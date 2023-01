Comunicado de prensa de Business Wire: Cavli Wireless

Cavli Wireless, uno de los primeros fabricantes de módulos celulares de verdad "listos para la IoT" y Qualcomm Technologies. Inc., líder mundial en innovación de tecnología inalámbrica, comunicaron hoy una colaboración estratégica para la tecnología LTE CAT-1.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005575/es/

Powering the next generation of CAT1.bis IoT with Cavli C16QS Smart Cellular IoT Module (Graphic: Business Wire)

Al utilizar el módem IoT Qualcomm® QCX216 LTE, Cavli Wireless ahora podrá utilizar la gran velocidad y las soluciones innovadoras por las que se conoce a Qualcomm Technologies y ofrecer las diversas capas de conectividad IoT con Cavli Hubble a clientes de todo el mundo. Todo gracias al Módulo C16QS CAT-1.bis celular para el IoT, Cavli Wireless hará que la adopción del IoT sea fluida y escalable diversos usos de IoT que van desde la e-movilidad, máquinas de Punto de Venta, estaciones de carga eléctrica, TCU, seguimiento de activos y mucho más.

El Cavli C16QS es un módulo celular integrado monomodo LTE CAT1.bis que se basa en la 3GPP Versión 14 y cuenta con eSIM y GNSS integrados. El módulo Cavli C16QS también les permitirá a los fabricantes de equipos originales que implementen IoT la posibilidad de reducir los costos iniciales de hardware gracias al precio inferior a 5 dólares del módulo. Además, gracias a la utilización en conjunto del hardware IoT con Cavli Hubble, la plataforma de conectividad IoT y gestión de módems más sólida a nivel mundial, el módulo C16QS ofrecerá un valor incomparable para todas las industrias y en todas las fronteras.

También, en el marco de Hubble Stack Intelligence, el módulo Cavli C16QS se puede gestionar a través de Hubble Lens, una función avanzada de diagnóstico remoto de la plataforma de gestión de módems Cavli Hubble en la que un cliente puede diagnosticar, supervisar y depurar de forma remota el dispositivo de campo sin intervención física y esto permite la escalabilidad del IoT.

John Mathew, director general de Cavli Wireless, afirmó que: "Las muestras para clientes ya están disponibles, y la producción en masa comenzará a principios de 2023 en nuestras instalaciones de la India".

"El lanzamiento del módulo C16QS LTE CAT-1.bis del IoT para celulares es un nuevo y emocionante comienzo de nuestra colaboración con Qualcomm Technologies" y agregó, "Estamos más que emocionados de que nuestro nuevo módulo se introduzca en los mercados globales, lo que será el comienzo de la nueva era de LTE CAT-1 para IoT. Este es otro gran paso para Cavli Wireless en el avance de nuestra visión de democratizar IoT para todos".

Acerca de Cavli Wireless

Cavli Wireless diseña y fabrica módulos para celulares listos para usar con IoT, que mejoran la fiabilidad de los dispositivos y agilizan los procesos de desarrollo para diversas aplicaciones. Los módulos celulares inteligentes de Cavli cuentan con conectividad celular global a través de la funcionalidad eSIM integrada que proporciona a los usuarios precios de datos internacionales accesibles, gestión simplificada de dispositivos y gestión centralizada de suscripciones a través de la plataforma propietaria basada en la nube Cavli Hubble.

Qualcomm es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated

El módem LTE IoT Qualcomm QCX216es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005575/es/

Contacto

Ajit Thomas, director de marketing de Cavli Wireless Inc. ajit@cavliwireless.com +1-650-535-1150 https://www.cavliwireless.com/

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.