Comunicado de prensa de Business Wire: Carbon Trade eXchange

Carbon Trade Exchange Limited (CTX) y Global Environment Markets (GEM) han firmado un Acuerdo de embajador panafricano con Ecologistics Integrated Services Limited (Ecologistics).

Este Acuerdo quedó plasmado en la COP27 de Egipto para responder a una demanda abrumadora de que África se comprometa a apoyar los mercados de carbono.

CTX, GEM y Ecologistics trabajarán juntos para ampliar los metarregistros nacionales de carbono de GEM, con el fin de apoyar el desarrollo de los mercados de carbono, ITMO y los mercados voluntarios en África, y para generar créditos de carbono que estén disponibles para el comercio mundial a través de una interfaz electrónica con CTX.

Aprovechar la "Infraestructura tecnológica para el futuro de nuestro planeta" de GEM ofrece la oportunidad a los gobiernos, como firmantes del Acuerdo de París, de respaldar sus compromisos y comercializar créditos en virtud del artículo 6.

Ecologistics es una empresa líder en inversión en cambio climático y desarrollo sostenible con sede en Abuja (Nigeria). La empresa es además la convocante del Foro de Inversión en Cambio Climático de Nigeria (NCCIF) y del Foro de Inversión en Cambio Climático de África (ACCIF).

GEM concede licencias de soluciones de software de registro y de la tecnología de intercambio comercial para los mercados de productos básicos medioambientales. Además, es un proveedor aprobado por el Banco Mundial.

Además, GEM es un socio estratégico de Gold Standard y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), y es titular de toda la propiedad intelectual con licencia mundial y de la tecnología de "metarregistro" incorporada para Carbon Trade eXchange (CTX), que ha albergado y comercializado hasta ocho normas de crédito diferentes de forma simultánea y global, 24 horas al día y 365 días al año.

El director ejecutivo de GEM, Wayne Sharpe, declaró: "Estamos muy satisfechos de que Ecologistics se una a nosotros con un nivel de compromiso pionero para África dentro de los mercados del carbono".

El Dr. Paul Abolo, presidente y director ejecutivo de Ecologistics, añadió: "Este Acuerdo de embajador supone una enorme responsabilidad para Ecologistics, sus socios y afiliados para coordinar a todas las partes interesadas a fin de garantizar que África esté adecuadamente representada en los mercados mundiales del carbono, y esto es de vital importancia".

Este acuerdo estratégico entre Ecologistics, GEM y CTX permite acelerar el desarrollo económico de África pero también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20221201005585/es/

Contacto

CTX/GEM: Wayne Sharpe, info@ctxglobal.com +44 7502 229523, www.ctxglobal.com www.gemglobal.com Ecologistics: Dr. Paul Abolo, contact@eislco.com +234 805 427 6802 www.eislco.com

