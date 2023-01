Comunicado de prensa de Business Wire: Burjeel Medical City

Burjeel Holdings, uno de los principales proveedores de servicios médicos privados de la región de Oriente Medio y norte de África (MENA), en colaboración con el destacado cirujano ortopédico Dr. Dror Paley, acaba de inaugurar una clínica en los EAU, como parte de su incesante esfuerzo por centrarse en la atención compleja y las subespecialidades pediátricas. La Clínica Paley de Oriente Medio, emplazada en Burjeel Medical City (BMC), Abu Dabi, aspira a convertirse en un centro clave para procedimientos complejos en la región, proporcionando atención ortopédica especializada de categoría mundial. Se trata de la primera clínica en Oriente Medio y Asia del Dr. Paley, quien ha realizado unas 20 000 intervenciones relacionadas con el alargamiento y la reconstrucción de extremidades.

Dr. Dror Paley and his team at Paley Middle East Clinic in Burjeel Medical City with Dr. Shamsheer-Vayalil, Founder and Chairman, Burjeel Holdings, and other senior management officials. (Photo: AETOSWire)

El Dr. Paley es un especialista reconocido internacionalmente por su experiencia en el alargamiento de extremidades, la reconstrucción de deformidades y la conservación de las articulaciones de niños y adultos. La clínica del BMC ofrece diagnóstico y tratamiento de afecciones ortopédicas especiales, como deformidades congénitas de las extremidades, afecciones postraumáticas de las extremidades, problemas de cicatrización ósea, defectos óseos, displasia esquelética, trastornos metabólicos, deformidades del pie y trastornos de nervios periféricos.

BMC, uno de los principales centros de atención cuaternaria de los EAU, espera que la clínica, que contará con el apoyo de un departamento de rehabilitación integral, sirva de referente de excelencia e innovación en cirugía ortopédica.

"Estoy encantado de emprender una nueva etapa en los EAU con el BMC. Tenemos la intención de convertir a los EAU en un punto neurálgico para el alargamiento de extremidades y la corrección de deformidades, que atraiga a pacientes de todo el mundo en busca de tratamientos de vanguardia", declaró el Dr. Paley.

John Sunil, director ejecutivo de Burjeel Holdings, expresó su satisfacción ante el Dr. Paley: "Esta colaboración es un nuevo paso importante en el empeño del Grupo por ofrecer una asistencia médica de excelencia y mejorar los resultados de los pacientes. Nunca dejamos de invertir y establecer nuevas colaboraciones para identificar tecnologías médicas punteras e innovaciones que puedan ayudarnos a prestar una atención compleja a toda la población. Con la experiencia del Dr. Paley, los pacientes podrán aprovechar casi todos los aspectos de la atención ortopédica y neuroquirúrgica, lo que convertirá a los EAU en un centro muy solicitado para este tipo de servicios".

Sobre Burjeel Medical City

Burjeel Medical City, un hospital dedicado a múltiples especialidades y centro de atención cuaternaria, cuenta con 400 camas y está situado en Abu Dabi (EAU). En él se brinda tratamiento especializado de alta calidad y atención de complejidad en más de 40 especialidades pediátricas y para adultos, con la ayuda de tecnología médica vanguardista y un equipo internacional de expertos.

