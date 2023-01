Comunicado de prensa de Business Wire: Board

Board, el proveedor líder en soluciones de Intelligent Planning que ayudan a las organizaciones a planificar mejor, obteniendo conocimientos procesables y mejores resultados, ha anunciado hoy su reconocimiento en el informe de Gartner sobre capacidades críticas para software de planificación financiera.

Board es uno de los 3 proveedores con mayor puntuación y el primero en la categoría de Casos Prácticos de Eficiencia.

El informe sobre capacidades críticas de Gartner desglosa la actuación de los proveedores mediante casos prácticos en las categorías de eficiencia, mejora de la gestión y la visibilidad operativa, y entorno empresarial complejo. Además de estos reconocimientos, Board se ha alzado recientemente como líder 2022 en el Magic Quadrant? de Gartner® para Software de Planificación Financiera.

"Es un honor puntuar tan alto en todos los casos prácticos del informe de Gartner sobre Capacidades Críticas para Software de Planificación Financiera, que en nuestra opinión refleja cómo los clientes pueden aprovechar todo el potencial de las soluciones de Intellifent Planning para transformar crucialmente la presupuestación, planificación y forecasting en toda la empresa dentro del complejo y vertiginosamente cambiante ámbito empresarial actual", afirma el CEO de Board Marco Limena. "Estas recientes puntuaciones en capacidades críticas demuestran cómo las empresas de éxito pueden planificar mejor, para acelerar el crecimiento con una planificación financiera y operativa inteligente e integrada y conseguir mejores resultados de negocio".

El informe de Gartner sobre capacidades críticas destaca cómo está evolucionando el software de planificación financiera en respuesta a una mayor demanda de planificación dinámica y continua en toda la empresa dentro de un ámbito empresarial que cambia vertiginosamente. Los CFO pueden utilizar este informe para evaluar las soluciones de software de planificación y efectuar una preselección acorde a sus necesidades.*

"Este informe diferencia el producto de cada proveedor aplicando tres casos prácticos que representan los principales segmentos de compradores en el mercado de soluciones de planificación financiera. Dos de los casos prácticos (eficiencia, y mejora de la gestión y la visibilidad operativa) representan los objetivos de negocio más frecuentes que desean alcanzar los CFO mediante el uso de nuevo software de planificación financiera. El tercer caso práctico (entorno empresarial complejo) representa las necesidades típicas de las grandes organizaciones mundiales que tienen una elevada complejidad de datos y procesos.

Las calificaciones de cada capacidad crítica se basan en evaluaciones realizadas por analistas de Gartner, demostraciones de proveedores, encuestas a proveedores y conocimientos procesables obtenidos mediante consultas interactivas a los clientes y la plataforma Peer Insights? de Gartner®."*

Haga clic aquí para consultar una copia gratuita del informe sobre capacidades críticas y ver las puntuaciones de Board en las tres categorías de casos prácticos.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio citado en nuestras publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con mejores calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas cualquier garantía de comerciabilidad y adecuación para un fin particular.

*Gartner, Critical Capabilities for Financial Planning Software, Regina Crowder, Farrah Watson, Matthew Mowrey, 19 de diciembre de 2022

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y MAGIC QUADRANT y PEER INSIGHTS son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, que se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Board

La plataforma de Intelligent Planning de Board ofrece soluciones que ayudan a más de 2.000 organizaciones de todo el mundo a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados. Board ayuda a las empresas líderes a descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y a unificar la estrategia, las finanzas y las operaciones a través de una planificación más integrada e inteligente para lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado digitalmente sus procesos de planificación.

Fundada en 1994, y ahora con 25 oficinas en todo el mundo, Board International es reconocida por los principales analistas, como BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

Contacto

Contacto con Board: Dan Chappell, vicepresidente de Comunicaciones globales dchappell@board.com

