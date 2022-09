Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi

Bacardi anuncia un cambio en la cima de su negocio minorista de viajes (Global Travel Retail, GTR) a partir de enero de 2023. El actual director gerente, Vinay Golikeri, abandona el sector minorista de viajes para asumir la función de director gerente en India y zona de influencia. Su lugar será ocupado por Leila Stansfield. Leila es una experimentada ejecutiva del sector minorista de viajes, y anteriormente se ha desempeñado en funciones como directora de finanzas de GTR u directora de marketing de GTR. Será la primera mujer en liderar el sector. Actualmente se desempeña como directora de ventas del sector de hotelería de Bacardi para el Reino Unido e Irlanda.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005145/es/

Leila Stansfield to lead Bacardi global travel retail business (GTR), effective January 2023. (Photo: Business Wire)

Vijay Subramaniam, presidente regional de AMEA y GTR de Bacardi, comenta sobre este cambio: "Vinay ha desempeñado un papel fundamental en el liderazgo y el desarrollo de nuestro negocio minorista de viajes global. Los últimos años han sido particularmente difíciles para este canal, y Vinay ha navegado con éxito los desafíos de la pandemia. Ha liderado nuestras ambiciones como pioneros en la revolución omnicanal que ha tomado por asalto el sector minorista de viajes mediate alianzas con clientes minoristas, ha introducido importantes innovaciones en la experiencia del comprador y en nuestra cartera de marcas. Me gustaría agradecerle por su energía inagotable y su liderazgo positivo y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva función".

"Por otra parte, estamos encantados de darle la bienvenida a Leila Stansfield nuevamente al sector de GTR. Ella es un recurso valioso en nuestro liderazgo sénior y aporta una perspicacia comercial importante desde varios aspectos de nuestro negocio. Es un momento de oportunidades transformadoras para el sector minorista global, y Bacardi posee un profundo compromiso a largo plazo. Con nuestra pasión por las personas, sean nuestros clientes, los consumidores o para que su equipo pueda alcanzar todo su potencial, Leila será una líder tremenda que llevará al sector de GTR a la nueva era omnicanal, maximizando la inigualable dinámica en términos de construcción de marca estratégica y oportunidades comerciales, además de impulsar nuestros objetivos éticos, sociales y de gobernanza empresarial, una meta clave en nuestras ambiciones estratégicas para el sector minorista de viajes".

Consultado sobre su paso por el sector de GTR de Bacardi, Vinay Golikeri señaló: "Ha sido un enorme honor liderar el negocio minorista de viajes global de Bacardi, y quiero destacar especialmente al magnífico equipo de personas talentosas con las que he trabajado, y también agradecerles su compromiso y pasión inquebrantables. Estas personas han realizado un trabajo fenomenal en las épocas más difíciles, lo que nos ha permitido reinventar nuestro negocio minorista de viajes y emerger con más fuerza y nuevas posibilidades, particularmente forjando soluciones omnicanal que constituyen los cimientos de la nueva era en este importante mercado".

Con vistas al trabajo en su nuevo puesto, Leila Stansfield agregó: "Estoy muy entusiasmada de regresar al sector minorista de viajes global en enero de 2023, especialmente en un momento en que el mercado parece listo para avanzar hacia una recuperación plena. No veo la hora de reconectarme con nuestros socios y actores relevantes del sector minorista a fin de acelerar y coordinar estrategias de beneficio mutuo para el crecimiento".

NOTAS PARA LOS EDITORES

Acerca de BACARDI GLOBAL TRAVEL RETAIL

La división minorista de viajes global (Global Travel Retail, GTR) de Bacardi es una unidad de negocios independiente de Bacardi Limited. A través de la cartera de marcas premium y superpremium de Bacardi, entre ellas el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el whisky escocés mezclado DEWAR'S®, el gin BOMBAY SAPPHIRE®, el tequila PATRÓN®, el vermouth y vino espumoso MARTINI®, el licor SAINT GERMAIN®, el coñac BARON OTARD®, el licor BÉNÉDICTINE® y el vodka 42BELOW®, la división minorista de viajes global de Bacardi crea experiencias innovadoras y exclusivas para los viajeros.

Las marcas mencionadas forman parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Islas Bermudas. Bacardi Limited hace referencia al grupo de empresas de Bacardi, entre las que se encuentra Bacardi International Limited. Beba de manera responsable

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005145/es/

Contacto

Consultas de medios de comunicación:bacardi@kavanaghcommunications.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.