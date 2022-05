Comunicado de prensa de Business Wire: Blue Yonder

Tras haber seleccionado a Blue Yonder el año pasado para transformar digitalmente su cadena de suministro y sus operaciones minoristas de principio a fin, Asda, uno de los principales minoristas británicos con una posición única en el mercado, continúa su viaje de transformación minorista con Blue Yonder seleccionando las soluciones Luminate® Commerce para modernizar sus capacidades de gestión de órdenes. Asda también se asocia con Bringg, un partner tecnológico de Blue Yonder, y con una plataforma en la nube líder en entrega y cumplimiento, para hacer que cada elemento de la cadena de suministro sea fluido, conectado y orquestado.

Asda cuenta con Supercenter, SuperStores y supermercados más pequeños. El minorista también opera estaciones de servicio de gasolina y tiendas "Asda Living", que ofrecen sus populares líneas de ropa y productos para el hogar de marca "George". La empresa emplea a más de 140.000 colaboradores que atienden a más de 16 millones de clientes que compran en sus tiendas y en línea semanalmente.

Con los microservicios de gestión de órdenes (OMS) de Blue Yonder, Asda podrá:

-- Procesar pedidos más rápido para mejorar la experiencia del cliente.

-- Proporcionar a sus clientes visibilidad de inventario en tiempo-real desde el inicio de la experiencia de compra, así como opciones de cumplimiento de abastecimiento y entrega antes de crear la orden.

-- Conectar con toda la cadena de suministro, considerando la capacidad de satisfacer la demanda en cualquier canal, en cualquier momento.

-- Proporcionar al cliente final opciones dinámicas de bloques de tiempo tanto para entregas a domicilio como para recogida en tienda.

"La omnicanalidad está en el corazón de nuestra estrategia y propuesta para los clientes, donde queremos brindar una excelente experiencia al cliente y un viaje de usuario sin inconvenientes. Estamos muy impresionados con los microservicios del OMS de Blue Yonder, que implementaremos a través de nuestras divisiones de comestibles, ropa y mercadería general", dijo Carl Dawson, director de información de Asda.

Los microservicios flexibles del OMS de Blue Yonder, impulsados por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ayudarán a Asda a optimizar todo el recorrido desde el momento en que se hace click hasta la entregar, comenzando con una experiencia atractiva para el cliente a través del cumplimiento eficiente de sus pedidos. Con Bringg, Asda podrá optimizar sus operaciones de última milla para entregar a tiempo y cumplir con las expectativas de los clientes. La combinación soportará el servicio de entrega a domicilio de Asda, la propuesta de "click and collect", así como nuevos canales como las plataformas de comercio express.

"Asda está liderando una transformación revolucionaria en el Retail centrada en el cliente, desde la primera hasta la última milla. Estamos muy emocionados de ampliar nuestra relación con Asda a un área en la que estamos conectando el comercio electrónico con un verdadero ecosistema omnicanal. Nuestros modernos microservicios de OMS están diseñados para escalar, funcionar y operar con los volúmenes más altos que se ven en el mercado. Nuestros microservicios de OMS, nativos SaaS, compuestos prioritariamente con API's aprovechan la última tecnología e ingeniería para acelerar las transformaciones de nuestros clientes. Creemos que esto ayudará a Asda a continuar modernizando su negocio e invertir en la propuesta del cliente", dijo Gael Ramaen, vicepresidente de comercio de Blue Yonder.

"Los desafíos y las complejidades de la orquestación, entrega y cumplimiento de pedidos más rápidos, más convenientes y bajo demanda son grandiosos", dijo Nikolai Avrutov, vicepresidente de Alliances de Bringg. "Para lograr capacidades que cambien las reglas del juego en estos frentes, los minoristas necesitan que sus proveedores de tecnología trabajen en estrecha colaboración y eleven sin descanso, el nivel para sus clientes mutuos a través de una estrecha colaboración y una co-innovación estratégica. Estamos orgullosos de hacer precisamente eso con Blue Yonder para Asda".

Acerca de Asda Stores Ltd.

Fundado en la década de 1960 en Yorkshire, UK. Asda es el tercer supermercado más grande del Reino Unido y fue adquirido por Issa Brothers y TDR Capital Ltd en 2021.

Cada semana, más de 16 millones de clientes visitan sus 640 tiendas, incluidos Supercentres, Superstores, Supermarkets, tiendas Asda Living y gasolineras independientes, y son atendidos por más de 140 000 colaboradores. www.asda.com y www.george.com entregan al 99% de los hogares del Reino Unido y a sus 538 sitios de clic-and-collect en todo el Reino Unido.

Su oficina principal está en Leeds, Yorkshire y su división de ropa George está en Lutterworth, Leicestershire.

Acerca de Bringg.

Bringg ayuda a las empresas a ampliar y optimizar sus operaciones logísticas con nuestra plataforma en la nube de entrega y cumplimiento basada en datos. Usando Bringg, los minoristas y los proveedores de logística pueden habilitar rápidamente modelos innovadores de entrega y cumplimiento que maximizan la experiencia del cliente, optimizan las operaciones de logística y escalan los canales comerciales para el crecimiento. Algunas de las marcas más conocidas del mundo en más de 50 países utilizan la plataforma de Bringg para ofrecer la experiencia de última milla perfecta con la máxima eficiencia en múltiples modelos de entrega.

Acerca de Blue Yonder.

Blue Yonder es el líder mundial en cadena de suministro digital y cumplimiento de comercio omnicanal. Nuestra plataforma inteligente de extremo a extremo permite a los minoristas, fabricantes y proveedores de logística predecir, orientar y satisfacer la demanda de los clientes sin problemas. Con Blue Yonder, puede tomar decisiones comerciales más automatizadas y rentables que brinden un mayor crecimiento y experiencias de cliente renovadas. Blue Yonder - Cumple con tu potencial? blueyonder.com

"Blue Yonder" es una marca comercial o una marca comercial registrada de Blue Yonder Group, Inc. Cualquier nombre comercial, de producto o de servicio al que se haga referencia en este documento con el nombre "Blue Yonder" es una marca comercial y/o propiedad de Blue Yonder Group, Inc. Todos otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de las empresas con las que están asociados.

