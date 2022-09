Comunicado de prensa de Business Wire: Belkin International

El día de hoy, el Business Intelligence Group nombró a Belkin International ganador del Premio por Liderazgo en sostenibilidad en el programa de Premios de sostenibilidad de 2022. Los Premios de sostenibilidad honran a aquellas personas, equipos y organizaciones que han hecho de la sostenibilidad una parte integral de su práctica de negocios o su misión general.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005445/es/

(Graphic: Business Wire)

En los últimos 12 meses, Belkin ha progresado enormemente en su misión de lograr un futuro mejor y más sustentable para todos, alcanzando objetivos clave en la acción climática y el consumo y la producción responsables. Al día de la fecha, Belkin ha logrado el 35% de energía renovable en el Alcance 2, casi el 64% de reducción en sus operaciones desde 2009 hasta 2021, expandió su reducción de plástico de un solo uso en todas las categorías de productos y comenzó a usar el 100% de PET Reciclado (RPET) cuando es posible. Belkin está desarrollando un camino hacia el 100% del empaquetado libre de plástico para el 2025.

"Estamos orgullosos de premiar y reconocer a Belkin International por sus esfuerzos por la sostenibilidad", dijo Maria Jimenez, directora de nominaciones, Business Intelligence Group. "Estaba claro para nuestros jueces que su visión y estrategia continuará ofreciendo resultados hacia un mundo más limpio y más sustentable. ¡Felicitaciones!"

Acerca de Belkin

Belkin es un líder del mercado de accesorios que ofrece potencia, protección, productividad, conectividad, audio y soluciones del hogar inteligentes para un amplio rango de productos electrónicos de consumo y entornos empresariales. Diseñado en el Sur de California y con ventas en más de 50 países en todo el mundo, Belkin crea productos que empoderan a las personas a través de la tecnología, ya sea en casa, en el trabajo o en una nueva aventura. En 2018, Belkin International se unió a Foxconn Interconnect Technology para reafirmar su influencia global y se sigue inspirando de las personas y del planeta en el que vivimos.

© 2022 Belkin International, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Acerca de Business Intelligence Group

El Business Intelligence Group fue fundado con la misión de reconocer el talento verdadero y el rendimiento superior en el mundo de los negocios. A diferencia de otros programas de premios de la industria, los empresarios, aquellos con experiencia y conocimiento, son los jueces de los programas. El sistema patentado y único de puntaje de la organización mide selectivamente el rendimiento en múltiples dominios del negocio y luego premia a aquellas compañías cuyos logros se destacan entre los de sus pares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005445/es/

Contacto

Jen Wei Vicepresidenta de Comunicaciones globales y Desarrollo corporativo comms@belkin.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.