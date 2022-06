Comunicado de prensa de Business Wire: Calendly

Calendly, moderna plataforma de programación para equipos e individuos de alto rendimiento, anunció hoy el nombramiento de John McCauley como director financiero (Chief Financial Officer, CFO). McCauley es un líder financiero veterano que ha pasado su carrera escalando operaciones financieras para empresas globales y acompañándolas a través de un crecimiento exponencial. Aporta casi dos décadas de experiencia financiera y estratégica de negocio a negocio (B2B) a su nuevo cargo, ya que Calendly experimenta una rápida adopción en ventas, marketing, éxito del cliente, reclutamiento y otros equipos y empresas que generan altos ingresos.

Como director financiero, McCauley dirigirá las operaciones comerciales y financieras de la empresa. Su experiencia en el liderazgo de empresas internacionales guiará a Calendly a través del hipercrecimiento a medida que la automatización del ciclo de vida de las reuniones gane ímpetu para dirigir la próxima ola de productividad empresarial. Antes de unirse a Calendly, McCauley fue director financiero de Seismic, empresa global de habilitación de ventas de rápido crecimiento. Anteriormente, ocupó altos cargos de estrategia financiera en Illumina y ServiceNow, donde ayudó a orquestar una oferta pública inicial (Initial Public Offering, IPO) exitosa en 2012. Comenzó su carrera en servicios de aseguramiento en Ernst & Young.

"Calendly captó mi atención, debido a su modelo comercial único que combina el crecimiento impulsado por el producto y el crecimiento impulsado por las ventas a medida que avanza en el mercado empresarial, mientras escala para lograr metas ambiciosas", manifestó John McCauley. "La trayectoria del negocio es nada menos que notable, ya que el mercado total direccionable (total addressable market, TAM) global de 20 mil millones de USD para la automatización de la programación es masivo".

"John aporta una gran cantidad de conocimientos financieros y una experiencia excepcional al trabajar con empresas tecnológicas de alto rendimiento", señaló Tope Awotona, fundador y director ejecutivo de Calendly. "Su historial de liderazgo y su pasión por el software empresarial es exactamente lo que necesitamos para acelerar el impulso empresarial a medida que construimos el futuro del software para reuniones".

McCauley sigue la expansión de la compañía de su equipo ejecutivo durante el último año, incluida la contratación de la directora de Ingresos, Kate Ahlering, el director de Comercialización, Patrick Moran, el director de Seguridad de la Información, Frank Russo, y la directora de Atención al Cliente, Tina Dobie. Para obtener más información sobre el equipo ejecutivo de Calendly, visite calendly.com.

Acerca de Calendly

Calendly ayuda a las personas, los equipos y las organizaciones a automatizar el ciclo de vida de las reuniones al eliminar las idas y venidas con la programación. La plataforma basada en la nube de Calendly ofrece una nueva capa de tecnología digital moderna mediante la conexión con herramientas críticas para automatizar los flujos de trabajo de programación, crea una experiencia del cliente más placentera, y ofrece datos perspicaces y medibles para generar mejores resultados comerciales. En la actualidad, más de 10 millones de usuarios de 116 países usan Calendly para simplificar las reuniones, colaborar con más eficacia y eficiencia, y hacer avanzar sus negocios. Para obtener más información, visite Calendly.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220614005304/es/

Contacto

Relaciones con los medios: Samantha Bosio media@calendly.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.