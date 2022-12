Comunicado de prensa de Business Wire: BAI

BAI, una organización independiente sin fines de lucro que ofrece los análisis más prácticos en materia de servicios financieros, ha nombrado a diez organizaciones ganadoras y una mención honorífica para los Premios globales a la innovación de BAI 2022. Diez personas también fueron nombradas Estrellas emergentes de BAI. Los premios son el programa líder del sector para reconocer los logros en innovación, además de la búsqueda de soluciones audaces para perfeccionar la experiencia del cliente, la adopción de las tecnologías avanzadas y mejorar la vida de los empleados, los clientes y las comunidades.

Los ganadores fueron seleccionados por el Círculo de la innovación de BAI, un panel de jueces distinguidos de todo el mundo que están a la vanguardia de la innovación en el sector de los servicios financieros. En conjunto, los ganadores representan diversos aportes sobresalientes tanto grupales como individuales y son un ejemplo de inspiración en todo el mundo. Estos pioneros mundiales han diseñado y aplicado con éxito distintas innovaciones que han marcado positivamente las relaciones con los clientes y han sido muy útiles para la comunidad.

"La innovación es un motor importante para que las empresas de servicios financieros de éxito puedan generar repercusiones positivas en sus clientes y comunidades. El sector sigue aportando métodos y soluciones novedosos y potentes para satisfacer mejor las necesidades de los clientes de formas nuevas y diferentes", afirmó Debbie Bianucci, presidente y directora general de BAI, además de juez del Círculo de Innovación. "Las empresas e individuos reconocidos este año fueron particularmente creativos y se centraron en abordar cuestiones prácticas que generaron mejoras significativas para los clientes y empleados".

Los ganadores del Premio global a la innovación de BAI 2022 y de la Mención de Honor son:

Banco Popular(Puerto Rico) Innovación en aprendizaje y desarrolloInnovación: Laboratorio de talento y acelerador de habilidades

Bank of America(EE.UU.) Innovación en seguridad digitalInnovación: Centro de Seguridad de Bank of America

Dreams Technology(Reino Unido) Innovación en planificación financiera digitalInnovación: Dreams ESG Innovation

Growsari(Filipinas) Innovación en financiación comercial digitalInnovación: GROWSARI.com, impulsando la economía digital de Filipinas

Money Management International, Inc.(EE.UU.) Innovación en la recuperación comunitaria de catástrofesInnovación: Proyecto Porchlight de MMI

MVB Bank (EE.UU.) Innovación en la experiencia de incorporación a la banca comercialInnovación: Onboarding Fintechs Better, Faster, Stronger... The Victor (ad)Vantage

Payten Teknoloji A.S.-Paratika(Turquía) Innovación en pagosInnovación: Proyecto de pagos electrónicos y crowfunding Paratika

Standard Bank(Sudáfrica) Innovación en sostenibilidad comunitariaInnovación: One Farm Share

TIAA(EE.UU.) Innovación en la prevención del fraudeInnovación: Gestión del riesgo de autenticación telefónica (PARM) de TIAA

Union Bank of India(India) Innovación en transformación de RRHHInnovación: Union Prerna

BMO(EE.UU.) Innovación en diversidad, equidad e inclusión (mención honorífica)Innovación: True Name

Para reconocer aún más la innovación en los servicios financieros, en 2022 se creó un nuevo premio para reconocer a los líderes individuales. El premio de BAI a la Estrella emergente reconoce la labor de aquellas personas que son líderes prometedores en la innovación de los servicios financieros. Los líderes fueron nominados por sus organizaciones y los receptores de este galardón fueron seleccionados en función de su impacto y pasión por la innovación y su capacidad para impulsar un cambio positivo en sus organizaciones.

Los ganadores del premio de BAI a la Estrella emergente de la edición 2022 son:

Sachin Chandna (Emiratos Árabes Unidos),VPE, Jefe de Inteligencia de Clientes y Compromiso de Emirates NBD

Geoff Ellis (EE.UU.),Director ejecutivo de Desarrollo de aplicaciones de Ally Financial

Ashley Fiore (EE.UU.),Director de Inteligencia de negocios de KlariVis

Snigdha Kumar (EE.UU.),Director de operaciones en productos de Digit

Larricia Lumpkins (EE.UU.),VPE, Gerente ejecutiva de Estrategias de Citizens Financial Group

Niki Neumann (Sudáfrica),Ejecutiva de Agricultura orientada al ecosistema de Standard Bank Group

Dr. Chetna Pandey (India),Gerente general adjunto de Union Bank of India

Stacy Regnier (E.UU.),VPE de Programas estratégicos del sector minorista y Transformación del Negocio de Commerce Bank

Bradwin Roper (Sudáfrica),Director General de FNB Connect

Paul Whelpton (Sudáfrica),Director de Analítica del Grupo y Jefe de Operaciones bursátiles del Grupo de JUMO

Para más información sobre los ganadores y sus innovaciones, visite https://www.bai.org/globalinnovations/.

