Comunicado de prensa de Business Wire: Canva

Canva, la plataforma global de comunicación visual, ha anunciado hoy un conjunto de nuevos productos y funciones creados para el lugar de trabajo que permiten a cualquier persona comunicarse visualmente, en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo.

"La comunicación visual se está convirtiendo en una habilidad cada vez más crítica para los equipos de todos los tamaños en casi todos los sectores", afirmó la cofundadora y CEO de Canva, Melanie Perkins. "Es increíble ver el crecimiento continuo de Canva en los últimos años, ya que cada vez más personas aprovechan el poder de la comunicación visual para liberar su creatividad y alcanzar sus objetivos. Con el lanzamiento de nuestra nueva Visual Worksuite, estamos ofreciendo a los lugares de trabajo productos de diseño fáciles para capacitar a cada empleado, en cada organización y en cada dispositivo".

La nueva Visual Worksuite de Canva aparece después de que la compañía marcara el hito de más de 85 millones de usuarios globales, quienes hoy por hoy producen más de 180 diseños cada segundo. A medida que su uso empresarial se generaliza entre diferentes profesiones e industrias, Canva se está convirtiendo rápidamente en la plataforma de diseño elegida en las oficinas. Esta demanda también se pone de manifiesto en los más de 10.000 puestos de trabajo actuales publicados en LinkedIn, en los cuales Canva es una habilidad demandada por muchas empresas, como American Express, Amazon, TikTok, LEGO y Google.

Desde grandes organizaciones hasta pequeñas empresas, más de 4 millones de clientes están adoptando Canva for Teams -la solución de diseño colaborativo integral para empresas- para capacitar a su personal, que cada vez más necesita comunicarse visualmente. Dicha cifra se ha triplicado con creces en los últimos doce meses, ya que empresas como Zoom, Salesforce, PayPal, Reddit, Sony Music y OrangeTheory han sustituido sus herramientas de diseño tradicionales por la plataforma integral de Canva.

"Canva ha sido una herramienta de valor incalculable para nuestro negocio, ya que ha transformado la forma en que nuestros equipos creativos y sociales trabajan entre sí, al hacerles más fácil la creación de diseños nuevos de forma que se mantenga la coherencia de la marca", sostiene Marissa Kraines, vicepresidenta de marketing social y de contenidos de Salesforce. "También ha permitido a nuestro equipo escalar las buenas prácticas cuando se trata de comunicaciones visuales en toda la empresa, al asegurar que podemos crear contenido atractivo en todos nuestros canales, tanto sociales como propios".

Nueva suite de trabajo: documentos, pizarras, sitios web, videos, visualización de datos y mucho más

Presentada en el primer Canva Create en Sídney, la Worksuite Visual de Canva incluye:

-- Canva Docs: Diseñado teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno, Canva Docs hace que los documentos de texto tradicionales sean más cautivadores desde lo visual. Con funcionalidades de colaboración clave como los comentarios y la colaboración en tiempo real, los usuarios pueden acceder a la biblioteca de más de 100 millones de activos de diseño de Canva e incrustarlos en su trabajo para un diseño personalizado en la creación de documentos. Además, en un mundo en el que la presentación del trabajo a menudo no se basa en el texto, Canva Docs puede convertirse fácilmente en una presentación de Canva completa con el simple clic de un botón.

-- Canva Websites: Una nueva forma de diseñar sitios web sencillos y para cualquier ocasión. Con Canva Websites se pueden crear sitios web visualmente atractivos e interactivos desde cualquier dispositivo y sin los conocimientos técnicos necesarios para ello. Con cientos de plantillas de sitios web responsivos de nivel profesional, dominios personalizables y alturas de página ajustables, ahora es posible puede crear y publicar un sitio web altamente seguro y además protegido por contraseña en cuestión de minutos. Pensado para impulsar la participación, este producto también viene con la nueva función de análisis Design Insights de Canva, que permite conocer el número de visitas al sitio web y también permite al diseñador obtener una idea sobre el público y sus intereses.

-- Canva Whiteboards: Canva Whiteboards aporta un enfoque rápido y novedoso en la forma en que los equipos exploran y materializan ideas juntos. Al combinar la simplicidad de la experiencia de edición de Canva con un lienzo infinito, Canva Whiteboards viene con una gama de funcionalidades diseñadas para las lluvias de ideas y la colaboración en equipo. Con notas adhesivas, imágenes, diagramas, un temporizador sincronizado para favorecer la lluvia de ideas y mucho más, este nuevo producto abraza de lleno el mundo del trabajo híbrido y fomenta la colaboración y la productividad en equipos distribuidos.

-- Video Background Remover: Una de las funciones más populares de Canva está ahora disponible como parte de la Canva Video Suite, al llevar la creación de videos a un siguiente nivel. Con un solo clic, los usuarios ahora pueden eliminar el fondo de cualquier video, lo que hace que sea más rápido y fácil crear contenidos con un estilo profesional sin necesidad de presupuestos elevados ni software complejo.

-- Expanding Canva Print: Aunque gran parte de la comunicación visual es digital, cuando se necesita un producto físico, Canva Print simplifica el proceso y lo aborda de forma sostenible. A partir de hoy, cualquier persona puede imprimir más de 35 productos a través de Canva Print y recibirlos en la puerta de su casa en un tiempo récord. Esto incluye desde invitaciones hasta folletos, libros de fotos y buzos con capucha, tazas, pósters, y mucho más. Comprometida con un futuro sostenible, Canva plantará un árbol por cada pedido de impresión realizado a través de su programa de reforestación One Print, One Tree. Al día de hoy, se han plantado más de 2,4 millones de árboles y se esperan plantar otros 5 millones antes de que finalice el año.

-- Data Visualization: Cualquier persona puede ahora subir de nivel en la narración de datos gracias a Flourish, que permite convertir datos y estadísticas densos en visualizaciones interactivas simples, claras y fáciles de entender. Gracias a sus plantillas para casi todas las necesidades -desde carreras de barras animadas hasta ráfagas de sol seleccionables-, ahora es más fácil que nunca hacer que los datos complejos sean accesibles y significativos para cualquier persona, de cualquier organización, en su lugar de trabajo.

-- Remote Control for Presentations: Canva también suma el control remoto para presentaciones en la presentación de su producto. Este permite que varios oradores puedan controlar el flujo de su presentación desde cualquier dispositivo mediante un nuevo pulsador virtual.

La presentación de hoy de la suite de trabajo de Canva reimagina los productos de oficina tradicionales para la era moderna y para los profesionales de todo el mundo. A medida que la comunicación profesional se vuelve cada vez más visual y los lugares de trabajo se vuelve aún más globales, la comunicación visual sin interrupciones se está convirtiendo en un aspecto crítico para los negocios. Con el fin de impulsar esta nueva forma de trabajar en el mundo y desmitificar la complejidad de los productos de comunicación visual, Canva está invirtiendo más para que todos los empleados puedan desarrollarse con facilidad.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es una plataforma gratuita de comunicación visual y colaboración en línea con la misión de capacitar a todos en el mundo para diseñar. Con una interfaz de usuario simple de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas que van desde presentaciones, documentos, sitios web, gráficos de redes sociales, carteles, prendas de vestir hasta videos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografías de archivo, ilustraciones, secuencias de video y clips de audio, cualquiera puede tomar una idea y crear algo hermoso.

