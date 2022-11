Comunicado de prensa de Business Wire: CD Capital

CD Capital se complace en anunciar la exitosa nominación de Carmel Daniele en la edición de 2022 de "100 Global Inspirational Women in Mining" (WIM100), una publicación bienal que destaca las contribuciones "por encima y más allá" de las mujeres a la industria minera, en todos los puestos, antigüedad y jurisdicciones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005559/es/

Carmel Daniele nominated in 2022's WIM100 (Photo: Business Wire)

CD Capital manifiesta su orgullo de que la Sra. Daniele haya recibido este reconocimiento por su labor pionera en el sector del capital privado minero. La Sra. Daniele, fundadora y directora de inversiones de CD Capital, comentó:

"Es para mí un honor y una gran satisfacción haber sido nominada para este prestigioso premio y estar junto a otras muchas mujeres pioneras en nuestro campo. Juntas formamos una poderosa fuerza para crear un cambio positivo para el futuro e inspirar a otras mujeres a unirse a nuestro sector, que es clave para la ecologización de nuestro planeta para las generaciones venideras".

La Sra. Daniele es una líder indiscutible en su campo, ya que fundó CD Capital en 2006 y fue una de las primeras en Londres en crear un fondo dedicado a los activos mineros privados, además de ganar un prestigioso premio de la industria financiera minera en 2008. Desde entonces, ha lanzado otros dos fondos de recursos naturales y ha recaudado cerca de 1000 millones de dólares de capital de inversores institucionales de primer orden. La cartera global de CD Capital invierte en el desarrollo de proyectos que suministrarán minerales críticos para la transición ecológica, así como los ingredientes clave de los fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Los proyectos se encuentran principalmente en jurisdicciones que pueden contar con su propia abundancia de energía verde, como América Latina, Canadá, Australia y Europa.

Desde la creación de CD Capital, la Sra. Daniele ha formado un equipo técnico de inversión de primera categoría con expertos del sector. La Sra. Daniele también patrocina de forma activa a las mujeres que estudian Geología en el Imperial College a través de su programa de prácticas y tutoría.

La publicación 100 Global Inspirational Women in Mining 2022 incluye más información sobre WIM100 en la página 3 y presenta a la Sra. Daniele en la página 47. En 2022, WIM 100 recibió 915 candidaturas de 491 mujeres mineras de 61 países.

Estas 100 mujeres inspiradoras han sido elegidas según los siguientes criterios de selección:

1. Es una precursora: Una mujer WIM100 es una pionera. Es una innovadora. Aporta cambios positivos y de impacto para que el sector pueda operar de forma más sostenible, inclusiva y segura.

2. Defiende y empodera: Una mujer WIM100 aboga de forma proactiva por quienes trabajan en la industria minera y en otros sectores. Capacita a sus colegas para que puedan sentirse escuchadas, acogidas y respetadas.

3.Persevera ante la adversidad: Una mujer WIM100 es resistente y decidida. Tiene el valor de hablar, desafiar lo establecido y romper barreras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005559/es/

Contacto

Carmel Daniele ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1453 www.cd-capital.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.