Comunicado de prensa de Business Wire: Board International

Board International, el líder en Planificación Inteligente Empresarial para una planificación más inteligente, perspectivas procesables y mejores resultados, anunció hoy que fue nombrada como proveedor representativo en la Guía del mercado Gartner® 2022 para Soluciones de Planificación y Análisis Extendidos en la Nube (xP&A).

"Nos sentimos honrados por haber sido incluidos en esta última Guía del mercado de Gartner para xP&A que, en nuestra opinión, refleja el valor transformacional del enfoque de Planificación Inteligente de Board para las empresas en toda la estrategia, las finanzas y las operaciones", manifestó Marco Limena, CEO de Board International. "Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de extender la planificación más allá de las finanzas a otros ámbitos vitales de la planificación empresarial, como la mano de obra, las ventas y la cadena de suministro".

En la última Guía del mercado se destaca cómo la "COVID-19, las interrupciones de la cadena de suministro y la inflación mundial han ampliado la noción de interrupción de los negocios como la nueva normalidad. Pivotar, corregir el rumbo y transformarse se reconocen como rutinas casi diarias. El lapso de previsibilidad empresarial se ha acortado, lo que lleva a las organizaciones a ser más ágiles a la hora de responder a las nuevas oportunidades y amenazas del mercado".

"Las organizaciones que utilizan xP&A para la planificación empresarial, conectando y vinculando los planes financieros corporativos con los planificadores operativos, pueden mejorar su capacidad para navegar en períodos de continua interrupción del negocio", se afirma en la Guía del mercado. "Las iniciativas empresariales modernas que buscan establecer o cambiar a modelos de negocio digitales en medio de estas disrupciones requieren una planificación colaborativa, conectada y ágil".

La Guía del mercado 2022 de Gartner® para Soluciones de Planificación y Análisis Extendidas en la Nube, escrita por los analistas Robert Anderson, Greg Leiter y Melissa Hilbert, está disponible aquí.

Acerca de BoardBoard es el líder de la planificación inteligente empresarial que ofrece una planificación más inteligente, conocimientos prácticos y mejores resultados a más de 2.000 empresas en todo el mundo. Board permite a las empresas líderes descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y unifican la estrategia, las finanzas y las operaciones para planificar de forma más inteligente y lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado de manera digital sus procesos de planificación.

Fundada en 1994, y ahora con 25 oficinas en todo el mundo, Board International ha sido reconocida durante mucho tiempo por los principales analistas y expertos en la materia, como Gartner, Nucleus y Dresner.

