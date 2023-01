Comunicado de prensa de Business Wire: CapitalXtend

CapitalXtend, la galardonada agencia de brókers del mercado de divisas (Forex) y contratos por diferencias (CFD), nombró a Chrysanthi Papacharalambous como directora regional para Latinoamérica, lo que marcará un punto de inflexión en la trayectoria de esta empresa. La directiva es optimista con respecto al futuro, al contar con una amplia experiencia en el mercado financiero y una gran pasión por la excelencia. "Estoy encantada de formar parte de una marca con una reputación con tanta trayectoria en la industria del mercado de divisas", afirmó.

Chrysanthi Papacharalambous se incorporó a CapitalXtend como directora regional para Latinoamérica (Photo: Business Wire)

CapitalXtend anunció que Chrysanthi Papacharalambous liderará y contribuirá a la superación de un reto particular: Educar al público sobre el mercado financiero y las estrategias de inversión en la región de LATAM.

"Los traders necesitan tener información adecuada, oportuna y conveniente" Explicando que hay abundantes oportunidades, pero que es fundamental contar con la orientación apropiada, la directora regional dijo:

"Estoy encantada de formar parte de una marca con una reputación tan marcada en la industria del trading. Es una oportunidad única tener la posibilidad de formar parte de una compañía con trayectoria internacional en un entorno de tecnología financiera donde aparecen constantemente nuevas marcas. Mi objetivo es fortalecer la marca de CapitalXtend en Latinoamérica, representando a esta empresa en los medios de comunicación y en eventos. Además, pretendo educar a los clientes y potenciales inversores sobre las tendencias en el mercado financiero. Esto se debe a que, en un contexto en el que las condiciones de mercado son impredecibles, los traders necesitan información oportuna sobre lo que implican las cuestiones macro financieras para las carteras de valores".

Cargos ejecutivos clave, en algunas de las agencias de Forex más importantes Chrysanthi Papacharalambous, anteriormente gerente VIP, se incorporó a la agencia de mercado de divisas (Forex) y contratos por diferencias (CFD), CapitalXtend, como directora regional para Latinoamérica. También ha trabajado para Banc de Binary como gerente de cuentas VIP. Chrysanthi aporta amplia experiencia y capacidades en marketing a su nuevo cargo. En su cargo anterior, trabajó como administradora de la organización, donde obtuvo grandes reconocimientos por su contribución al sector del mercado de divisas.

