre todo el espectro de clientes desde autónomos y emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en España, Portugal y África, con una fuerte presencia en el sector de despachos profesionales. El grupo comienza su actividad en 2019, respaldado por el private equity británico Oakley Capital, con la adquisición de Ekon y la creación de un sólido equipo directivo liderado por Santiago Solanas. Junto con dicho equipo, Oakley ha adquirido 11 compañías más, incluyendo la transformadora adquisición de Primavera BSS en 2021, hasta formar el recién ampliado Grupo Primavera, que también incluye Billage, Club del Asesor, Contasimple, Diez Software, GSE, Professional Software (ProSoft) y Profiture en España, y Cloudware, Eticadata, Valuekeep y Yet en Portugal.

Guiados por una filosofía de constante innovación y una estrategia de crecer haciendo crecer a todo su ecosistema, Grupo Primavera tuvo una facturación de 76 millones de euros de 2021, cuenta hoy con 165.000 clientes de pago, incluyendo 24.000 despachos profesionales, y tiene una red de 500 partners en España y Portugal.

Para más información: https://grupoprimavera.com

Acerca de Cegid

Cegid es un proveedor líder global de soluciones de gestión empresarial en la nube para los sectores de Finanzas (ERP, tesorería, impuestos), Recursos Humanos (Nómina y gestión del Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas Empresas. Con un sólido modelo de negocio full Cloud, Cegid tiene un firme compromiso con sus clientes a largo plazo apoyando la digitalización de las empresas, desde las muy pequeñas hasta las grandes cuentas, para proporcionarles una experiencia superior y distintiva tanto a nivel local, como internacional. Cegid combina una visión prospectiva y pragmática del negocio con una gran capacidad de innovación, el dominio de las nuevas tecnologías y un conocimiento único de la normativa. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid abre un mundo de posibilidades y revela todo el valor de los negocios de sus clientes proporcionándoles soluciones útiles e innovadoras.

Con una gran ambición internacional, Cegid cuenta en la actualidad con 3.600 empleados y distribuye sus soluciones en 130 países. Cegid ha obtenido unos ingresos anuales de 632 millones de euros (a 31 de diciembre de 2021). Pascal Houillon, CEO de la compañía, se incorporó a Cegid en marzo de 2017.

Para más información sobre Cegid, en España Cegid Meta4: www.meta4.es/www.cegid.com

