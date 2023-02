El conglomerado Brasco B.V. está creando una empresa conjunta con la compañía inmobiliaria Charles Real Estate.

La empresa neerlandesa consolida así su posición en el mercado inmobiliario residencial y comercial alemán.

El Grupo Brasco prosigue su ronda inversora: con su inversión estratégica en la empresa conjunta con Charles Real Estate, el conglomerado neerlandés diversifica aún más su cartera.

Esta inversión de 8 millones de euros en la empresa conjunta es el primer paso; en el transcurso de 2023, el Grupo tiene previsto invertir otros 30 millones de euros.

Charles Real Estate, con sede en Berlín, tiene una cartera de 550 inmuebles en Alemania, con una superficie alquilable total de más de 33 000 metros cuadrados. La cartera de la empresa también incluye un inmueble actualmente en construcción con una superficie bruta de 16 000 metros cuadrados.

Los expertos del sector consideran la inversión una prueba de la estabilidad del mercado inmobiliario alemán. Dado que la pandemia de coronavirus parece haberse superado en gran medida y la crisis energética ha sido menos grave de lo que se temía en un principio, los analistas ven un mayor potencial de crecimiento en dicho mercado.

Esta es ya la segunda inversión del grupo neerlandés que llama la atención este año: a principios de febrero, la empresa anunció inversiones en Mood's Clinic, un reconocido fabricante de cannabis medicinal.

El Grupo Brasco es un conglomerado neerlandés, sociedad matriz del grupo de empresas Brasco. El Grupo está especializado en comercio y logística, desarrollo inmobiliario, servicios financieros -en particular, capital privado- y distribución textil. La principal tarea de la empresa matriz es definir la orientación estratégica de cada una de las esferas de negocio y promover su crecimiento, así como aprovechar las sinergias a través de la inversión y la comunicación.

El conglomerado neerlandés se basa en conceptos comerciales innovadores para mantenerse competitivo ante la circulación global y rápida de bienes y servicios.

La principal capacidad del Grupo en el sector inmobiliario es la adquisición y gestión de propiedades existentes de alta gama en ubicaciones codiciadas de la República Federal de Alemania.

La división financiera del Grupo Brasco es responsable de la gestión y el control de las finanzas de filiales, proveedores, socios, accionistas e inversores. Solo los empleados del grupo de empresas Brasco tienen autorización para administrar las finanzas, lo que garantiza la seguridad en la gestión.

La división de inversiones del conglomerado desempeña un papel central en la adquisición de participaciones mayoritarias: en las últimas décadas, la empresa ha brindado asesoramiento en la mitad de las adquisiciones mundiales, con un volumen de ventas superior a 500 millones de dólares. Además de fondos de adquisición de tipo buy-out, el Grupo Brasco asesora sobre otros tipos de fondos, como fondos de cobertura, fondos inmobiliarios, fondos de inversión de capital privado y fondos de infraestructura. La empresa neerlandesa también asesora a gestores de fondos de pensiones, fondos soberanos y fundaciones.

La empresa cuenta con más de 1000 expertos en inversiones asociados, que supervisan el ciclo completo de inversión, desde la fase de negociación del contrato hasta la planificación de la salida accionaria.

El Grupo Brasco tiene previsto empezar a cotizar en bolsa a finales de 2024.

El director general del Grupo Brasco es Rafy Ahmed.

Rafy Ahmed es conocido por el público gracias al programa de televisión "Lion's Den". En 2017, fundó la marca de moda "Morotai", que se especializa en indumentaria deportiva. En 2018, fue galardonado con el Premio Fundador del Estado de Baden-Württemberg. Además de desempeñarse como director ejecutivo, es profesor en la International School of Management (ISM) de Stuttgart. Tras su éxito como joven empresario, enseña a los estudiantes cómo iniciar su carrera profesional. La ISM de Stuttgart tiene previsto convertir su curso en parte integrante de la licenciatura "Gestión global de marcas y moda".

