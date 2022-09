Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, anunció hoy los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2022. El programa de premiación anual reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios del software de Bentley en el avance del diseño, la construcción y el funcionamiento de infraestructura en todo el mundo. Once paneles de jurados independientes seleccionaron a 36 finalistas de aproximadamente 300 nominaciones presentadas por más de 180 organizaciones de 47 países y que abarcan 12 categorías.

Los ganadores se darán a conocer el 15 de noviembre durante las celebraciones de los Going Digital Awards in Infrastructure 2022 en Londres, en el hotel InterContinental Park Lane, ante miembros de la prensa y ejecutivos del sector invitados. Las presentaciones de los finalistas se podrán ver a través de este enlace el 7 de noviembre de 2022. Visite el sitio para escuchar a las personas que están detrás de estas extraordinarias obras de infraestructura mientras cuentan sus historias de aprovechamiento de los avances digitales para lograr resultados sin precedentes.

Nicholas Cumins, director de operaciones de Bentley, comentó: "Después de dos años de organizar el evento de forma virtual, estamos encantados de reunirnos en persona con los finalistas de los Going Digital Awards para celebrar sus logros junto con los miembros de la prensa y los analistas del sector. Los ejecutivos de Bentley compartirán sus conocimientos sobre los avances digitales en infraestructuras junto con las actualizaciones de las aplicaciones e innovaciones tecnológicas de Bentley.".

Los finalistas de losPremios 2022 Going Digital in Infrastructure son:

Puentes y túneles

-- Ferrovial Construction y Alamo Nex Construction - Expansión de tramo de la Interestatal 35 (IH-35 NEX Central), San Antonio, Texas, Estados Unidos.

-- Southwest Municipal Engineering Design & Research Institute of China - Aplicación en profundidad y de forma colaborativa de la metodología BIM en el segundo tramo del eje urbano este-oeste de Chengdu, en Chengdu, Sichuan, China.

-- Zigong Urban Planning and Design Institute Co., Ltd. - Tramo C y D del plan de construcción de infraestructura del cinturón de integración urbano-industrial entre el condado de Fushun y el condado de Rong de Zigong, en Zigong City, Sichuan, China.

Construcción

-- Acciona - Eliminación segura de pasos a nivel peligrosos mediante la construcción digital, Melbourne, Victoria, Australia.

-- China Railway 18th Bureau Group Co., Ltd. - Aplicación de la metodología BIM en túnel de desviación de aguas ultraprofundas en Pearl River Delta, Foshan, Guangdong, China.

-- DPR Construction - Renovación de edificio de RMR en Avenida Massachusetts 20, en Washington, D.C., Estados Unidos.

Ingeniería empresarial

-- Mott MacDonald - Librería de objetos inteligentes para Environment Agency, Reino Unido.

-- National Highways - Plan piloto de implementación de ProjectWise y iTwin en el Programa de infraestructura compleja A303, Salisbury - Stonehenge, Wiltshire, Reino Unido.

-- WSB - Prueba de concepto digital como fue construido, Elk River, Minn., Estados Unidos.

Instalaciones, recintos y ciudades

-- Universidad Tecnológica de Kaunas - Gemelo digital de Kaunas, Kaunas, Lituania.

-- Kokusai Kogyo Co., Ltd. - Proyecto PLATEAU: el más grande proyecto de modelo 3D de ciudades de Japón (ciudad de Numazu, ciudad de Kaga, prefectura de Shizuoka, prefectura de Ishikawa), Japón.

-- Aeropuerto de Sídney - Maps@SYD, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia.

Geoprofesional

-- GHD - Presa Cressbrook, en Toowoomba, Queensland, Australia.

-- Mott MacDonald - Impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en la reutilización de materiales mediante geoBIM, Birmingham, West Midlands, Reino Unido.

-- PT Hutama Karya (Persero) - Construcción de la presa Semantok, Nganjuk, Java Oriental, Indonesia.

Red (eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, etc)

-- Essential Energy - Diseño de subestación inteligente de Essential Energy, Puerto Macquarie, Australia.

-- POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. - Aplicación digital en todo el ciclo de vida de una obra subestación de 220 kV de Wuhan Xudong, en Wuhan, Hubei, China.

-- State Grid Hengshui Electric Power Supply Company - Aplicación integral de la metodología BIM para el diseño y construcción de redes transmisión y transformación de energía, Hengshui, Hebei, China.

Procesos industriales y generación de energía

-- OQ Upstream - Digitalización con propósito de la confiabilidad de los activos de OQ, Omán.

-- Sarawak Energy Berhad - Modernización de la planta hidroeléctrica Bakun mediante un gemelo digital, Bintulu, Sarawak, Malasia.

-- Projects & Technology de Shell - Plataforma digital para la ejecución de obras en aguas profundas, Golfo de México, Texas, Estados Unidos.

Red ferroviaria y de transporte

-- Arcadis - Carstairs, Escocia, Reino Unido

-- Oriental Consultants Global - Fase 1 de la construcción del metro subterráneo Manila (MMSP por sus siglas en inglés), Filipinas.

-- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Estaciones ferroviarias de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, Indonesia.

Carreteras y autopistas

-- AFRY - Nueva pista de pruebas para vehículos eléctricos autónomos, Södertälje, Estocolmo, Suecia.

-- Beca Ltd. - Enlace norte Takýu, Tauranga, Western Bay of Plenty, Nueva Zelanda.

-- Foth Infrastructure & Environment, LLC - La ciudad de Perry innova con Foth creando la cartografía digital de la ciudad con gemelos digitales, Perry, Iowa, Estados Unidos.

Ingeniería estructural

-- Delhi Metro Rail Corporation Limited - Diseño y construcción de túnel y estación subterránea en Parque Krishna de la red subterránea de Delhi, Nueva Delhi, India.

-- Sinotech Engineering Consultants, Ltd. - Fase 2 de la construcción de un parque eólico marino de TPC en Changhua, Taiwán.

-- WSP - Entrega de Unity Place con el diseño optimizado por parte de WSP utilizando innovaciones de Bentley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Reino Unido.

Topografía y monitoreo

-- Aegea - El mapa 3D más grande de Brasil de infraestructura de saneamiento (Digitalización de Río de Janeiro), Río de Janeiro, Brasil.

-- HDR - Evaluación del estado de la presa Murray, Condado de San Diego, California, Estados Unidos.

-- Singapore Land Authority - Actualización del gemelo digital de Singapur (SG Digital Twin) gracias a la cartografía móvil, Singapur.

Agua y aguas residuales

-- Jacobs - Planta de recuperación de agua de Tuas (TWRP, por sus siglas en inglés) para PUB, la Dirección general nacional del agua de Singapur, Singapur.

-- L&T Construction - Creación y gestión de infraestructura de servicios públicos para Nadaprabhu Kempegowda Layout (NPKL), Bangalore, Karnataka, India.

-- MWH Treatment, como miembro de la empresa conjunta Advance Plus JV que tiene con J. Murphys & Sons - Plan de inversión de capital de Burnley WwTW (del inglés Wastewater Treatment Works, obras para el tratamiento de aguas residuales), Burnley, Reino Unido.

Para más información sobre los finalistas, visite este enlace.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para hacer avanzar las infraestructuras del mundo, apoyando tanto la economía global como el medio ambiente. Nuestras soluciones de software, líderes en el sector, son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, vías férreas y transporte, agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y recintos, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para la ejecución de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, la cartera de software geoprofesional líder de Seequent, así como la plataforma iTwin para los gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems cuenta con más de 4,500 colegas y genera aproximadamente ingresos anuales de mil millones de dólares en 186 países. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise y Seequent son marcas comerciales o marcas de servicio registradas o no registradas de Bentley Systems, Incorporated o de una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

