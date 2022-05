Comunicado de prensa de Business Wire: Bluehole New Consumption

El principal medio informativo sobre vapeo de China, Bluehole New Consumption, publica hoy un comentario relacionado con el sector que indica que Vuse ha superado a Juul y se ha vuelto a convertir en el campeón del mercado de vapeo de Estados Unidos.

Según Nielsen, durante la quincena finalizada el 9 de abril de 2022, Vuse ha superado a Juul y se ha convertido en el número 1 en ventas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 35 %. Estos resultados se han visto impulsados por la venta de su producto estrella, Vuse Alto, que representó más del 90 % de los ingresos de Vuse en Estados Unidos en 2021. Ser de nuevo el líder en el mercado estadounidense ha reforzado la posición dominante de Vuse a nivel mundial.

Para Vuse, volver a ser la marca de vapeo más vendida en Estados Unidos es una nueva conquista, ya que Juul lo superaba en 2017. Juul, la marca emergente fundada en 2015, ya había captado una enorme cuota del 68 % del mercado estadounidense de vapeo durante tres años, mientras que la cuota de Vuse se había reducido al 10 % desde el 44,2 % obtenido en 2016.

Para revertir esta situación de competencia contra Juul, Vuse había empezado a buscar un nuevo fabricante y proveedor de tecnología de atomización a escala mundial, y se planteó la introducción de un producto que fuese totalmente revolucionario. En 2018, Vuse se asoció con FEELM, la marca insignia de tecnología de atomización perteneciente a SMOORE, y no tardó en lanzar Vuse Alto el mes de agosto.

A diferencia de Juul, que emplea la bobina de algodón tradicional, Vuse Alto proporciona una experiencia de vapeo revolucionaria al adoptar la bobina de cerámica FEELM, y Vuse también pasó a inclinarse a su favor. Desde 2019, la cuota de mercado de Vuse en Estados Unidos se ha disparado, y Vuse Alto se ha convertido en uno de los productos de vapeo más populares en todo el mundo. En 2021, Vuse declaró ser la marca de vapeo número 1 a nivel mundial y alcanzó una cuota de valor de todo el año del 33,5 % en los cinco principales mercados de esta industria (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido), que representan aproximadamente el 75 % de los ingresos totales relacionados con el vapeo (sistema cerrado). En cuanto al mercado estadounidense, la cuota de valor de Vuse en Estados Unidos alcanzó el 35,9 % en diciembre de 2021. Ha conseguido superar la brecha del 27 % de la cuota de valor en solo 2 años, con solo un 0,1 % de diferencia con Juul (36 %).

Equipado con una bobina de cerámica puntera en el sector, Vuse Alto ofrece una experiencia de vapeo suave y constante y cuenta con un pod de larga duración con un extraordinario rendimiento a prueba de fugas. Además, gracias al auténtico sabor que reproduce la bobina de cerámica FEELM, Vuse Alto ofrece un sabor pleno e intenso a tabaco y mentol. Se trata de una ventaja competitiva cada vez más destacada, especialmente después de que la FDA estadounidense prohibiera los cigarrillos electrónicos con sabores que no fueran tabaco y mentol en febrero de 2020, para hacer frente a la epidemia de vapeo entre los jóvenes. Mientras tanto, Juul se ha visto envuelta en una polémica sobre el marketing para menores y ha tenido que enfrentarse a crecientes demandas estatales en Estados Unidos.

En octubre de 2021, la FDA emitió las primeras órdenes de comercialización concedidas a Vuse (Solo), en las que se reconocían los beneficios de los productos Vuse para la salud pública, en especial para los fumadores adultos adictos que buscaban el cambio. Más tarde, en abril de 2022, la FDA aprobó la venta de NJOY Ace. Este producto también cuenta con la tecnología de atomización FEELM, lo que confirma el potencial de reducción de daños de esta bobina de cerámica. Cabe destacar que Vuse Alto comparte con NJOY Ace la tecnología de atomización de FEELM.

Para leer el artículo original, visite: https://bluehole.com.cn/news/detail/49834

