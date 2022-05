Comunicado de prensa de Business Wire: Board International

Board International, el proveedor número uno de plataformas de toma de decisiones, anunció hoy el nombramiento de Mark Gambill como Chief Marketing Officer.

"Mark es un extraordinario directivo de marketing con un destacado historial en los sectores de tecnología, SaaS y software y una larga trayectoria en la creación de reconocidas organizaciones de marketing y en el desarrollo de soluciones de planificación y análisis inteligentes para empresas de rápido crecimiento", explicó Marco Limena, CEO de Board International. "Me complace dar la bienvenida a Mark al cargo de Chief Marketing Financial Officer, en un momento de cumplimiento de nuestros planes expansivos y de un extraordinario impulso de la compañía".

Mark Gambill se incorpora a Board procedente de Cellebrite, uno de los principales proveedores de sistemas de inteligencia digital basada en SaaS, donde dirigió un equipo de comercializadores de ámbito mundial. Durante la gestión de Gambill, Cellebrite pasó de facturar USD 135 millones a USD 280 millones, antes de su salida a Bolsa en agosto de 2021, cuando dirigió con éxito una SPAC IPO por valor de más de 2.000 millones USD.

Antes de trabajar en Cellebrite, Mark Gambill se desempeñó como Chief Marketing Officer en MicroStrategy, una gran corporación global proveedora de software para Business Intelligence. En MicroStrategy, Gambill dirigió un equipo global de 135 profesionales de marketing dedicados a impulsar la excelencia operativa del marketing y a fomentar la marca de la empresa.

"Es un momento apasionante para incorporarse a Board", aseguró Mark Gambill, Chief Marketing Officer de Board International. "El enfoque de Board de la planificación inteligente está bien situado para el éxito en un mercado con un potencial extraordinario y espero trabajar con el equipo ejecutivo para cumplir juntos nuestros excelentes planes a medida que crecemos como empresa".

Acerca de Board

Board es la plataforma # 1 para la toma de decisiones. Permite que las personas tengan un impacto transformador en su negocio, ayudándoles de forma intuitiva a jugar y crear datos en una plataforma de toma de decisiones flexible y todo en uno. Al unir Business Intelligence, Corporate Performance Management y Predictive Analytics, la plataforma Board permite a las empresas producir una visión única, precisa y completa de la información empresarial, obtener información procesable y lograr un control total del rendimiento en toda la organización.

Gracias a Board, empresas globales como como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han logrado transformar digitalmente su proceso de toma de decisiones.

Board International ha sido reconocida durante mucho tiempo por analistas líderes y expertos en la materia, incluidos Gartner, Nucleus y Dresner. www.board.com

