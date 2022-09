Comunicado de prensa de Business Wire: Carnegie Mellon University

La Universidad Carnegie Mellon (CMU) y la Fundación Mastercard, en colaboración con el Gobierno de Ruanda, han anunciado hoy una inversión transformadora en África en los sectores de la educación superior y la innovación, con el objetivo de catalizar las oportunidades en beneficio de 10.000 jóvenes de comunidades económicamente desfavorecidas (en particular mujeres jóvenes, jóvenes con discapacidades y jóvenes desplazados por la fuerza), además de promover el desarrollo inclusivo.

La asociación con la Fundación Mastercard, valuada en 275,7 millones de dólares, ampliará notablemente la capacitación en ingeniería y tecnología avanzadas en la sede de la Universidad en Kigali. La inversión de la Fundación comprende una dotación de 175 millones de dólares para financiar esta sede a perpetuidad, con otros 100,7 millones de dólares para establecer el Centro para la Transformación Digital Inclusiva de África de la Universidad.

En concreto, gracias a esta asociación histórica con la Fundación Mastercard, la Universidad podrá:

-- Ampliar la capacidad de instrucción, con un nuevo grado en ingeniería de inteligencia artificial, y programas de aprendizaje en Internet.

-- Aumentar la cohorte anual de estudiantes africanos que se matriculan en la Universidad en más de un 33%.

-- Destinar asistencia financiera adicional a más estudiantes de la Universidad, ampliando el apoyo al Programa de Becas de la Fundación Mastercard en esta Universidad. La asociación proporcionará ayuda directa en forma de becas a un total de 300 estudiantes.

-- Garantizar que los programas contraten y ofrezcan oportunidades a los grupos marginados, como las mujeres, las personas con discapacidad y los desplazados.

-- Ejecutar programas piloto de inmersión lingüística en inglés para ayudar a preparar a los estudiantes de grado de otras universidades africanas para los estudios de posgrado.

Esta nueva asociación también consolidará el ecosistema de investigación, emprendimiento e innovación de África de forma más amplia al:

-- Establecer una red de instituciones de educación superior en África que trabajará con el sector privado y los gobiernos para crear las condiciones para la transformación digital inclusiva.

-- Contribuir con un máximo de 10 universidades africanas para que impartan una educación tecnológica y de ingeniería de excelente calidad.

-- Aumentar la creación de conocimiento digital para promover el desarrollo tecnológico y la innovación que generan empleo a través de la capacitación, la financiación inicial y las oportunidades de colaboración para los investigadores de esta Universidad y otras universidades socias.

-- Convoca la participación directa del profesorado y el personal de la sede de la Universidad en Pittsburgh en las actividades de la Universidad en África para innovar en la educación y ayudar a crear el conocimiento necesario para impulsar la transformación digital inclusiva en este continente, en campos como la agricultura, la salud y las finanzas, entre otros.

A través de estos diversos pilares de la asociación, un total de 10.000 jóvenes adquirirán las habilidades necesarias para competir en el mercado global, innovar, diseñar nuevas herramientas que resuelvan los desafíos regionales y globales, y llevar esas herramientas al mercado.

Carnegie Mellon es la única universidad de investigación estadounidense con programas de máster y profesorado, personal y operaciones de tiempo completo en el continente. La sede la universidad en África se estableció en 2011, gracias a una asociación entre la Universidad Carnegie Mellon y el Gobierno de Ruanda. A través de la colaboración estratégica y el generoso apoyo del Gobierno de Ruanda y del pueblo ruandés, la Universidad ha construido una sólida plataforma educativa que presta servicios al continente.

"La clave para generar oportunidades para los estudiantes africanos prometedores de todos los entornos socioeconómicos es el acceso a la educación en los campos de la tecnología de punta que están impulsando las economías del futuro", aseguró Farnam Jahanian, presidente de la Universidad Carnegie Mellon. "Agradecemos a la Fundación Mastercard por haberse asociado con la CMU durante los últimos seis años para ayudar a capacitar a la próxima generación de líderes africanos y estamos encantados de ampliar todavía más nuestra asociación. Con esta nueva colaboración, aceleraremos nuestra misión común y podremos ofrecer experiencias educativas y profesionales que cambiarán la vida de los estudiantes de todo el continente".

África tiene la población más joven y de crecimiento más rápido del mundo. En 2030, habrá 375 millones de jóvenes en el mercado laboral de África y se espera que esa cifra aumente a más de mil millones de personas en las próximas décadas. Los jóvenes de África representan la mano de obra del mañana y pueden servir de fuerza para la transformación de África si tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para participar y construir las economías del futuro.

"Los becarios de la Fundación Mastercard y los graduados de este programa estarán a la vanguardia de la creación de tecnologías y empresas que generarán puestos de trabajo y mejorarán la competitividad económica de África. Nos entusiasma que esta iniciativa refuerce el papel de las universidades africanas en el desarrollo de los científicos, innovadores y encargados de resolver los problemas del continente, así como en la generación de conocimientos que beneficiarán a la sociedad en general", ha declarado Reeta Roy, presidenta y directora general de la Fundación Mastercard.

Esta nueva iniciativa se basa en una asociación anterior entre la Fundación Mastercard y la Universidad Carnegie Mellon, así como en una exitosa asociación de 10 años entre el Gobierno de Ruanda y la sede de la Universidad en África, que ha puesto en contacto a 561 jóvenes de 21 países africanos con una formación académica de categoría mundial, entre ellos, 125 estudiantes apoyados a través del Programa de Becarios de la Fundación Mastercard.

"La asociación estratégica con la Universidad Carnegie Mellon es una de las inversiones clave del Gobierno de Ruanda para apoyar el desarrollo de una masa imprescindible de habilidades en ciencia y tecnología, particularmente en las TIC, requeridas por la economía del conocimiento y para ayudar a acelerar la transformación socioeconómica de Ruanda y de la región. Queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento a la Fundación Mastercard por su importante apoyo, que ayudará a Ruanda a hacer realidad su visión de futuro al establecer el Centro Regional de Excelencia en Ruanda (CMU-África) y garantizar la sostenibilidad del programa. El Centro Regional de Excelencia, junto con otras importantes estrategias, contribuirá a garantizar que podamos formar parte de la revolución digital mundial y aprovechar todos sus beneficios", declaró Valentine Uwamariya, ministro de Educación de Ruanda.

CMU-Africa offers graduate degrees in information technology, electrical and computer engineering, and engineering artificial intelligence through Carnegie Mellon's top-ranked College of Engineering, with the same standards, curricula, and requirements as its Pittsburgh campus. As of spring 2022, the program enrolled over 230 students representing 21 African countries.

"Con el apoyo de la Fundación Mastercard podremos agilizar la ejecución de nuestra estrategia en África, que está definida de forma única para preparar a los estudiantes de educación superior para satisfacer las complejas necesidades del futuro digital junto con la investigación y el espíritu empresarial necesarios para competir en la economía global", explicó William Sanders, decano de la Facultad de Ingeniería.

La repercusión de la sede africana de la Universidad incluye una tasa de empleo cercana al 90% en el primer año de graduación. Sus ex alumnos han fundado o se han incorporado a empresas de nueva creación, están cursando sus doctorados en los mejores programas de doctorado de EE.UU. y Europa y prestan sus servicios en oficinas de información gubernamentales en el Gobierno de Ruanda y en el Banco Mundial.

"La Fundación Mastercard ha sido un socio fundamental en el crecimiento de esta sede universitaria, ya que ayudamos a satisfacer la creciente demanda de talento técnico de alta calidad que acelerará el desarrollo en el continente", comentó Allen Robinson, director de CMU-África y decano asociado para programas internacionales en África. "Esta nueva y extraordinaria fase de nuestra relación ampliará exponencialmente nuestra capacidad de construir una red panafricana que repercuta positivamente en el futuro de los jóvenes de todo el continente".

Acerca de la Fundación Mastercard:La Fundación Mastercard colabora con organizaciones visionarias para que los jóvenes de África y de las comunidades indígenas de Canadá puedan acceder a un trabajo digno y satisfactorio. Es una de las mayores fundaciones privadas del mundo con la misión de avanzar en el aprendizaje y promover la inclusión financiera para lograr un mundo inclusivo y equitativo. La Fundación fue creada por Mastercard en 2006, como organización independiente con su propio Consejo de Administración y dirección.Para más información sobre la Fundación, visite:www.mastercardfdn.org. Siga a la Fundación Mastercard en Twitter en: @MastercardFdn.

Acerca de la Universidad Carnegie Mellon:Carnegie Mellon, cmu.edu, es una universidad privada de investigación de prestigio internacional, con programas aclamados que abarcan las ciencias, la ingeniería, la tecnología, los negocios, las políticas públicas, las humanidades y las artes. Nuestra diversa comunidad de académicos, investigadores, creadores e innovadores está impulsada a lograr una repercusión positiva en el mundo real, que beneficie a las personas de todo el mundo. Con un enfoque audaz, interdisciplinario y emprendedor, hacemos el trabajo que importa.

Acerca de la Facultad de Ingeniería y la sede universitaria en África (CMU-África)La Facultad de Ingeniería de la Universidad Carnegie Mellon es una de las mejores facultades de ingeniería, conocida por su cultura de colaboración avanzada en investigación y educación. Además, es reconocida por trabajar en problemas de importancia tanto científica como práctica. Nuestra cultura de aplicación práctica está arraigada en todo lo que hacemos, dando lugar a enfoques novedosos y resultados transformadores. Nuestro aclamado profesorado se centra en la gestión de la innovación y la ingeniería para obtener resultados transformadores que impulsen la vitalidad intelectual y económica de nuestra comunidad, nuestra nación y del mundo.

CMU-África se estableció en 2011, por la asociación entre Carnegie Mellon y el Gobierno de Ruanda. CMU-África es la única universidad de investigación estadounidense que ofrece sus maestrías con una facultad, personal y operaciones de tiempo completo en África. La institución está trabajando para resolver la escasez crítica de talento de ingeniería de alta calidad necesaria para acelerar la transformación económica del continente africano. Para más información sobre el programa de Ingeniería en África, visite:africa.engineering.cmu.edu. Síganos en Twitter: @CMUEngineering y @CMU_Africa.

