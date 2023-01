Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

BoomiTM, líder de conectividad inteligente y automatización, anunció hoy que Gartner ha posicionado a Boomi como líder en su Magic Quadrant (cuadrante mágico) para la plataforma de integración como servicio (Integration Platform as a Service, iPaaS), por novena vez consecutiva en todo el mundo. Gartner evaluó 16 proveedores de la iPaaS por capacidad de ejecución e integridad de visión.

Se proyecta que el mercado de la iPaaS alcance los $11 mil millones en ingresos para 2026.1 Dadas las capacidades avanzadas y la inmensa escala de proveedores de iPaaS, [iPaaS] se ha convertido en la plataforma de integración estratégica de elección para miles de organizaciones de todo el mundo. En muchos casos, iPaaS ha reemplazado generaciones anteriores de software de plataforma de integración, tales como las suites de integración de aplicaciones, herramientas de integración de datos y software de puerta de enlace B2B (entre empresas).2

"Boomi sigue teniendo más clientes que cualquier otro proveedor de integración en la nube", expresó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. "Nuestras integraciones autogestionadas, aprendizaje automático y autoescalamiento se ejecutan por sí solas de manera autónoma, lo que ahorra tiempo y dinero a largo plazo. Ayudamos a las organizaciones de todos los tamaños y sectores de todo el mundo a lograr una mejor colaboración y compartir datos a medida que sus entornos de tecnología se convierten en más fragmentados y complejos. Ese es el motivo por el que nuestra misión de conectividad digital es más importante que nunca para el éxito comercial".

Cuenta con la confianza de los clientes de todos los sectores a nivel global, por su velocidad, facilidad de uso y menor costo total de propiedad, la Plataforma Boomi AtomSphere? nativa en la nube, unificada, de bajo código, escalable, abierta e inteligente ayuda a las organizaciones de todas las industrias a acelerar de manera rápida y fácil los resultados comerciales. Boomi conecta a todos con todo, en cualquier lugar, brindando capacidades de extremo a extremo, entre las que se incluyen integración, gestión de datos maestros, gestión del API, automatización del flujo de trabajo, gobernanza de la calidad de los datos, gestión de la red B2B/EDI y preparación y catálogo de datos.

Boomi anunció de manera reciente actualizaciones significativas de su plataforma y empresa, que incluyen:

Innovación de productos

-- Creación rápida del API: Creación de un API con un solo clic a partir de un flujo de integración para brindar rápidos servicios seguros para desarrolladores.

-- Programa Federal de Gestión de Autorización de Riesgos, Autorización (FedRAMP): El servicio de automatización del flujo de trabajo de bajo código de Boomi, Boomi Flow, se unió a otros servicios de plataforma Boomi que han sido autorizados por el FedRAMP desde 2019, entre los que se incluyen gestión del API , integración y centro de distribución de datos maestros.

-- Evaluación de IRAP: La plataforma Boomi AtomSphere Platform fue evaluada de manera independiente para la seguridad en la nube en comparación con los controles PROTEGIDOS del Manual de Seguridad de la Información (Information Security Manual, ISM) del Gobierno de Australia. La postura de seguridad de Boomi para guardar, procesar y comunicar la información le permite a las agencias gubernamentales comprar la plataforma Boomi sin necesidad de completar sus propias evaluaciones independientes.

-- B2B/EDI para el sector automotor: Soporte para la norma ODETTE para una interoperabilidad más rápida con una cadena de abastecimiento automotriz del cliente.

Mejoras de tecnólogos comerciales/integración del ciudadano

-- Catálogo Boomi Discover Catalog extendido: Más recetas preconfiguradas para simplificar la integración.

-- Experiencia visual simplificada: Nueva interacción del usuario responsiva, dinámica e iconográfica que brinda los cimientos para una participación de experiencia del usuario.

-- Incorporación acelerada del producto: Las páginas de Plataforma y Bienvenida facilitan que el tecnólogo comercial/integración del ciudadano lance su trayectoria.

Liderazgo expandido y alcance global

-- Expansión del liderazgo: Boomi acaba de nombrar a Steve Lucas como presidente y director ejecutivo, tres veces como director y presidente ejecutivo con más de 27 años de experiencia en liderar y operar algunas de las empresas de software empresarial a nivel global más innovadores del mundo. Lucas, antes de dedicar tres años haciendo crecer a iCIMS, ocupó puestos ejecutivos en Adobe, Marketo, SAP y Salesforce, y cuenta con una experiencia específica en gestión de datos, plataforma como servicio e integración. Siendo director general de Marketo, Lucas implementó una importante expansión de productos y crecimiento de la plataforma, lo que llevó a la adquisición de la empresa por parte de Adobe por $4750 millones.

-- Crecimiento global: Boomi también ha seguido escalando de manera rápida y más reciente expandiendo su huella global en Japón para abordar la creciente demanda en todo Asia Pacífico.

Como empresa de software como servicio (SaaS) global, líder en su categoría, Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de 100 000 miembros y una de las redes de integradores de sistemas globales (global systems integrators, GSI) más grandes en el ámbito de las plataformas de integración como servicio (iPaaS). La empresa ostenta una red mundial de casi 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake; y trabaja con los mayores proveedores hiperescaladores de servicios en la nube, entre ellos Amazon Web Services, Google y Microsoft.

Incluida recientemente en las listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi también ha ganado dos premios internacionales Stevie® a la empresa del año y a la innovación en productos; el premio Gold Globee® en la categoría Servicios en la nube (PaaS); el premio Merit Award por tecnología en la categoría Servicios en la nube; el premio Stratus Award como líder mundial en informática en la nube 2022, y recibió la prestigiosa calificación de cinco estrellas en la CRN Partner Program Guide, una lista definitiva de los programas más notables de los proveedores tecnológicos líderes del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de la TI. Boomi también ha ganado numerosos galardones por ser un empleador de elección, entre ellos, una reciente inclusión como uno de los Mejores lugares de trabajo elegidos por Inc. Magazine.

Acerca de Boomi

Boomi se ha propuesto hacer del mundo un lugar mejor, conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi es pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) con tecnología en la nube y ahora ya es líder mundial en su categoría de software como servicio (SaaS); además, cuenta con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de casi 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Las empresas de todo el mundo recurren a la plataforma galardonada de Boomi para descubrir, gestionar y coordinar sus datos, al tiempo que conectan a las aplicaciones, los procesos y las personas para lograr resultados mejores y más rápidos. Para más información, visite http://www.boomi.com.

