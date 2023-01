Comunicado de prensa de Business Wire: Board

Board, un proveedor líder en soluciones de planificación inteligente que ayudan a las organizaciones a planificar mejor, obteniendo información accionable y mejores resultados, ha anunciado hoy que ha sido designado Proveedor representativo en la Guía de Mercado de Gartner 2022 para Aplicaciones de Retail Assortment Management (RAMA): Productos con ciclo de vida breve.

"Consideramos que este importante reconocimiento en la última Guía de Mercado de Gartner demuestra el papel crucial que desempeña Board en gestión de categorías y planificación de surtidos de retail dentro de una estrategia de transformación digital del retail", afirma el CEO de Board Marco Limena. "Los líderes del retail están acelerando la planificación inteligente con Board para lograr estrategias comerciales integradas y transformar procesos vitales de comercialización y surtidos".

Según el informe, "las Aplicaciones de Retail Assortment Management son primordiales para modernizar los procesos de comercialización de las mercancías como parte de la estrategia de transformación digital del negocio en la comercialización unificada de retail. Los CIO pueden utilizar este informe para identificar proveedores de soluciones RAMA capaces de facilitar la transformación.

La Guía de Mercado recomienda que los CIO de innovación y transformación digital del retail colaboren con la alta dirección para crear un proceso de comercialización orquestado, donde las Aplicaciones de Retail Assortment Management (RAMA) actúen como un eje de análisis, planificación y ejecución que sustituya a las herramientas de hojas de cálculo manuales.

Puede acceder a la Guía de Mercado de Gartner completa aquí.

Según Gartner, las Aplicaciones de Retail Assortment Management (RAMA) facilitan procesos de comercio unificado que resultan cruciales para seleccionar los productos presentados al cliente en función de sus necesidades. El término "RAMA" se basa en una "huella" que abarca las funciones de alto nivel de la planificación avanzada de surtidos para productos con ciclo de vida breve, como ropa, artículos de temporada y especializados.

Según la Guía de Mercado producida por los analistas Jonathan Kutner y Robert Hetu en el marco de la iniciativa de innovación y transformación digital en retail de Gartner, los retailers no pueden mantener un enfoque tradicional y amplio de los surtidos, porque los clientes demandan selecciones más depuradas y acordes a sus estilos de vida.

El informe recomienda que los CIO implanten aplicaciones RAMA en sustitución de los enfoques tradicionales mediante la delimitación y la concentración en surtidos locales específicos de la zona, y destaca la premisa de planificación estratégica según la cual para 2024, en Norteamérica y Europa, los retailers de nivel 1 reducirán un 30% los costes de movimiento de inventario, lo que supondrá un incremento drástico del flujo libre de efectivo para inversiones digitales y renovará los balances.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Market Guide for Retail Assortment Management Applications: Short Life Cycle Products, 21 de noviembre de 2022, Robert Hetu, Jonathan Kutner

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, que se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio citado en nuestras publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con mejores calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza cualesquiera garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas cualesquiera garantías de comerciabilidad y adecuación para un fin particular.

Acerca de Board

La plataforma de Intelligent Planning de Board ofrece soluciones que ayudan a más de 2.000 organizaciones de todo el mundo a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados. Board ayuda a las empresas líderes a descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y a unificar la estrategia, las finanzas y las operaciones a través de una planificación más integrada e inteligente para lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado digitalmente sus procesos de planificación.

www.board.com

