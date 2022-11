Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, hizo saber quiénes son los ganadores de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2022. En el programa de premiación anual, se reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios del software de Bentley que avanzan la infraestructura durante el diseño, la construcción y el funcionamiento de infraestructura alrededor del mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005719/es/

Ganadores en los Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Imagen por Bentley Systems.

Los finalistas presentaron sus trabajos en el Year in Infrastructure 2022 y en el evento Going Digital Awards 2022 llevado a cabo en Londres en presencia de la prensa global y de 11 miembros independientes del jurado. El jurado seleccionó a los ganadores de las 12 categorías de premios de una lista de 36 finalistas que fueron preseleccionados a partir de más de 300 nominaciones presentadas por más de 180 organizaciones de 47 países.

Los ganadores de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2022 son los siguientes:

Puentes y TúnelesFerrovial Construction y Alamo Construction Expansión noroeste de la interestatal IH35, tramo centralSan Antonio, Texas, Estados Unidos

ConstrucciónACCIONA Eliminación segura de pasos a nivel peligrosos mediante la construcción digitalMelbourne, Victoria, Australia

Ingeniería empresarialMott MacDonald Biblioteca de objetos inteligentes para el organismo público de Medio Ambiente del Reino UnidoReino Unido

Instalaciones, Recintos y CiudadesAEROPUERTO DE SÍDNEY Maps@SYDSídney, Nueva Gales del Sur, Australia

GeoprofesionalMott MacDonald Impulsando la eficiencia y la sostenibilidad en la reutilización de materiales mediante GeoBIMBirmingham, West Midlands, Reino Unido

Red (eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, etc.)POWERCHINA Hubei Aplicación digital del ciclo de vida completo en obra de subestación de 220 kV de Wuhan XudongWuhan, Hubei, China

Procesos industriales y generación de energíaOQ Upstream OQ Fiabilidad de los activos, digitalización con propósitoOmán

Red Ferroviaria y de TransportePT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tren de alta velocidad y estación como enlace entre Yakarta y BandungYakarta, Indonesia

Carreteras y AutopistasWaka Kotahi y empresa conjunta FH/HEB, BECA Ltd. Takitimu, enlace viario septentrionalTauranga, oeste de la bahía de la Abundancia, Nueva Zelanda

Ingeniería estructuralWSP Unity Place entregado con un diseño optimizado por WSP utilizando las innovaciones de BentleyMilton Keynes, Buckinghamshire, Reino Unido

Topografía y MonitoreoSingapore Land Authority Gemelo digital de Singapur potenciado con cartografía móvilSingapur

Agua y Aguas residualesJacobs y PUB (organismo público nacional de Singapur encargado de la gestión del agua) Planta de tratamiento de agua de TuasSingapur

Para ver todas las presentaciones finalistas, visite aquí. Estas presentaciones demuestran cómo los usuarios de Bentley superan los retos y alcanzan los objetivos fijados aprovechando los últimos avances digitales.

Además de los ganadores de los Going Digital Awards in Infrastructure, el director ejecutivo de Bentley, Greg Bentley, destacó a los homenajeados por los fundadores en su sesión plenaria el 15 de noviembre. Las sesiones plenarias y grupales están disponibles para la visualización a pedido aquí. Los fundadores de Bentley eligen de forma individual a los homenajeados entre los cientos de nominaciones a los Premios Going Digital que fueron recibidas. Este reconocimiento se otorga a una pequeña cantidad de trabajos ejemplares, individuos y organizaciones que motivaron especialmente a Bentley en su misión de realizar avances en la infraestructura mundial, apoyando tanto la economía global como preservando el medio ambiente. Para obtener más detalles sobre los homenajeados por los fundadores, dé clic aquí.

Para obtener más información sobre los Going Digital Awards in Infrastructure, haga clic aquí.

Imagen Ganadores en los Going Digital Awards in Infrastructure2022. Imagen por Bentley Systems.

# #

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es una empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura mundial, apoyando la economía global y preservando el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, redes ferroviarias y de transporte, red de agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y recintos, instalaciones mineras e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para el desarrollo de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems tiene entre sus filas a más de 4500 colegas y genera ingresos anuales de más de 1000 millones de dólares en 186 países. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise y Seequent son marcas comerciales o marcas de servicio registradas o no registradas de Bentley Systems, Incorporated o de una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005719/es/

Contacto

Contacto de prensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 Christine.Byrne@bentley.com Síganos en Twitter: @BentleySystemES

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.