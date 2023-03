Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), compañía de software de ingeniería en infraestructuras , anunció hoy su convocatoria de nominaciones para los PremiosGoing Digital Awards in Infrastructure 2023. Estos premios, que son valorados por jurados independientes conformados por expertos de la industria, reconocen proyectos de infraestructura para avanzar hacia la digitalización. El plazo para las nominaciones hasta es el 8 de mayo del 2023.

Participe en los Premios Going Digital Awards in Infrastructure para obtener reconocimiento por los avances digitales en infraestructura. Imagen cortesía de Bentley Systems.

Invitamos a los usuarios del software de Bentley a ingresar sus proyectos en el programaGoing Digital Awards in Infrastructure, sin importar en qué fase se encuentre el proyecto: preconstrucción/conceptual, diseño, construcción u operaciones. Los tres finalistas que se elijan para cada categoría de premios, ganan un viaje a Singapur para asistir a Year in Infrastructure y el evento deGoing Digital Awards, como invitados de Bentley Systems. Los finalistas presentarán sus proyectos ante los jueces, los líderes de opinión de la industria y ante más de 100 miembros de los medios de comunicación como parte de la conferencia.

Las categorías de los PremiosGoing Digital Awards in Infrastructure incluyen:

-- Puentes y Túneles

-- Construcción

-- Ingeniería empresarial

-- Instalaciones, Recintos y Ciudades

-- Procesos industriales y generación de energía

-- Red ferroviaria y de transporte

-- Carreteras y autopistas

-- Ingeniería estructural

-- Modelado y análisis de subsuperficie

-- Topografía y Monitoreo

-- Transmisión y distribución

-- Agua y Aguas residuales

Estas obras o proyectos muestran avances innovadores, así como impactos medibles en infraestructura y sostenibilidad. Pueden ser reconocidos por su impacto económico y por el uso innovador del software de Bentley, incluidos la plataforma iTwin y los gemelos digitales de infraestructura, el modelado 4D, el Internet de las cosas para infraestructura y la inteligencia artificial. Las obras o proyectos también pueden ser reconocidos por los avances que fortalecen los objetivos de desarrollo sostenible en términos de la acción por el clima, la transición y la eficacia energéticos, la circularidad de los recursos de la tierra y del agua, y las comunidades saludables.

Además de los premios jurados, los fundadores de Bentley participarán en proyectos selectos que representen a organizaciones o individuos cuyas empresas contribuyan notablemente al avance de la infraestructura o a los objetivos de desarrollo ambiental y social.

Cada proyecto nominado para un premio recibe reconocimiento a través de la comunidad global de infraestructura de las siguientes maneras:

-- Presentar sus proyectos de infraestructura en el Anuario de infraestructura de Bentley, que se distribuye en formatos impreso y digital a personas influyentes de medios de comunicación, del gobierno o de la industria en todo el mundo;

-- Mejorar su ventaja competitiva demostrando a sus clientes, existentes y potenciales, el valor que los participantes agregan a los proyectos a través de sus innovaciones digitales;

-- Incrementar su exposición y cobertura en los medios de comunicación globales y para analistas de la industria.

Para obtener información adicional sobre los Premios Going Digital Awards 2023, o para nominar un proyecto, visite el sitio web de los Going Digital Awards in Infrastructure.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es laempresa desoftware de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura del mundo, sustentando tanto la economía global como el medioambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarril y tránsito, agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, edificios y campus, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas, impulsadas por la plataforma iTwinpara gemelos digitales de infraestructura, incluyen las aplicaciones MicroStation y Bentley Open para modelado y simulación,el software de Seequent para geoprofesionales y Bentley Infrastructure Cloud que abarca ProjectWise para la entrega de proyectos, SYNCHRO para gestión de la construcción y AssetWise para operaciones de activos. Los 5,000 colegas de Bentley Systems generan ingresos anuales de más de mil millones de dólares en 194 países.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent y SYNCHRO son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contacto de prensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 Christine.Byrne@bentley.com Síganos en Twitter: @BentleySystemES

