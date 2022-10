Comunicado de prensa de Business Wire: Bartek Ingredients

Bartek Ingredients, la productora más grande del mundo de ácido maleico y ácido fumárico de grado alimenticio, anuncia la finalización de la primera fase de su expansión de capacidad de ácido maleico y ácido fumárico de 160 millones de dólares.

La puesta en marcha e inicio del nuevo sistema del Reactor de anhídrido maleico de la compañía, provisto por MAN Energy a un costo de 20 millones de dólares, añadirá 22.000 toneladas métricas de capacidad a los tres reactores de anhídrido maleico existentes de Bartek.

"El haber completado esta etapa es el paso más importante en el cumplimiento de Bartek en nuestro proyecto de expansión de la capacidad de ácido maleico y ácido fumárico actual", dijo John Burrows, director ejecutivo de Bartek. "Reafirma nuestro liderazgo global y nuestro compromiso con ofrecer estos ingredientes alimenticios fundamentales de forma confiable y consistente, y con la más alta calidad que se verá en los próximos años".

Burrows añade: "Esta instalación nueva no solo nos da la capacidad para hacer crecer nuestro negocio global de ácido, sino también capacidades adicionales para producir nuevos productos como el malato de sodio Pecmate? y otros productos de especialidad hechos con ácido maleico y fumárico".

Bartek planea organizar un evento de inauguración formal e innovador con funcionarios del gobierno canadiense y líderes de la comunidad local en su nueva instalación en los próximos meses. Para obtener más información, visite bartek.ca o póngase en contacto con Bartek en info@bartek.ca.

Acerca de Bartek Ingredients

Por más de 50 años, Bartek Ingredients Inc. ha sido un fabricante global líder de ácido maleico, ácido fumárico y anhídrido maleico. Con sede principal en Stoney Creek, Ontario, Canadá, Bartek tiene 120 empleados entre sus dos instalaciones de producción en el sur de Ontario. Las instalaciones de Bartek están registradas en la norma ISO 9001:2015. Bartek también posee la certificación de la Norma mundial de seguridad alimentaria BRC, y distribuye a más de 40 países en todo el mundo. Con nuevos dueños en 2019 e inversiones significativas, la presencia de Bartek en el espacio de alimentos y bebidas se sigue reafirmando con productos y servicios sumamente innovadores que utilizan una profunda experiencia en productos y conocimiento en aplicación para ofrecer soluciones para las necesidades de la industria. Para obtener más información sobre Bartek, visite bartek.ca/.

