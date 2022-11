Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Según Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), habrá un importante cambio a nivel internacional en la forma en que las marcas, las empresas, los creadores y los influenciadores se comprometen, influyen e interactúan a medida que surgen como productores con verdadera agencia y propiedad de su distribución y plataformas, sin limitarse a ser solamente los creadores de su contenido.

Con el aumento de la transmisión de video (streaming) y el valor del mercado, según Fortune Business Insights, que superará los 1,6 billones de dólares en 2029, el líder de confianza en tecnología de streaming espera que haya cambios significativos, entre ellos, la diversificación entre los creadores y un cambio hacia la adopción de modelos directos más comprometidos para los propietarios de los contenidos.

Marc DeBevoise, director general de Brightcove, comentó al respecto:

"Las plataformas como YouTube y Netflix han contribuido a que la industria avance hasta donde estamos ahora, pero no creemos que estas plataformas y servicios de agregación vayan a ser suficientes en el futuro.

"Consideramos que se producirá un cambio fundamental hacia la propiedad de los contenidos, su distribución y monetización, y su plataforma de distribución, con la estrategia de desarrollo y lanzamiento para responder mejor que nunca a las demandas de los seguidores, clientes y fans más fieles y de mayor valor. Internet y el streaming han permitido a todos estos productores tener una voz más definida y controlada, además de ser dueños auténticos de su futuro digital y controlar cómo se cuentan sus historias.

"Brightcove ha denominado este fenómeno la "economía de los productores".

La economía de los productores es el concepto de que las marcas y los creadores ahora pueden tener más control de la creación, distribución y monetización de sus contenidos al construir negocios sólidos en diversos canales a través de una serie de plataformas establecidas y al crear sus propias plataformas directas a la audiencia, para sus usuarios más profundos y leales, además de tener control de sus datos de primera mano.

Brightcove ha destacado sus predicciones clave para esta tendencia emergente durante la primera temporada de Brightcove PLAY, una experiencia de streaming que ofrece más de 30 episodios con opiniones únicas de los expertos sobre cómo las empresas pueden aprovechar toda la potencia del streaming para promover el crecimiento de sus negocios digitales y su alcance. Brightcove considera que:

-- Los creadores buscarán una distribución más amplia y formas nuevas de monetizar los contenidos, en particular, colaborando con y ampliando los agregadores y servicios existentes. Los creadores se diversificarán para poder tener sus propias capacidades de creación, distribución y audiencia, creando sus propios canales directos al consumidor, puntos finales, sitios, aplicaciones y canales de televisión en streaming gratuitos con publicidad (FAST).

-- Todas las empresas y marcas con consumidores o clientes en Internet se embarcarán en una mayor transformación digital y ampliarán el alcance de su audiencia a través de diversos canales propios y controlados, además de aprovechar las redes sociales y las plataformas.

-- El ecosistema de streaming evolucionará para que los creadores puedan convertirse en productores con la capacidad de crear, cargar, almacenar, gestionar, distribuir, poseer sus propias plataformas, ser dueños de sus datos y medir sus contenidos en todo momento.

Por su parte, Marc DeBevoise agregó: "El paso de creador a productor es fundamental. Actualmente operamos en un mercado robusto de streaming y también sabemos lo rápido que pueden cambiar las cosas.

"Una plataforma puede cambiar su algoritmo en cualquier momento, modificando la audiencia. Un financiador de contenidos puede cambiar de opinión, cancelar programas y pasar a nuevos contenidos.

"Las marcas y las empresas tienen que ser capaces de contar sus historias y transmitir sus videos a las audiencias en todas las plataformas digitales, tanto las propias como las de terceros. Si no estás preparado ahora como empresa, tendrás que estarlo muy pronto o te quedarás sin los consumidores y clientes que tienes hoy".

