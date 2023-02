Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

BoomiTM, el líder en conectividad y automatización inteligente, anunció hoy que Boomi ha sido clasificado como Líder en el IDC MarketScape: evaluación de proveedores mundiales de software y servicios de integración en la nube (iPaaS) 2023 (doc #US50244723, febrero 2023). El estudio inaugural IDC MarketScape evalúa el mercado de software y servicios de integración en la nube (también conocido como iPaaS) entre 12 proveedores seleccionados y evalúa los puntos fuertes de sus ofertas.

Según el informe, "la integración es una tecnología de automatización de la conectividad fundamental que no solo ofrece beneficios empresariales inmediatos, sino que también sustituye la deuda técnica que se utilizaba anteriormente para conectar aplicaciones, lo que facilita la sustitución de aplicaciones heredadas obsoletas".

El informe señala: "Como una de las herramientas de integración basadas en la nube originales, Boomi tiene una vasta experiencia en la resolución de escenarios de integración locales y multicloud y protocolos más antiguos, así como en la conexión a aplicaciones SaaS [software como servicio]. Boomi tiene más conectores que cualquier otro proveedor de integración evaluado, algunos de los cuales se pueden modificar, aunque algunos tienen un coste adicional".

El informe también señala que "los clientes están plenamente satisfechos con Boomi, como demuestran las elevadas tasas de renovación de los clientes actuales. Aun así, Boomi ha invertido significativamente en mejorar la alineación operativa de los equipos de éxito y experiencia del cliente, añadiendo recursos para mejorar aún más la satisfacción del cliente". Además, el informe afirma: "Como uno de los fundadores de la integración en la nube, Boomi tiene una sólida trayectoria en el suministro de soluciones de integración a empresas de diversos tamaños y en numerosas regiones e industrias. La plataforma AtomSphereTM [de Boomi] incluye una plataforma de gestión de API compatible con los principales protocolos, así como con la integración basada en eventos. Además, ofrece una amplia biblioteca de conectores destinados a ayudar a los clientes a crear rápidamente conexiones entre aplicaciones".

"Como fundador e innovador en integración en la nube, con la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración, estamos orgullosos de ser reconocidos por IDC MarketScape como Líder en su primer informe que cubre este universo", afirmó Ed Macosky, director de innovación de Boomi. "Este último logro se suma a nuestros numerosos reconocimientos en el sector y valida aún más nuestra experiencia en integración y automatización inteligente. A medida que las empresas continúan adoptando tecnologías en la nube y estrategias de transformación digital, las soluciones de integración de bajo código serán más importantes que nunca para ayudar a las organizaciones a romper los silos de datos, mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y aprovechar con confianza las tecnologías de vanguardia para impulsar el éxito".

La Boomi AtomSphere Platform permite a las organizaciones conectar instantáneamente a todos con todo, en cualquier lugar. Desde conectar aplicaciones SaaS sin esfuerzo hasta permitir el intercambio de datos en tiempo real entre múltiples fuentes, la plataforma de integración en la nube de Boomi proporciona la velocidad, escalabilidad y confiabilidad necesarias para transformar el panorama digital de una organización impulsando una mayor eficiencia y automatización en todos sus sistemas. Las organizaciones que confían en Boomi disfrutan de una rápida generación de valor con un despliegue rápido y bajos costes iniciales.

Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de 100.000 miembros y uno de los mayores conjuntos de GSI en el espacio iPaaS. La empresa dispone de una red mundial de aproximadamente 800 socios, entre los que se incluyen Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, y trabaja con los mayores proveedores de servicios en la nube a hiperescala, entre los que se incluyen Amazon Web Services, Google, y Microsoft, entre otros.

Incluida en las listas de Deloitte Technology Fast 500? y de Inc. 5000 como empresa tecnológica de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi también ha ganado dos premios internacionales Stevie® Awards, a la Empresa del año y a la Innovación de productos; el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como servicio (PaaS); el Premio al mérito tecnológico en la categoría de Servicios en la nube; el Stratus Award como Líder mundial en computación en nube 2022, y recibió la prestigiosa categoría de 5 estrellas en la Guía de programas para socios de CRN, una lista definitiva de los programas más destacados de los proveedores tecnológicos líderes del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de TI.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntaje basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación integral de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y futuros.

Acerca de Boomi

Boomi pretende hacer del mundo un lugar mejor conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi, pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) basada en la nube y, en la actualidad, una empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, cuenta con la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de aproximadamente 800 socios - como Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Organizaciones de todo el mundo recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y orquestar datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y más rápidos. Para más información, visite http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo 'B', Boomiverse y AtomSphere son marcas comerciales de Boomi, LP o sus subsidiarias o filiales. Quedan reservados todos los derechos. Otros nombres pueden ser las marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Kristen Walker Comunicación corporativa global kristenwalker@boomi.com +1-415-613-8320

