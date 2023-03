Comunicado de prensa de Business Wire: Biban

La Autoridad General de la Pequeña y Mediana Empresa del Reino de Arabia Saudita, conocida también como Monsha'at, ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited. La nueva asociación, presentada el día de la inauguración de Biban 2023, el principal foro de empresas emergentes y pymes de Arabia Saudita, tiene como objetivo que ambas entidades unan sus fuerzas para mejorar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del Reino.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230310005188/es/

Biban 23 opened its doors today to the world's entrepreneurs, SMEs and startups (Photo: AETOSWire)

Como parte del acuerdo, Monsha'at y Huawei Tech Investment Saudi Arabia colaborarán para dotar a las pymes saudíes de las herramientas necesarias para prosperar en el ámbito del comercio electrónico. El acuerdo promoverá la colaboración conjunta y será un precursor en materia de soluciones de vanguardia diseñadas para capacitar a las pymes que dependen de la tecnología de la comunicación.

El memorando de entendimiento fue uno de los más de 25 acuerdos firmados, junto con una serie de iniciativas de inversión, en el primer día de Biban 2023. Se espera que el evento, que tendrá lugar del 9 al 13 de marzo de 2023 en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center, atraiga a más de 105 000 participantes, entre empresarios, propietarios de pymes, inversores, responsables políticos y demás partes interesadas del Reino y del extranjero.

Como parte de los acuerdos firmados, aparte del MoU con Huawei, ocho bancos y entidades financieras se comprometieron a aportar más de 2930 millones de dólares para apoyar el ecosistema de las pymes del Reino.

En consonancia con la Visión 2030, los acuerdos servirán para diversificar la economía nacional y ayudarán a transformar el país en un centro de comercio de categoría mundial.

Sami Ibrahim Alhussaini, gobernador de Monsha'at, declaró: "Estamos absolutamente comprometidos con el fortalecimiento de la economía nacional y la realización del potencial del Reino. En el marco de esta misión, nos proponemos crear un entorno empresarial propicio a la inversión y el crecimiento. Hemos avanzado mucho en este camino a lo largo de los años, como lo demuestra el reciente ascenso del Reino, del puesto 41 en 2018 al puesto número dos en 2022, en el "índice del estado del emprendimiento" del Global Entrepreneurship Monitor".

También añadió: "Biban 2023 representa una oportunidad fantástica para que aprovechemos este progreso y avancemos más hacia la consecución de los objetivos de Visión 2030. Biban 23, una plataforma única totalmente orientada al intercambio significativo de ideas, la creación de redes y la colaboración, nos ayudará a inspirar la innovación y a lograr un cambio positivo duradero en el sector empresarial de Arabia Saudita y de todo el mundo".

https://bibanglobal.sa/

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230310005188/es/

Contacto

Jose Mendez Director de cuentas - Weber Shandwick mendezj@webershandwick.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.