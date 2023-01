Comunicado de prensa de Business Wire: BYD Auto

BYD, el fabricante de vehículos de nueva energía (NEV) líder mundial, presentó su nuevo modelo de lujo BYD Seal y la edición limitada de BYD ATTO 3 en su icónico color Forest Green en la Indian Auto Expo 2023. La llegada al mercado indio de BYD Seal, cuyas ventas han superado las 50 000 unidades en 5 meses en China, está prevista para el cuarto trimestre de 2023. Dado que el All-New e6 y el BYD ATTO 3 ya están disponibles en el mercado local, el BYD Seal será el tercer vehículo eléctrico de pasajeros lanzado en la India en un plazo de dos años.

En la Auto Expo 2023, las salas de exposición de BYD están divididas en cuatro zonas, en las que no solo se muestran sus productos actuales y nuevos, sino también innovaciones tecnológicas que mejoran sustancialmente el rendimiento y la seguridad de las unidades. Estos productos e innovaciones recién presentados se hacen eco del tema específico de la India en la convención: Innovaciones tecnológicas para una vida mejor.

BYD SEAL

BYD Seal es una de las últimas berlinas de lujo de BYD, equipada con su prestigiosa plataforma EV (e-Platform 3.0) y la revolucionaria y ultrasegura batería Blade. Además, es el primer vehículo que incorpora la tecnología CTB (cell to body), que integra la batería en la propia carrocería y mejora sustancialmente la seguridad, la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo, además de conferirle un mejor rendimiento general.

El BYD Seal equipado con CTB puede resistir la prueba de rodadura de camiones pesados de 50 toneladas. Gracias a la integración de la batería y la carrocería, la rigidez torsional de todo el vehículo se duplica hasta superar los 40 500 N.m/°. La seguridad de la estructura interior del vehículo se ha incrementado en un 50 % en caso de impacto frontal y en un 45 % en caso de impacto lateral. Además, como la tecnología CTB consigue que el BYD Seal tenga una distribución ideal de la carga sobre los ejes de 50:50, el vehículo superó la prueba de maniobra de esquiva a una velocidad récord de 83,5 km/h. Su diseño de baja altura permite que el coeficiente de resistencia aerodinámica sea tan bajo como 0,219 cd, lo que ayuda al BYD Seal a alcanzar los 100 km/h en solo 3,8 segundos. El modelo también tiene una autonomía ultralarga de hasta 700 km con una sola carga, lo que reduce en gran medida los problemas de la autonomía de los vehículos eléctricos.

BYD ATTO 3 Edición Limitada

En el evento, la Edición Limitada del BYD ATTO 3 en el exclusivo color Forest Green, también incorpora la e-Platform 3.0 y la ultrasegura batería Blade. De esta Edición Limitada solo habrá 1200 unidades disponibles en la India a un precio de 3 449 000 rupias (precio en la exposición).

El BYD ATTO 3, con una autonomía certificada NEDC de 480 km y una autonomía de prueba ARAI de 521 km, se puso a la venta en la India en noviembre de 2022 por 3 399 000 rupias y acumuló 1500 reservas hasta la fecha, ganando una buena aceptación entre los clientes. BYD ATTO 3 recibió una calificación de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP, el programa de evaluación de seguridad independiente líder en Europa. La garantía del E-SUV es de 8 años o 160 000 kilómetros (lo que ocurra antes) para la batería y de 8 años o 150 000 kilómetros para el motor y el controlador del motor. Además, BYD ofrece una garantía básica de 6 años o 150 000 kilómetros.

Sanjay Gopalakrishnan, vicepresidente sénior de Vehículos Eléctricos de Pasajeros de BYD India, declaró: "La Indian Auto Expo es una plataforma muy importante para nosotros, y estamos encantados de poder mostrar nuestros productos y tecnologías a través de las innovaciones tecnológicas dirigidas a mejorar la vida. Con la presentación de la berlina eléctrica de lujo BYD Seal, el lanzamiento de la Edición Limitada de BYD ATTO 3, y la exposición de la batería Blade, e-Platform 3.0, reiteramos nuestro compromiso de contribuir al crecimiento del segmento indio de vehículos eléctricos con tecnologías EV".

En un año, BYD ha logrado ampliar su red a 24 salas de exposición en 21 ciudades de la India y duplicará su presencia hasta 53 de estas ferias en 2023. "Para el año que viene tenemos previsto vender 15 000 unidades del BYD ATTO 3 y del All-New e6. Nuestro objetivo a largo plazo es alcanzar el 40 % del mercado indio de vehículos eléctricos en 2030. Las reservas del BYD ATTO 3 han sido alentadoras y estamos preparados para entregar las primeras unidades a partir de enero de 2023", añadió Gopalakrishnan.

En 2022, las ventas acumuladas de vehículos de pasajeros de BYD superaron las 1 860 000 unidades, lo que supone un incremento interanual del 155,1 %. Hasta la fecha, BYD ha vendido más de 3 370 000 vehículos de nueva energía. Con la evidente expansión de su presencia global, BYD trabaja en pos de su iniciativa, que es "Enfriar la Tierra en 1 °C".

Acerca de BYD

BYD es una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables, BYD cuenta ahora con un ámbito de negocio diverso que abarca la automoción, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica, con más de 30 parques industriales en China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Hungría e India. Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de emisiones cero que reducen la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Su huella de vehículos de nueva energía cubre ahora 6 continentes, más de 70 países y regiones, y más de 400 ciudades. La empresa, que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen, es conocida por ser una de las empresas de la lista Fortune Global 500 que aporta innovaciones en pos de un mundo más ecológico.

Para obtener más información, visite www.bydglobal.com.

Acerca de BYD Auto

Fundada en 2003, BYD Auto es la filial de automoción de BYD, una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Con el objetivo de acelerar la transición ecológica del sector del transporte mundial, BYD Auto se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. La empresa domina las tecnologías básicas de toda la cadena industrial de los vehículos de nuevas energías, como las baterías, los motores eléctricos, los controladores electrónicos y los semiconductores de grado automotriz. En los últimos años ha realizado importantes avances tecnológicos, como la batería Blade, la tecnología híbrida DM-i y DM-p, la e-Platform 3.0 y la tecnología CTB. BYD Auto es el primer fabricante de automóviles del mundo que ha dejado de producir vehículos impulsados por combustibles fósiles en la transición a los vehículos eléctricos y se ha mantenido a la cabeza de las ventas de vehículos de pasajeros de nuevas energías en China durante 9 años consecutivos.

