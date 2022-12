Comunicado de prensa de Business Wire: Board

Board, el proveedor líder en soluciones de Intelligent Planning que ayuda a las organizaciones a planificar mejor, obteniendo conocimientos procesables y mejores resultados, ha anunciado hoy que Gartner le ha clasificado como líder en su cuadrante mágico de software de planificación financiera. La evaluación se realizó con criterios específicos que analizaron la visión integral y la capacidad de ejecución de la firma.

"Nos entusiasma ser líderes 2022 en el cuadrante mágico de software de planificación financiera de Gartner, lo que en nuestra opinión refleja el impacto empresarial de la planificación inteligente en las organizaciones que desean planificar, conseguir y transformar en la actualidad", afirma el CEO de Board Marco Limena. "Empresas líderes de todo el mundo saben lo importante que es una planificación más acertada, basada en la información procesable más reciente para mejorar los resultados de negocio."

Los informes del cuadrante mágico son la culminación de rigurosas investigaciones a partir de hechos en mercados específicos, que proporcionan una panorámica amplia sobre las posiciones relativas de los proveedores en mercados con un elevado crecimiento, donde la diferenciación de los proveedores es determinante. Los proveedores se clasifican en cuatro cuadrantes: líderes, emprendedores, visionarios y operadores especializados. La investigación le permite sacar el máximo partido al análisis de mercado en consonancia con sus particulares requisitos comerciales y tecnológicos.

Para conocer mejor los puntos Fuertes y las Precauciones de Board, entre otras ofertas de proveedores, puedes consultar una copia gratuita del informe del cuadrante mágico aquí.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio citado en nuestras publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con mejores calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza cualquiergarantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas cualquier garantía de comercialización y adecuación para un fin particular.

Gartner, 2022 Magic Quadrant for Financial Planning, Regina Crowder, Farah Watson, Matthew Mowrey, 14 December 2022

GARTNER y Magic Quadrant (cuadrante mágico) son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, que se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

