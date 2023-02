Comunicado de prensa de Business Wire: Belkin

Belkin, fabricante internacional de productos de electrónica de consumo y líder en el mercado de protección de dispositivos, presentó hoy sus protectores de pantalla ScreenForce? TrueClear Curve para los distintos modelos de la nueva serie Samsung Galaxy S23. Estos productos no solo han pasado con éxito todas las rigurosas pruebas de calidad de diseño e ingeniería de Belkin, también han recibido la insignia "Designed for Samsung" mediante el programa SMAPP (Samsung Mobile Accesory Partnership Program).

"Belkin lleva liderando más de 40 años el mercado de accesorios electrónicos en materia de innovación y avances tecnológicos. Los usuarios confían en nosotros para que diseñemos y fabriquemos los mejores productos de tecnología para conectar, alimentar y proteger sus dispositivos. Aún más importante, esperan también que continuemos nuestra tradición de pensar primero en el interés de nuestros clientes y socios colaboradores", afirmó Steve Malony, director general de Belkin. "Contar con la certificación oficial de Samsung permite a nuestros clientes gozar del confort y la tranquilidad de saber que nuestros productos han sido diseñados a la medida de sus nuevos dispositivos".

Los protectores de pantalla ScreenForce? TrueClear Curve con filtro antiluz azul de Belkin están disponibles para los tres nuevos modelos de smartphone de Samsung y han sido creados para realzar y subrayar su diseño original. Estos productos ofrecen una increíble transparencia que permite apreciar perfectamente la pantalla del teléfono. También cuentan con un grosor ultrafino y reducen hasta en un 20 % la luz azul.1

Características adicionales de los productos:

-- Especialmente diseñados para ser compatibles con el sensor ultrasónico de huella dactilar de Samsung.

-- Incorporan un agente antimicrobiano que reduce el crecimiento microbiano en su superficie.

-- Una capa adicional antihuellas previene la aparición de arañazos, marcas y manchas.

-- Incluyen una bandeja de alineación fácil para una instalación en casa eficiente y sin burbujas.

-- Han pasado con éxito rigurosas pruebas de calidad usando estándares optométricos para garantizar la mejor claridad y transparencia.

-- Cobertura de borde a borde.

-- Aplicación profesional gratuita disponible en una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

Belkin está a la vanguardia de la industria en sus esfuerzos innovadores para implementar procesos y materiales sostenibles en la fabricación de sus productos y empaquetados. El empaquetado de estos productos no incluye plástico y está compuesto por materiales 100 % reciclados.

Los protectores ScreenForce TrueClear Curve para los modelos de la serie Samsung Galaxy S23 están ya disponibles en una selección de tiendas físicas en Asia y Europa y pronto lo estarán también en belkin.com al precio de 44,99 dólares americanos. Para obtener más información sobre Belkin y sus productos para la nueva serie del Samsung Galaxy visita https://www.belkin.com/es/ver-por/soluciones/accesorios-para-samsung-galaxy/.

Kit de prensa:

Es posible acceder a información adicional e imágenes en alta resolución aquí.

Sobre Belkin

Belkin es uno de los fabricantes punteros del mercado de accesorios, ofreciendo al usuario soluciones de carga, protección, productividad, conectividad, audio y seguridad para un amplio abanico de dispositivos electrónicos y entornos empresariales. Diseñados en el Sur de California y vendidos en más de 50 países en todo el mundo los productos de Belkin usan la tecnología para empoderar todos los días a los usuarios en casa, el trabajo o allí donde sus vidas los lleven. En 2018, Belkin International se fusionó con Foxconn Interconnect Technology con el objetivo de elevar su influencia en el mercado global. Su inspiración para crear productos permanece firmemente sustentada en las personas y en el planeta en el que vivimos.

1 Reduce la intensidad luminosa y filtra la luz azul nociva en el intervalo de 435-440 mm.

