Comunicado de prensa de Business Wire: Bancor

Bancor (BNT), inventor de DeFi y de los fondos de liquidez, ha anunciado que su nueva versión del protocolo, Bancor 3, ya está disponible. Bancor 3 está configurado para ser la última solución automatizada de liquidez de DeFi que faculta a los proyectos de tokens y a sus titulares para impulsar una liquidez saludable en la cadena en sus tokens nativos.

El lanzamiento ya ha atraído a más de 30 proyectos token y DAO, incluidos Polygon (MATIC), Synthetix (SNX), Brave (BAT), Flexa (AMP), Yearn (YFI), Enjin (ENJ), WOO Network ( WOO) y Nexus Mutual (wNXM), que proporcionan liquidez inicial en la red u ofrecen incentivos de liquidez a través del nuevo sistema personalizable de recompensas de capitalización automática (auto-compunding) de Bancor.

Los proyectos de tokens y las DAO pueden usar Bancor para lo siguiente:

-- Mantener mercados líquidos para su token nativo, lo que facilita el comercio de tokens más barato.

-- Permitir que los poseedores de tokens obtengan rendimientos más altos y más seguros exclusivamente en su token nativo (participación de un solo lado con 100 % de protección contra pérdidas impermanentes).

-- Implementar recompensas de capitalización automática que minimicen la presión de venta y se utilicen simultáneamente como liquidez generadora de tarifas desde el primer día.

Impulsar la liquidez sostenible en las DeFi

La liquidez descentralizada es la columna vertebral de las DeFi; sin embargo, las estrategias empleadas por proyectos simbólicos para crear liquidez a largo plazo han resultado ineficaces. Debido al riesgo de rendimientos negativos de la pérdida impermanente, la mayoría de los tenedores de tokens en la actualidad son reacios a proporcionar sus tokens a los fondos de liquidez. Mientras tanto, los programas de recompensas de minería de liquidez terminan en gran medida en manos de "cultivadores de rendimiento mercenarios" que saltan de un grupo a otro, liquidan las recompensas obtenidas en su activo preferido y dejan los proyectos simbólicos varados.

Aproximadamente dos años después de que el cultivo de rendimiento irrumpiera en la escena y generara el primer "Verano DeFi" en 2020, las DAO y las comunidades de tokens todavía están buscando una forma segura, simple y sostenible de impulsar la liquidez descentralizada.

Hoy, Bancor lanza fuera de la versión beta su tercera versión nueva y mejorada, cuyo objetivo es crear una liquidez sostenible en la cadena para proyectos de tokens al brindarles a los participantes acceso a Staking de un solo lado sin riesgo de pérdida transitoria, y brindándoles recompensas de capitalización automática y duales. Es menos probable que los proveedores de solvencia retiren liquidez cuando vencen las recompensas, ya que siempre están protegidos contra la pérdida de valor y pueden ganar sin mantenimiento.

Bancor 3: La solución definitiva de liquidez de DeFi

Bancor 3 presenta características novedosas que fomentan una participación amplia y sostenible en los mercados de liquidez en la cadena al simplificar drásticamente la provisión de liquidez pasiva en los fondos de liquidez de creadores de mercado automatizados (automated market-maker, AMM). Las características principales incluyen las siguientes:

-- Omnipool: Nueva arquitectura de protocolo que consolida la liquidez de los tokens en una única bóveda virtual, lo que minimiza los costos de gas y aumenta la eficiencia y la usabilidad en cada punto de contacto.

-- Staking ilimitado de un solo lado: Proporcione liquidez y obtenga rendimiento en un solo token; no es necesario emparejar 50/50 o comprar otro activo.

-- Ganancias de capitalización automática Las tarifas de negociación y las recompensas se capitalizan automáticamente con cero tarifas de transacción y se utilizan simultáneamente como liquidez dentro del grupo desde el primer día. La capitalización automática se optimiza a través de una integración con Chainlink Keepers.

-- Protección instantánea: Todos los tokens depositados reciben el 100 % de protección contra pérdidas transitorias al instante.

-- Tokens de pool de un solo lado: Los primeros tokens de pool de un solo lado fungibles. A diferencia de los tokens de pool normales, los tokens de pool de un solo lado solo aumentan en relación con sus activos subyacentes, lo que crea un nuevo tipo de lego de dinero "solo ascendente" que se puede combinar fácilmente en otros productos las DeFi.

-- Portafolio inteligente: Una nueva interfaz frontal brinda total transparencia en las ganancias netas reales de los tokens depositados.

-- Recompensas duales: Los proyectos de tokens de terceros ahora pueden incentivar la liquidez en Bancor con recompensas de capitalización automática sin pérdida transitoria.

-- Economía de los tokens (Tokenomics) renovados: La economía de los tokens nuevos de BNT crea un sistema más rentable para dirigir la liquidez del protocolo a los grupos de liquidez con mayores ganancias.

Mark Richardson, arquitecto de productos de Bancor (BNT), expresó:

"Bancor ha pasado los últimos años creando el equivalente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento para las DeFi: Deposite sus activos, relájese y gane. Al ayudar a los proyectos de tokens y a sus usuarios a aprovechar de manera segura y simple los rendimientos de DeFi, Bancor 3 crea mercados de liquidez en cadena sólidos y resistentes que impulsan economías de tokens saludables".

Hamzah Khan, jefe de las DeFi y Laboratorios en Polygon (MATIC), indicó:

"Polygon se complace en utilizar Bancor 3 para generar liquidez descentralizada a los titulares de tokens MATIC. La liquidez unilateral de Bancor y los mecanismos de protección contra pérdidas impermanentes facilitan que nuestros titulares de DAO y tokens apuesten y ganen MATIC de manera segura, al tiempo que impulsan la liquidez de origen comunitario que impulsa el comercio de MATIC de bajo deslizamiento".

Tyler Spalding, cofundador de Flexa (AMP), mencionó:

"Bancor se ha convertido en una de las mayores fuentes de liquidez de AMP en la cadena por una razón: Es una forma segura y sencilla de apostar. Con Bancor 3, estamos duplicando nuestra creencia en Bancor al proporcionar recompensas de capitalización automática a nuestros poseedores de tokens que apuestan su AMP en Bancor".

Acerca del Protocolo Bancor

Bancor es el único protocolo de negociación y participación de las DeFi con liquidez unilateral y protección contra pérdidas 100 % transitoria. Supervisado por Bancor DAO, la misión del protocolo es llevar las DeFi a la corriente principal al proporcionar la forma más simple y segura de intercambiar tokens y obtener ingresos pasivos en las DeFi.

Lanzado en 2017, Bancor fue el primer protocolo las DeFi. Hoy, genera millones en tarifas por mes para los depositantes, ofreciendo hasta 30 % APR en más de 150 tokens como ETH, WBTC, LINK, MATIC, AMP, SNX y más. Bancor es la solución de gestión de tesorería preferida de más de 30 DAO, incluidos Polygon, Nexus Mutual, UMA, KeeperDAO y Red WOO DAO.

