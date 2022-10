Comunicado de prensa de Business Wire: Bluehole New Consumption

La 16.a VapExpo, que se celebró los días 22 y 23 de octubre en el Paris Event Center, fue una oportunidad para reunir a las marcas de cigarrillos electrónicos, los distribuidores, los profesionales y los consumidores con el objetivo de debatir las tendencias actuales y lo último en innovación del sector.

La VapExpo de París, de alcance global pero centrada en Europa, es la feria con mayor influencia en la industria del vapeo en Francia. FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el mayor fabricante de productos de vapeo del mundo, expuso una variedad de soluciones y vapeadores desechables personalizados para los clientes europeos.

Anteriormente, en el mercado europeo, el vapeador desechable HEXA GO, equipado con la tecnología FEELM Max, se comercializó en Bélgica y los Países Bajos con una excelente acogida por parte de los consumidores locales. El impacto de FEELM Max se está extendiendo rápidamente en el mercado europeo debido a que ofrece más caladas, una sedosidad aterciopelada y el mismo gran sabor hasta la última calada. En esta edición de la feria, FEELM comunicó que sus productos también están desembarcando en Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y otros mercados europeos.

Siguiendo las tendencias ya constatadas en Estados Unidos, el mercado europeo está acelerando la transición del sistema abierto al cerrado. Los datos de ECigIntelligence muestran que, en Francia, los productos cerrados representan ahora alrededor del 33 % de todas las ventas; en el Reino Unido, este porcentaje ha alcanzado un máximo del 40 %, sin signos de desaceleración. Durante la exposición, muchos minoristas pronosticaron que en sus tiendas seguirá aumentando la venta de de productos cerrados.

El mercado de sistemas cerrados está compuesto por vapeadores cerrados y desechables. En los últimos dos años, el número de usuarios de productos desechables ha crecido rápidamente y se ha convertido en la categoría de productos cerrados de más rápido crecimiento. Los productos desechables han atraído a una gran cantidad de consumidores, cada vez mayor, por su facilidad de uso y su buen sabor. Sin embargo, como ahora se presta más atención a los posibles problemas medioambientales que rodean a los vapeadores desechables, y con la creciente concientización de los consumidores, el sector está experimentando una rápida transformación.

FEELM ha tomado la delantera en esta cuestión y ha presentado su serie Eco (ecológica) en la feria VapExpo de París como una clara solución. Tras haber ganado el IF Design Award, el Red Dot Award y otros premios mundiales de diseño, la serie Eco está a la vanguardia de esta nueva tendencia hacia el ecologismo dentro de los vapeadores desechables. También ha sido expuesta en Birmingham, en el Reino Unido, y en Stuttgart, en Alemania, y está captando la atención de muchos líderes del sector europeo del vapeo.

La serie ECO de FEELM, que se presentó en la VapExpo de París, apuesta por un diseño integrado de los envases de los productos, con el material general hecho de componentes biodegradables. Su innovador diseño sin envases y de integración del producto maximiza el objetivo de FEELM de reducir las emisiones de carbono y proteger el medio ambiente. La serie ECO pretende utilizar a gran escala recursos ecológicos para sustituir el plástico original, la silicona y otros materiales no biodegradables; es reciclable, impermeable, liviana, fuerte, resistente a las roturas y tiene una textura única.

Al mismo tiempo, los materiales auxiliares utilizados en la serie ECO, como los soportes internos, son materiales biodegradables de ácido poliláctico (PLA), con especial atención a la bioseguridad, de rápida degradación y más respetuosos con el medioambiente. En comparación con los productos tradicionales de cigarrillos electrónicos, la serie Eco reduce el plástico en más de un 50 %, y el envase elimina el plástico por completo.

FEELM ha recibido anteriormente el premio "Carbon Neutral Technology Pioneer Award" por sus continuos avances en el campo de la neutralidad en carbono. A principios de mayo, FEELM anunció su objetivo de neutralidad en carbono, que consiste en lograr dicha neutralidad para 2050 y que el 30 % del consumo de energía proceda de fuentes renovables para 2030.

Como referente en su campo, FEELM ha introducido en el mercado europeo la primera solución de bobina cerámica del mundo, FEELM Max, y sigue incorporando soluciones respetuosas con el medioambiente para satisfacer las necesidades locales de los distintos mercados. FEELM Max también aportó el diseño innovador de una "boquilla semitranslúcida" para abordar la problemática de los usuarios que no saben cuándo se acaba el líquido para vapear, algo que también atrajo la atención de muchos asistentes a la VapExpo de París.

¿Qué innovaciones aportarán los productos desechables a los consumidores en el futuro? La respuesta a esta pregunta estará en manos del mercado.

