Comunicado de prensa de Business Wire: Biban

Biban 2023, el principal foro de empresas emergentes y pymes de Arabia Saudita, ha reunido a entidades líderes de todo el mundo para firmar una serie de acuerdos históricos por un valor aproximado de 13 800 millones de dólares destinados a apoyar a la comunidad de empresas emergentes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005628/es/

Biban 2023 held its most international edition of the forum this year (Photo: AETOSWire)

Organizado por la Autoridad General de la Pequeña y Mediana Empresa del Reino de Arabia Saudita (Monsha'at), el evento ha sentado un nuevo precedente en materia de asociaciones, con el lanzamiento de múltiples colaboraciones e iniciativas para capacitar a los empresarios.

Durante la quinta y última jornada del foro se reunieron más organizaciones regionales y mundiales para dar paso a una nueva era del emprendimiento saudí, en consonancia con la Visión 2030, impulsado por programas de vanguardia, innovación y el trabajo conjunto eficaz.

Entre los hechos más destacados del evento cabe mencionar los acuerdos alcanzados por el Banco de Desarrollo de Arabia Saudita para apoyar a los empresarios y las pymes con 6400 millones de dólares, los del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa dotados con un apoyo estimado en 2800 millones de dólares, y los del Programa Kafalah, con un acuerdo de 1500 millones de dólares para diversas entidades.

Monsha'at también anunció un memorando de entendimiento con Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited para potenciar la transformación digital de las pymes del Reino, además de poner en marcha una asociación con Saudi Cloud Computing Company (SCCC) Alibaba Cloud. También se firmaron memorandos de entendimiento con el Ministerio de Energía y Nine66, una empresa de Savvy Games Group.

Otra de las grandes novedades de Biban 2023 llegó con la confirmación de que los vendedores locales de Arabia Saudita tendrán acceso al mercado global de Amazon en Estados Unidos, Europa y Asia.

Con la creación de un entorno propicio para líderes mundiales, expertos y profesionales del sector, Biban 2023 fue una exposición diversa de excelencia empresarial.

Biban 2023 también acogió la ronda final de la Entrepreneurship World Cup de este año: un concurso de presentación y lanzamiento de empresas emergentes con programa de apoyo, organizado conjuntamente por la Global Entrepreneurship Network (GEN) y Monsha'at.

Durante la cuarta jornada del foro Biban, se anunció que White Helmet, una empresa con sede en Arabia Saudita que ofrece una plataforma para gestionar y monitorear a distancia las operaciones de construcción (desde cualquier lugar y en cualquier momento), era la ganadora del gran premio del EWC: una parte de 300 000 dólares del bote de 1 millón de dólares anunciada.

En segundo lugar quedó NDR Medical, de Singapur, que recibió un premio de 200 000 dólares, y el tercer puesto fue para Hera Health, de Estados Unidos, con un premio de 150 000 dólares.

https://bibanglobal.sa/

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005628/es/

Contacto

Jose Mendez Director de cuentas - Weber Shandwick mendezj@webershandwick.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.