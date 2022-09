Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

BoomiTM, líder en conectividad y automatización inteligente, anunció hoy que ha ganado un Silver Stevie® Award en la categoría de Empresa del Año en la 19.ª edición anual de los International Business Awards® (IBAs), en reconocimiento a su capacidad para ayudar a las empresas a romper los silos de información, automatizar los flujos de trabajo, asegurar el acceso a los datos en tiempo real a través de las aplicaciones y los socios de negocio y sus capacidades de análisis y gestión de datos. La plataforma Boomi AtomSphere? también recibió un premio Stevie® de bronce por el nivel de innovación en su interfaz y tecnología, ambas de baja fricción y fáciles de usar, que se han ganado la confianza de numerosas empresas de todo el mundo.

"La clase de galardonados de este año representa la innovación, la audacia, la persistencia y el éxito", subrayó la presidente de los Premios Stevie, Maggie Miller. "Estamos encantados de poder reconocer los logros de estos ganadores durante nuestro banquete de premios del 15 de octubre, en Londres".

Los International Business Awards son el principal programa de premios empresariales a nivel mundial. Todas las personas y organizaciones de todo el mundo, ya sean públicas o privadas, con o sin fines de lucro, grandes o pequeñas, pueden presentar sus candidaturas. Los IBA 2022 recibieron candidaturas de organizaciones de 67 países y territorios.

Los Premios Stevie, que reconocen las actuaciones destacadas en cuanto a entorno laboral en todo el mundo, recibieron más de 3700 candidaturas de organizaciones de todos los tamaños y de prácticamente todos los sectores. Más de 300 ejecutivos de todo el mundo participaron en el proceso de evaluación.

"Siendo una empresa en crecimiento con una cultura excelente, nos sentimos honrados de haber ganado el premio a la empresa del año", expresó David Meredith, director general de Boomi. "Los elogios de los International Business Awards ratifican una vez más que marcamos la diferencia para nuestros clientes y la creciente comunidad de usuarios en sus viajes de transformación digital, además de destacar nuestra capacidad para conectar a todos con todo, con nuestra plataforma nativa en la nube, unificada, abierta e inteligente".

Al ser una empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría y con la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración, Boomi ostenta una creciente comunidad de usuarios compuesta por más de 100.000 miembros y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS. La empresa ha incorporado recientemente a líderes de talla mundial y ha ampliado su presencia global Japón para satisfacer la demanda en Asia-Pacífico. La empresa ostenta una red mundial de unos 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake; y se asocia con los mayores proveedores de servicios de hiperescalado en la nube, como Amazon Web Services, Google y Microsoft.

Boomi se ha posicionado como Líder en el Gartner® Magic Quadrant? para la Plataforma de Integración Empresarial como Servicio (EiPaaS) durante ocho años consecutivos.

Hace poco, fue incluida en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas más pujantes de Estados Unidos de 2022, Boomi ha sido galardonada con el premio Globee® de Oro en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS) y ha obtenido una prestigiosa calificación de 5 estrellas en la Guía de Programas de Socios de CRN, una lista definitiva de los programas más notables de los proveedores de tecnología líderes en la industria que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de informática. Boomi también ha ganado numerosos premios por ser uno de los empleadores más elegidos, entre ellos, fue designado como uno de los mejores lugares de trabajo por Inc. Magazine.

Aviso legal de Gartner:

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 de septiembre de 2021

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otro tipo de designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, en particular, a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. GARTNER y Magic Quadrant son marcas registradas y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso. Quedan reservados todos los derechos. Nota: Boomi fue reconocido como Dell Boomi desde 2014 hasta 2019.

Acerca de Boomi

Boomi apunta a mejorar el mundo al conectar a todos con todo, en cualquier lugar. Habiendo sido el pionero de la plataforma de integración en la nube como servicio (iPaaS) y ahora una empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, Boomi presume de tener la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de 800 socios, entre ellos, Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft. Las organizaciones mundiales recurren a la plataforma galardonada de Boomi para descubrir, gestionar y coordinar los datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y con más celeridad. Para más información, visite http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la "B", Boomiverse y AtomSphere son marcas comerciales de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales. Quedan reservados todos los derechos. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se conceden en ocho programas: los Premios Stevie de Asia-Pacífico, los Premios Stevie de Alemania, los Premios Stevie de Oriente Medio y Norte de África, los American Business Awards®, los International Business Awards®, los Premios Stevie para Mujeres de Negocios, los Premios Stevie para Grandes Empleadores y los Premios Stevie para Ventas y Servicio al Cliente. Los concursos de los Premios Stevie reciben cada año más de 12.000 candidaturas de organizaciones de más de 70 países. Los Stevie, que reconocen la labor de organizaciones de todos los tipos y tamaños y a las personas que las componen, reconocen las actuaciones destacadas en el lugar de trabajo en todo el mundo. Más información sobre los Premios Stevie en www.StevieAwards.com.

