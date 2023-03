Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY) ("Bentley Systems" o la "Empresa"), la empresa de software de ingeniería para infraestructura, anunció hoy próximas jubilaciones:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005607/es/

Keith Bentley, fundador y director de Tecnología de Bentley Systems. David Hollister, director de Inversiones, Bentley Systems. Julien Moutte, vicepresidente de Tecnología, Bentley Systems. Imagen cortesía de Bentley Systems.

-- A partir de abril del 2023, el fundador Keith Bentley dejará el cargo de director de Tecnología para asumir el papel de asesor de Tecnología mediante su retiro anticipado más adelante en el año, y continuará su servicio en el Consejo de administración de Bentley Systems posteriormente. Su sucesor como director de Tecnología será Julien Moutte, actualmente vicepresidente de Tecnología; y

-- David Hollister, actualmente director de Inversiones, se retirará a partir del 31 de marzo del 2023. A principios del 2022, Werner Andre lo reemplazó como director de Finanzas.

El primer ejecutivo, Greg Bentley comentó: "Es prácticamente excepcional para cualquier empresa de software madura haber tenido, durante toda su vida, un inventor jefe que también ha sido su evangelizador jefe, tanto por el trabajo de sus usuarios ingenieros como por el de los desarrolladores. Bentley Systems se fundó en 1984 para comercializar el software de Keith Bentley para ingeniería de infraestructura, y las contribuciones de Keith a la esencia y articulación de nuestro trabajo nunca han disminuido el ritmo, lo que dio como resultado nuestra plataforma iTwin líder en el mercado para gemelos digitales de infraestructura. Keith ha estado trabajando estrecha y continuamente con Julien Moutte en los últimos dos años. Juntos están comprometidos a asegurar que las ventajas de iTwin se extiendan a cada uno de nuestros usuarios de aplicaciones y servicios en la nube".

El próximo director de Tecnología, Julien Moutte, se unió a Bentley Systems como vicepresidente de Tecnología en enero del 2021 desde SAP, donde fue jefe de Tecnología para SAP Marketing Cloud. La experiencia técnica de Julien abarca desde operaciones en la nube y plataformas de alta disponibilidad hasta multimedia y dispositivos móviles. Es emprendedor e inversor en TI y, durante los últimos 15 años, ha lanzado más de 10 empresas en Europa y Estados Unidos. Con sede en Barcelona, Julien habla español, inglés y francés con fluidez, y en 1998 se graduó en Informática en la Universidad Claude Bernard en Lyon, Francia. Julien trabajó en empresas emprendedoras y en SAP, con el director de Operaciones de Bentley Systems, Nicholas Cumins, y está bajo su cargo.

Julien Moutte indicó: "Trabajar con un director de Tecnología visionario como Keith Bentley es un privilegio poco común y una experiencia de humildad, que he disfrutado mucho durante los últimos dos años. Nuestra plataforma iTwin está en una posición única para ayudarnos a nosotros y a nuestros usuarios a avanzar en la infraestructura para un mundo que lo necesita. Me siento honrado de reemplazarlo, privilegiado de seguir beneficiándome de su sabiduría y, como director de Tecnología de Bentley Systems, espero continuar con el trabajo de su vida".

David Hollister se desempeñó como director de Finanzas de Bentley Systems entre el 2007 y el 2022. Greg Bentley agregó: "David Hollister ha manejado ferviente y hábilmente nuestras actividades financieras, de desarrollo de cartera e inversión, y nuestra oferta pública inicial en el 2020 no habría sido posible sin su impulso y organización. Agradezco además a David por haber propociado a un sucesor de director de Finanzas tan capaz, Werner Andre, quien se ha desempeñado admirablemente durante el último año. Es difícil imaginar a David alguna vez "tomándoselo con calma", pero junto con todos sus colegas y las circunscripciones externas de Bentley Systems, ¡le agradezco y lo felicito por su retiro!"

Keith Bentley y David Hollister participarán en la presentación trimestral de resultados operativos de Bentley Systems el 28 de febrero del 2023. Para unirse al seminario web en video de Zoom en vivo del evento, regístrese a través de este enlace directo. Alternativamente, se puede acceder al evento desde la página Eventos y presentaciones en el sitio web de Relaciones con inversores de Bentley Systems en https://investors.bentley.com. Habrá una repetición y una transcripción disponibles después del término del evento en vivo en el sitio web de Relaciones con inversores de Bentley Systems.

Imagen 1 Keith Bentley, fundador y director de Tecnología de Bentley Systems. Imagen cortesía de Bentley Systems.

Imagen 2 David Hollister, director de Inversiones, Bentley Systems. Imagen cortesía de Bentley Systems.

Imagen 3 Julien Moutte, vicepresidente de Tecnología, Bentley Systems. Imagen cortesía de Bentley Systems.

##

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa desoftware de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar en la infraestructura del mundo, sustentando tanto la economía global como el medioambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarril y tránsito, agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, edificios y campus, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas, impulsadas por la plataforma iWin para gemelos digitales de infraestructura, incluyen las aplicacionesMicroStation y Bentley Open para modelado y simulación,el software de Seequent para geoprofesionales yBentley Infrastructure Cloud que abarca ProjectWise para la entrega de proyectos, SYNCHRO para gestión de la construcción y AssetWise para operaciones de activos. Los 5,000 colegas de Bentley Systems generan ingresos anuales de más de mil millones de dólares en 194 países. www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent y SYNCHRO son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005607/es/

Contacto

Contacto con inversores de BSY Eric Boyer Responsable de Relaciones con Inversionistas ir@bentley.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.