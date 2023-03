Comunicado de prensa de Business Wire: Biban

Biban, el congreso más prestigioso sobre empresas emergentes, PyMEs y emprendimiento de Arabia Saudita, se realiza entre el 9 y el 13 de marzo de 2023 en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Biban 2023 will feature a diverse range of speakers, high-level talks and sessions throughout its five days (Graphic: AETOSWire)

Biban celebró su primera edición en 2017, organizada por Monsha'at, la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas del Reino de Arabia Saudita.

Este año, el público internacional podrá disfrutar más eventos destacados que nunca y el foro está en una posición única para promover oportunidades tangibles.

Biban 2023 organizará la final mundial de la Entrepreneurship World Cup (EWC), uno de los concursos más grandes y más variados de presentación de empresas emergentes y programas de financiación de este tipo. Desde su creación, se han inscrito más de 400.000 emprendedores de 200 países. Este año, los finalistas competirán por hasta un millón de dólares en premios en efectivo.

En Biban 2023, los invitados internacionales podrán establecer contactos y colaborar con las autoridades gubernamentales, los empresarios y los inversores del Reino y de otros países. Por otra parte, el foro ofrece acceso a diversos mercados en expansión, entre ellos, el comercio electrónico, las tecnologías financieras y la restauración.

Los asistentes también podrán informarse sobre las ayudas, tanto financieras como de otro tipo, que se ofrecen a los extranjeros que inicien un negocio en Arabia Saudita.

Las nueve "Puertas" que componen las áreas temáticas sumamente atractivas del foro son las siguientes:

-- La puerta de las empresas emergentes: Presenta incubadoras, aceleradoras de empresas y empresas emergentes

-- Puerta de la facilitación: Agencias que ayudan a los empresarios

-- Puerta de la financiación: Ofrece a las empresas emergentes y a las PyMEs información sobre dónde obtener financiación y cómo superar los problemas financieros

-- Puerta del crecimiento: Se ofrece información a los propietarios de PyMEs en aquellas áreas que promueven el crecimiento de sus negocios, en particular, marketing, estrategia, innovación y mucho más

Biban 2023 también presenta a una lista de más de 350 ponentes del Reino y de todo el mundo, entre los que se destacan:

-- Su Excelencia Lee Young, Ministro de PyMEs y empresas emergentes de la República de Corea

-- Steve Chen, director de tecnología y cofundador de YouTube

-- Jeff Hoffman, presidente del Directorio de Global Entrepreneurship Network (GEN)

-- Chris Barton, fundador y creador de Shazam

Arabia Saudita se está convirtiendo en un actor fundamental en el panorama mundial de las empresas emergentes. El índice nacional del contexto de emprendimientos 2022 de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) informó que el Reino ya es la segunda mejor economía del mundo para iniciar un negocio, lo cual refleja un ecosistema de emprendimientos y empresas emergentes en rápido avance y una enorme cantidad de oportunidades de hacer negocios para los empresarios locales e internacionales.

