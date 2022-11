Comunicado de prensa de Business Wire: Board International

Board, proveedor líder mundial de soluciones de Intelligent Planning que ayudan a las organizaciones a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados, ha anunciado hoy la asociación con Microsoft para los clientes que deseen integrar Intelligent Planning en sus inversiones tecnológicas empresariales existentes de Microsoft, con el fin de obtener mejores resultados empresariales.

Construida para permitir una conexión perfecta con la nube de Microsoft, la plataforma y las soluciones de Intelligent Planning de Board utilizarán servicios de Microsoft Azure, Power BI, Dynamics 365, que permitirán a los clientes de Microsoft planificar de forma más inteligente, impulsar los resultados y liderar la transformación digital de su empresa.

"La colaboración de Board con Microsoft permite a los clientes capitalizar el poder de su tecnología existente, para crear planes integrados e inteligentes a través de la estrategia, las finanzas y las operaciones", dijo Marco Limena, CEO de Board International. "Las empresas líderes de todo el mundo están adoptando la combinación ganadora de las aplicaciones de Microsoft con el Intelligent Planning de Board, ya que buscan planificar, lograr y transformar, para competir, crecer y tener éxito en el panorama empresarial actual en continua evolución."

"Los datos son el centro de la misión de Microsoft para facilitar a nuestros clientes que consigan mejores resultados: los conocimientos basados en datos ayudan a las organizaciones a ser más ágiles a la hora de aprovechar nuevas oportunidades de mercado y responder a las amenazas. La necesidad de adoptar un enfoque orientado a los datos en toda la empresa nunca ha sido mayor, ya que la disrupción empresarial es la nueva normalidad. Las empresas líderes tienen la oportunidad de tomar el control total del rendimiento y obtener información procesable en toda su operación, desde la visibilidad completa de su cadena de suministro hasta la gestión de riesgos", dijo Ralph Haupter, Presidente de Microsoft EMEA. "Aquí es donde vemos el valor central de nuestra asociación con Board".

Descubre cómo Board está trabajando con Microsoft para ofrecer Intelligent Planning en nuestro debate con Anita Ratkovic Andric, directora financiera de Europa Central y del Este de Microsoft, en New FP&A Frontier: Overcoming Traditional Planning Challenges in 2022

La plataforma de Intelligent Planning de Board ofrece soluciones que ayudan a más de 2.000 organizaciones de todo el mundo a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados. Board ayuda a las empresas líderes a descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y a unificar la estrategia, las finanzas y las operaciones a través de una planificación más integrada e inteligente para lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado digitalmente sus procesos de planificación.

Fundada en 1994, y ahora con 25 oficinas en todo el mundo, Board International es reconocida por los principales analistas, como BARC, Gartner e IDC.

