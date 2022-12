Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Noticias sobre normativa:

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, acaba de publicar su primer Informe de Sostenibilidad en el que ha utilizado el año 2021 como referencia. Es un informe en el que se esboza el compromiso de Carbios con el desarrollo de iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que van más allá del desarrollo industrial de sus innovadoras tecnologías de biorreciclaje de plásticos. Aunque no está sujeta a los requisitos reglamentarios de la Directiva sobre información no financiera (NFRD), Carbios ha estructurado su informe de conformidad con los requisitos de la Directiva Europea sobre Declaraciones de resultados extrafinancieros.

"Este primer Informe de Sostenibilidad tiene como objetivo comunicar con absoluta transparencia nuestra estrategia de RSC1, nuestros valores y nuestras ambiciones para contribuir, con todas nuestras partes interesadas, a la construcción de un futuro sostenible y una economía circular", manifestó Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios. "Nos comprometemos a publicar un Informe de Sostenibilidad cada año, ya que nos esforzamos por fortalecer nuestras prácticas empresariales día tras día para tener un impacto positivo en el mundo y en nuestros conciudadanos".

Los tres pilares en los que se basa la estrategia de sostenibilidad de Carbios (gobernanza y ética, medioambiente, cuestiones sociales y de la sociedad como un todo) se dividen en 22 desafíos materiales prioritarios. Cada uno de ellos ha dado lugar a la aplicación de una política específica y al seguimiento de indicadores clave de rendimiento específicos para asentar el desarrollo sostenible en las operaciones cotidianas y en el corazón de la gobernanza.

Con sus tecnologías vanguardistas, Carbios dispone de la solución biológica más avanzada para que las industrias plástica y textil avancen hacia la circularidad, manteniendo los plásticos existentes en su máximo valor durante el mayor tiempo posible (casi infinitamente) y reduciendo al mismo tiempo las emisiones de CO2. El Informe de Sostenibilidad de Carbios refleja el esmero de la empresa por la transparencia en la acción y destaca sus incesantes esfuerzos en áreas como la sostenibilidad medioambiental; las relaciones con los empleados, la diversidad y la inclusión; y el gobierno corporativo.

Dentro de su Informe de Sostenibilidad 2021, Carbios ha concretado varios objetivos:

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES: Una empresa sostenible es una empresa responsable con el entorno.

-- Utilizar el método de Análisis del Ciclo de Vida para maximizar la circularidad y aspirar al menor impacto de carbono.

-- Comprometerse a despolimerizar 60 toneladas de PET en 2023 en la Planta de Demostración de Clermont-Ferrand: el equivalente a unos 3,2 millones de botellas de plástico o 4 millones de bandejas de comida.

OBJETIVOS SOCIALES:Una empresa sostenible es una empresa fuerte y deseable.

-- Contribuir al desarrollo económico local en Francia: la primera planta de reciclaje enzimático de PET a escala industrial del mundo, situada en Longlaville, creará 150 puestos de trabajo directos e indirectos.

-- En el marco de un fuerte crecimiento, promover el bienestar y la seguridad de los empleados a través del desarrollo de la formación, y garantizar la gestión y la prevención de los riesgos psicosociales.

-- Reforzar el compromiso de apoyo a la investigación internacional mediante asociaciones académicas y publicaciones científicas.

OBJETIVOS DE GOBERNANZA: Una empresa sostenible es una empresa diversa e inclusiva.

-- Conseguir un 40 % de mujeres en el Consejo de Administración para finales de 2023 y un 40 % en el Comité Ejecutivo para finales de 2024.

-- Llegar al 60 % de miembros independientes en el Consejo de Administración a finales de 2024.

-- Estructurar la gobernanza de la Responsabilidad Social Corporativa con la creación de un comité de RSC e integrar los objetivos de sostenibilidad en la retribución de los ejecutivos a partir del ejercicio 2023.

El informe completo está disponible en el sitio web de Carbios: haga clic aquí

Acerca de Carbios

Creada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de química ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se propone dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables en condiciones domésticas, al integrar enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para saber más, visite www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

La traducción es meramente informativa. En caso de discrepancia entre la versión en español y la versión en inglés de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión en inglés.

1 Responsabilidad Social Corporativa

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005612/es/

Contacto

CARBIOS Melissa Flauraud Relaciones con la prensa melissa.flauraud@carbios.com

Benjamin Audebert Relaciones con los inversores contact@carbios.com +33 (0)4 73 86 51 76

Relaciones con la prensa (Europa) Iconic Marie-Virginie Klein mvk@iconic-conseil.com +33 (0)1 44 14 99 96

Relaciones con la prensa (EE. UU.) Rooney Partners Kate L. Barrette kbarrette@rooneyco.com +1 212 223 0561

Relaciones con la prensa (DACH) MC Services Anne Hennecke carbios@mc-services.eu +49 (0)211 529 252 22

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.